No podía desayunar donde Andrea Legarreta y Galilea Montijo: Alex Kaffie denunció clasismo en el programa Hoy

Alex Kaffie no aguantó más las ganas de lanzar algunas indirectas en contra del antiguo programa donde laboraba, y aseguró que ni siquiera lo dejaban desayunar junto a sus compañeras de equipo.

Durante la sección Trapitos al Sol del programa donde ahora participa el comunicador, transmitido en Imagen Televisión, le preguntaron la razón detrás de la felicidad que irradia en su “nueva casa”.

Kaffie, por su parte, aseguró que parte de su comodidad en el foro de Sale el Sol es debido a que ahí no se ha tenido que enfrentar a casos de clasismo como sucedía en el programa Hoy.

Su señalamiento fue en contra de la producción, quienes, aseguró, no lo dejaban comer en el mismo desayunador de las ejecutivas, es decir, Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Carlos Arenas: “Nunca te habíamos visto tan feliz en la televisión como estás aquí en Sale el Sol”.

Alex Kaffie: “Estoy muy feliz porque aquí no hay clasismo, eso me encanta. Se agradece a que aquí no te digan que no puedes, ahora sí que desayunar en el comedor de las ejecutivas, eso es muy bonito. En otro programa, en Hoy, nunca pude ir al desayunador”.

Ana María Alvarado: “¿Tienen mesa para desayunar divididas?”

Carlos Arena: “Llegabas con tus tlacoyos y te decían que no”.

Álex Kaffie: “Ahí nada más las ejecutivas Galilea y Andrea. Me mandaban a la cocina económica, a la covachita. Es más rico, claro, el chicharroncito en salsa verde”.

Alex Kaffie se disculpó públicamente con Lucía Méndez

Lo anterior, además, despertó el enojo de sus demás compañeros, quienes también reclamaron a la producción competencia. Por ejemplo, Poncho Vera aseguró que “a mí me caen re bien Galilea y Andrea, pero eso no se hace”.

En este mismo contexto, Ana María Alvarado recordó cuando Carlos Arenas, en otro programa donde participaban juntos, era el que se iba de la mesa aunque todos podían estar en el mismo espacio.

A lo anterior, luego de los cuestionamientos de sus compañeros, Carlos Arenas reveló que se juntaba “con la banda de audio”, entre otros amigos, porque los demás no le caían bien.

Probablemente se referían a la época en la que participaron juntos como parte del elenco estelar del programa matutino Venga la Alegría, transmitido por la empresa Televisión Azteca.

Hoy en el medio de la polémica

No es la única polémica reciente en la se ha visto envuelto el programa Hoy. En fechas recientes, Raúl Araiza fue duramente criticado por su colaboración con el Partido Verde Ecologista de México en plena veda electoral.

Al respecto, el presentador dijo ante la prensa que él no recibió nada a cambio de publicar una historia en su perfil de Instagram, en la que invitaba a sus seguidores a darle su voto al PVEM.

El “Negro” Araiza también defendió que lo único que le dijeron fue que tenía darle seguimiento a las propuestas del PVEM, lo cual no fue difícil para él, pues el partido ya contaba con todo su apoyo incluso antes de que lo contactaran para hacer propaganda con su imagen.

Según dijo Araiza, la invitación le llegó y él, sin dudarlo, aceptó, a pesar de que eso implicaría estar haciendo proselitismo, algo no permitido durante los días cercanos a las elecciones. “En mi caso personal, a mí me dijo ‘¿nos puedes apoyar?’, yo dije ‘sí, con mucho gusto’, pero no hay nada raro en mí”, dijo el también actor.

