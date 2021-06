En vivo: AMLO informa sobre los resultados de las elecciones y el PREP

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informa sobre los resultados de las elecciones, de acuerdo a los datos del PREP. Explicó que los datos se encuentran en internet pero no todas las personas en el país tienen acceso, y señaló que los medios de comunicación ha dado información distorsionada.

“Vamos a dar una información con cifras o datos oficiales, acerca de las elecciones, porque existe la información oficial, está en el internet, pero no todo los mexicanos tienen acceso, y también se transmite en los medios pero hay mucha distorsión en el manejo de la información.

Vamos a dar información sobre cómo quedaron los resultados de las elecciones, para que todos tengan la información porque como es sabido, la mayoría de los medios de información convencional, pues están inclinados al partido conservador, es público y es notorio.

Ayer que se buscaba información, solo en Twitter y Face, se conectaron vieron la conferencia millones por la información , para buscar la información, entonces vamos a garantizar el derecho a la información, no con fuentes , no interpretando, sino con datos del PREP, no vamos a utilizar otras fuentes”, indicó el mandatario mexicano.

De acuerdo a los datos del PREP, 11 de las 15 gubernaturas en disputa las ganó Morena, en Querétaro el PAN obtuvo la victoria, en Chihuahua la obtuvieron la coalición Va por México; el Partido Verde Ecologista se quedó con San Luis, y Nuevo León ganó la gubernatura Movimiento Ciudadano.

En la Cámara de Diputados Morena se quedó con 121 curules, el PT y el PVE, en alianza con Morena se quedaron con 32 y 31, respectivamente, lo que da 184 distritos al partido fundado por López Obrador, de 300; obteniendo así la mayoría simple.

“Morena de los 300 distritos del país gana 121, el PT que va en alianza con Morena 32 y el Verde que va en alianza con Morena 31.

Entonces, si sumamos esto, 184 de 300 de mayoría, qué significa: que con Morena , el PT y una parte del Verde, no toda, se obtiene mayoria de 50 más uno, yo le llamo mayoría simple porque no me gusta la palabra absoluta”, explicó .

López Obrador aseguró que si se “quisiera” una mayoría calificada, para hacer reformas a la Constitución, se podría llegar a acuerdos con diputados de otros partidos, pero, dijo, “no se necesitan muchos”.

“Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de los legisladores del PRI o con cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos, para la reforma constitucional, entonces este es el panorama y esto es lo que quedó.

Muchas gracias al pueblo de México, primero por participar de manera libre, hayan votado por el partido que ellos decidieron, lo importante es participar, si tenemos diferencias que las vamos a tener, porque si no tenemos diferencias viviríamos en una dictadura y solo se protesta con los dientes apretados y en una democracia hay libertad”, subrayó.





