Así fue la audiencia de vinculación a proceso contra “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima

José Antonio Yépez Ortiz, mejor conocido como El Marro y líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), fue el protagonista de su audiencia de vinculación a proceso en el Juzgado de Control de Valle de Santiago, en Guanajuato. Se le acusa del delito de tentativa de homicidio en agravio de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Hoy hay una audiencia, se están imputando delitos”, declaró Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal de la entidad federativa, según La Jornada.

El Marro fue capturado el 2 de agosto del 2020 en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. Durante el operativo se rescató a una mujer empresaria que se encontraba privada de su libertad.

En el momento que Yépez Ortiz fue arrestado se detonó una balacera entre elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó el 21 de mayo que el líder del CSRL había sido exonerado por los delitos contra funcionarios públicos por la tentativa de homicidio contra los agentes de la Fiscalía.

Este jueves, el mandatario reveló que el ahijado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Adrián Alonso “G”, podría quedar en libertad luego de que un juez lo absolviera de cargos en su contra.

“Imagínense la situación de policías, de soldados, de marinos, de mucha gente que también por cumplir su deber pierden la vida, y de repente el juez dice, queda absuelto, dos, eso fue a mediados de mayo; y anoche o ayer, otro, así un señor que se llama... que está en una cárcel de Durango, a lo mejor ustedes han escuchado hablar... entonces no es decir se niega el mandato al juez, vámonos despacio, viendo si no hay otras cosas, porque si no imagínense cómo queda el Estado mexicano”, dijo.

López Obrador pidió a sus colaboradores que investigaran el nombre con la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, y luego de unos minutos confirmaron que se trataba de Adrián Alonso “G”.

Sin dar más detalles, López Obrador solo enumeró los casos similares, en donde jueces determinan las libertad de criminales famosos, como la de Héctor El Güero Palma, ex líder del Cártel de Sinaloa, que el 1 de mayo se le determinó que era inocente de los cargos que se le imputaban.

Otro de los casos que mencionó fue el de El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien a finales de mayo un juez exoneró de los delitos en contra de servidores públicos.

“Yo no estoy prejuzgando, sólo estoy describiendo hechos, recuerdo que un primero de mayo, día inhábil, en la madrugada, ordena que se le libere y dan de plazo 24 horas... se investiga, se pide la ampliación del plazo para investigar para ver si no hay otros delitos y la fiscalía hace otras gestiones, y otro juez amplia el plazo para que se vea si no hay otros delitos (...)

“Luego viene lo de este señor de Guanajuato (la exoneración del Marro), y estoy hablando de casos famosos, porque es diario; qué no pueden dar en lugar de 24 horas, dar 72 horas, qué no pueden decidir que no lo van a hacer el sábado o domingo; qué no pueden decidir hacerlo en un día hábil”, cuestionó López Obrador.

