Por qué los medios del mundo ya toman en serio la teoría sobre el origen de laboratorio del coronavirus

(Foto: Reuters / Thomas Peter/File Photo)

A principios del año pasado, el escritor científico del New York Times, Donald G. McNeil Jr., informó acerca de una controvertida teoría sobre el coronavirus que había comenzado a arrasar por todo el planeta: que pudo haber comenzado en un laboratorio en Wuhan, China, no de forma aleatoria y patógeno natural.

La teoría de la “fuga de laboratorio”, discutida entonces como ahora, desafió la tesis semioficial de que el virus había pasado de un animal infectado a un humano en un mercado de alimentos en Wuhan. Los aliados del presidente Trump habían impulsado la teoría, poniendo en duda las declaraciones de los funcionarios del gobernante Partido Comunista de China.

Sin embargo, el Times nunca publicó la historia de 4,000 palabras de McNeil, después de lo que llamó “un desacuerdo de buena fe” sobre preocupaciones científicas, la naturaleza complicada de la evidencia y las preguntas sobre los motivos políticos de las fuentes, en su mayoría anónimas, que la promovieron en el tiempo, escribió más tarde.

En retrospectiva, la decisión parece fortuita porque McNeil, aunque abierto a las posibilidades y siguiendo muchas pistas, finalmente cayó en el lado escéptico. “El nuevo coronavirus ‘claramente no es una fuga de laboratorio’, dicen los científicos”, como lo tituló provisionalmente, una conclusión que ahora parece no estar muy clara en absoluto.

Desde el año pasado, la historia del laboratorio ha ganado respeto y nuevos conversos, a pesar de las negativas de China, en parte gracias a periodistas como McNeil (que luego abandonó el Times en medio de una controversia no relacionada), quien revisado desde una nueva perspectiva a la evidencia limitada que se difundió durante el año pasado.

(Foto: Reuters / Thomas Peter)

La reconsideración periodística de la historia del laboratorio se ha contado no solo al sondear nuevas historias: el Washington Post ha publicado en su portada cinco historias al respecto en las últimas dos semanas y media, algunas motivadas por la orden del presidente Biden de una revisión de 90 días de la teoría por agencias de inteligencia, pero en titulares corregidos y en notas de los editores adjuntas a las historias del año pasado. La información nueva a menudo desplaza a la vieja, pero es inusual que los medios de comunicación reconozcan públicamente que han cambiado su comprensión de los eventos.

Los puntos de vista retroactivos parecen plantear la siguiente pregunta teórica: ¿eran los informes de noticias realmente “incorrectos” en el momento en que publicaron las historias ignorando la teoría de las fugas de laboratorio, o de hecho reflejaban con precisión el conocimiento limitado y la opinión de los expertos al respecto?

Para algunos expertos, el rechazo anticipado de la tesis de laboratorio ahora parece una negligencia mediática. “La credibilidad de los medios está recibiendo otro golpe”, escribió Dan Kennedy, un crítico de medios veterano y profesor universitario, a principios de este mes. Sugirió que el presunto mal manejo de la historia el año pasado “puede ocasionar que sea mucho más difícil persuadir a los partidarios de Trump para que superen su escepticismo sobre las vacunas”.

Pero ese análisis tiene la gran ventaja de ser retrospectivo. Muchos expertos científicos desestimaron la teoría de la fuga al principio, validando así los primeros informes escépticos. Como ocurre con cualquier historia nueva, compleja y en evolución, la sabiduría convencional sufre una metamorfosis a medida que llega nueva información.

(Foto: EFE/ Aleksandar Plavevski/Archivo)

Los primeros informes de noticias acerca de un accidente de laboratorio potencial en Wuhan como la causa del brote eran especulativa en el mejor de los casos. El popular sitio Daily Mail parece haber sido la primera publicación occidental importante que sugirió que el virus tenía un origen humano. En una historia publicada el 23 de enero del año pasado, solo unas semanas después de que los funcionarios chinos revelaran la existencia de una misteriosa enfermedad, el Mail escribió que “los científicos advirtieron en 2017 que un virus similar al SARS podría escapar de un laboratorio establecido ese año en Wuhan, China, para estudiar algunos de los patógenos más peligrosos del mundo “. Sin embargo, no presentó evidencia de un nuevo “escape”.

La historia fue seguida tres días después por una en el Washington Times, que agregó un nuevo punto de vista: que el Laboratorio Nacional de Bioseguridad de Wuhan pudo haber realizado una investigación de armas biológicas junto con el ejército chino. Su historia giraba en torno a una cita de Dany Shoham, un experto en armas biológicas israelí, que insinuó vagamente que “ciertos laboratorios” del instituto “probablemente se han dedicado” a la investigación encubierta de armas biológicas.

Las historias impulsaron una discusión generalizada sobre la teoría de la fuga de laboratorio en las redes sociales, que rápidamente se mezcló con las teorías sobre la investigación de armas biológicas, una cepa de especulación que los científicos aún descartan enérgicamente. En cuestión de días, Facebook comenzó a advertir a los usuarios sobre la difusión de información “falsa o engañosa” sobre el origen del virus.

(Foto: Johannes Eisele / AFP)

Sin embargo, la teoría del laboratorio pronto encontró a un porta voz influyente y mediático: el senador Tom Cotton (R-Ark.), quien sugirió en una audiencia en el Senado que el virus puede haberse originado en un “superlaboratorio” de Wuhan y luego apareció en los programas de Fox News conducidos por Laura Ingraham y Maria Bartiromo para repetir sus sospechas.

Pero otros medios de comunicación dominantes tendieron en ese momento a ponerse del lado de los escépticos, de los cuales había muchos, incluida la Organización Mundial de la Salud y 27 científicos que escribieron en la prestigiosa revista médica Lancet, condenando enérgicamente las “teorías de conspiración” sobre la participación humana en la creación del virus. (Más tarde se reveló que uno de los creadores de la declaración era el jefe de una organización estadounidense que ha financiado el laboratorio de Wuhan).

NPR informó en abril pasado que “prácticamente no había ninguna posibilidad” de que el coronavirus hubiera sido liberado de un laboratorio en China “o en cualquier otro lugar”. Una liberación tan accidental, dijo, “habría requerido una notable serie de coincidencias y desviaciones de protocolos experimentales bien establecidos”. Otros artículos y titulares caracterizaron la teoría como “falsa” o “desacreditada”.

Pero muchas de esas organizaciones de noticias han comenzado a modificar su enfoque a la luz de un consenso cambiante.

(Foto: Reuters / Aly Song)

The Post describió originalmente los comentarios de Cotton como “desacreditados” y una “teoría de la conspiración” en una historia de febrero de 2020. Pero la semana pasada, The Post reescribió el titular de la historia, suavizando la “teoría de la conspiración” a “teoría marginal” y señalando que los científicos la han “disputado” en lugar de “desacreditada”. Una corrección decía que el artículo había “caracterizado incorrectamente” los comentarios de Cotton “porque, entonces como ahora, no había ninguna determinación sobre los orígenes del virus”. El editor gerente de la publicación, Cameron Barr, dijo que “las preguntas de los lectores y otras personas” provocaron un reexamen de la historia.

Vox, el sitio de noticias explicativas, reconoció el mes pasado que enmendó sin notificación un artículo que publicó en marzo del año pasado que se oponía fuertemente a la teoría del laboratorio. Los cambios suavizaron las afirmaciones del artículo original. Vox dijo en una nota del editor que cambió la historia “para aclarar el pensamiento científico actual” sobre la teoría, “que ha seguido evolucionando”.

Algunas de estas correcciones y aclaraciones han sido aprovechadas por los críticos como evidencia de una falla importante por parte de los principales medios de comunicación. Sin embargo, una revisión de las historias del año pasado encuentra un enfoque en gran medida cauteloso, que se basa en lo que dijeron las fuentes expertas en ese momento, y las correcciones han sido pocas. Y la cobertura de los medios no fue monolítica, con varios columnistas (incluido Josh Rogin, un escritor de política exterior de la sección de opiniones de The Post) y otros escritores que mantuvieron viva la teoría alternativa al examinar la evidencia de apoyo y señalar lo que no se sabía.

(Foto: EFE)

Parte de la renuencia a abrazar la teoría del laboratorio de manera más completa puede haber sido impulsada por la sospecha de que Trump la había promovido para culpar a China de la respuesta caótica de su administración a la pandemia. Trump había sugerido que la pandemia era un complot chino para descarrilar su reelección, y había matices racistas en su caracterización repetida del covid-19 como el “virus de China” y la “gripe Kung”. La credibilidad de la administración se vio aún más socavada cuando el entonces secretario de Estado Mike Pompeo alegó que había “pruebas enormes” de un origen de laboratorio, pero luego se negó a revelar ninguna, incluso después de que funcionarios chinos lo desafiaron a hacerlo.

Peter Hotez, un experto en salud global y decano de la Facultad de Medicina de Baylor, sostiene que los periodistas, en lugar de suprimir activamente las teorías de filtraciones de laboratorio, simplemente reaccionaron con cautela a las “declaraciones escandalosas” de Trump evitando cualquier informe que pudiera promulgar su “campaña de desinformación”.

La historia se desvaneció del radar de los principales medios de comunicación a medida que aumentaba el número de víctimas de la pandemia y la campaña presidencial se intensificaba durante la segunda mitad de 2020. A pesar de que el artículo ocasional examinaba sobriamente sus méritos, incluida una historia de enero en la revista New York y una historia de septiembre en Revista de Boston: el tema era en gran parte el territorio de figuras polarizadoras como el presentador de Fox News, Tucker Carlson.

Una especie de cambio de marea comenzó a principios del mes pasado, aparentemente puesto en marcha por dos eventos.

(Foto: Reuters / Aly Song)

El primero fue una extensa revisión de la evidencia científica conocida sobre la teoría del laboratorio por Nicholas Wade, un veterano corresponsal científico que anteriormente trabajó en el New York Times. Al escribir en el Bulletin of the Atomic Scientists, Wade consideró la teoría plausible y digna de una mayor investigación. También criticó a los funcionarios chinos, los científicos occidentales y los medios de comunicación por enturbiar, reprimir o simplemente no estar interesados en buscar más.

En poco tiempo, la revista Science publicó una carta de 18 científicos que pedían una investigación independiente. “Debemos tomar en serio las hipótesis sobre los efectos de contagio tanto naturales como de laboratorio hasta que tengamos datos suficientes”, escribieron. “Una investigación adecuada debe ser transparente, objetiva, basada en datos, que incluya una amplia experiencia, sujeta a supervisión independiente y administrada de manera responsable para minimizar el impacto de los conflictos de intereses”.

Incluso hubo un poco de información tentativa para meditar: el Wall Street Journal, citando información de inteligencia de EEUU., Informó el 23 de mayo que tres investigadores del laboratorio de virología de Wuhan habían buscado atención médica en noviembre de 2019, unas semanas antes de que los funcionarios revelaran el brote en el mercado. (Algunos de los detalles de la historia del Journal se habían anotado en una hoja informativa del Departamento de Estado que llamó poco la atención cuando fue desclasificada en enero).

El enfoque renovado en el laboratorio de Wuhan revuelve la política de la pandemia.

(Foto: EFE / Alex Plavevski)

Matt Murray, editor en jefe del Journal, dijo que la historia fue “escrita cuidadosamente para no hacer ningún reclamo más grande que la evidencia”, aunque fue ampliamente aprovechado como una especie de prueba irrefutable de que el virus se originó en el laboratorio.

“No ignoramos la historia, pero tampoco la descartamos de inmediato en medio de un gran debate político en torno a ella. Siempre fuimos de mente abierta al tratar de seguir el hilo sobre los orígenes del virus “, dijo Murray, describiendo un esfuerzo renovado de los reporteros del Journal para investigar la teoría del origen una vez que el virus parecía estar bajo control en los Estados Unidos, a finales de 2020 y en los primeros meses de este año.

Para entonces, McNeil, el ex escritor científico del New York Times, se había vuelto más receptivo a la teoría del origen del laboratorio, más no completamente convencido por ella.

“El aspecto enloquecedor de esta historia es que, a pesar del gran escándalo que se está haciendo en este momento, los hechos de ambos lados siguen siendo increíblemente débiles”, dijo en un correo electrónico.

Añadió: “No creo que nadie lo haya hecho bien o mal. Creo que ha sido un partido de gritos demasiado politizado durante un año con muy pocas pruebas contundentes de ambos lados. Y todavía lo es. Este debate no ha terminado, y no lo será hasta que se descubran más hechos, si es que alguna vez lo hacen “.

Murray dijo que los informes del Journal han avanzado la historia y han descubierto nueva información y pistas. Pero, dijo, “no estamos realmente más cerca de la respuesta de dónde vino la enfermedad. La gran pregunta de qué lo causó todavía está ahí “.

