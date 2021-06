Adrián Alonso Guerrero, ahijado del Mencho, fue reaprehendido tras obtener un amparo y arraigado 40 días más

(Foto: Twitter )

Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, el Ocho, identificado como uno de los operadores del CJNG y ahijado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, permanecerá bajo arraigo por 40 días, informó la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) reaprehendieron a las 15:00 horas del miércoles a El Ocho, justo cuando pretendía abandonar el penal federal número 14 de Gómez Palacio, Durango, tras haber obtenido un amparo. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Femdo en la Ciudad de México.

Guerrero Covarrubias permanecía en prisión desde abril de 2019, cuando fue capturado y acusado por delincuencia organizada y secuestro. El Ministerio Público Federal integró nuevas investigaciones por delincuencia organizada en contra del Ocho.

De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, citada por La Jornada, Guerrero Covarrubias obtuvo un amparo definitivo luego de que un juez con sede en Tamaulipas determinó que la justicia federal debía ampararlo, pues se habían obtenido testimonios en su contra a base de actos de tortura.

Sin embargo, solo estuvo libre unos minutos, pues al poco tiempo de que liberado fue arrestado nuevamente y trasladado al centro de arraigos federales de la FGR en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde también se encuentra el narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar, el Güero, identificado como fundador y ex cabecilla del Cártel de Sinaloa.

Investigaciones federales refirieron que junto con sus hermanos Javier y Leonardo, El Ocho dirigía una célula llamada Los Guerrero, fundada por su padre Javier Guerrero Martínez, compadre del Mencho, y operaba algunas actividades de tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos.

Reportes indicaron que asumió el control de la organización tras la muerte de su padre en un presunto enfrentamiento contra los Caballeros Templarios. Su zona de operación se extendía por Jalisco, Michoacán y algunas partes de Guanajuato.

Algunas investigaciones lo relacionan con una emboscada ocurrida en mayo de 2015, donde sicarios del CJNG derribaron un helicóptero Cougar de las autoridades federales, en Villa Purificación, Jalisco.

Este ataque lo convirtió en objetivo principal del gobierno mexicano. El primer operativo para su captura ocurrió 21 días después del choque en Villa Purificación. La táctica, en el rancho ubicado sobre la autopista Morelia-Guadalajara, dejó 42 civiles y un oficial muerto.

Los Guerrero, al servicio del Mencho, continúan operando en los municipios michoacanos de Tanhuato, Yurécuaro, Ecuandureo y Vista Hermosa, ubicados en los límites con los estados de Jalisco y Guanajuato.

En estas zonas, como en gran parte del estado, el CJNG se disputa el control del territorio con Cárteles Unidos, lo que ha desatado una ola de violencia.

El 8 tenía la encomienda de impedir que grupos criminales de otros estados como Guanajuato, Aguascalientes o San Luis Potosí ingresaran a Jalisco, bastión del CJNG.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló la semana pasada que el ahijado de Nemesio Oseguera Cervantes podría quedar en libertad, luego de que un juez lo absolviera de cargos en su contra.

“Imagínense la situación de policías, de soldados, de marinos, de mucha gente que también por cumplir su deber pierden la vida, y de repente el juez dice, queda absuelto, dos, eso fue a mediados de mayo; y anoche o ayer, otro, así un señor que se llama... que está en una cárcel de Durango, a lo mejor ustedes ay escuchado hablar... entonces no es decir se niega el mandato al juez, vámonos despacio, viendo si no hay otras cosas, porque si no imagínense cómo queda el Estado mexicano”.

