Ejecutaron otra orden de aprehensión contra Roberto Sandoval por presunto desvío de 83 mdp

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue detenido este domingo y recluido en el penal El Rincón, en el mismo estado FOTO: CUARTOSCURO

La Fiscalía de Nayarit emitió otra orden de aprehensión contra el ex gobernador nayarita Roberto Sandoval, quien fue detenido este domingo junto a su hija, quien posteriormente salió libre tras pagar una fianza, mientras que él permanece preso en el penal federal de El Rincón, en Tepic.

El fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano detalló que este es el primero de tres mandamientos judiciales contra el ex mandatario por delitos del fuero común.

Esta orden de aprehensión se liberó por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit, por un posible desvío de 83 millones de pesos.

“A esta Fiscalía le fueron concedidas otras dos órdenes de aprehensión que se dieron a conocer públicamente y que en su momento serán cumplimentadas atendiendo a la carga de trabajo que vaya teniendo el Centro de Justicia Penal del estado y como las condiciones procesales lo vayan permitiendo”, explicó el fiscal e indicó que las órdenes de arresto se obtuvieron en noviembre y diciembre del año pasado.

Roberto Sandoval Castañeda, fue gobernador de Nayarit de 2011 a 2017 y durante su administración, la violencia e inseguridad ligada al crimen organizado escalaron de una manera dramática FOTO: FRANCISCO MARTINEZ/CUARTOSCURO

En tanto, un juez federal impuso prisión preventiva justificada al ex mandatario estatal, mientras se define su situación jurídica, es decir, al menos hasta el próximo 12 de junio, al considerar que existe riesgo de que se dé a la fuga, razón por la que permanecerá en el penal.

El exgobernador fue detenido el domingo en el municipio de Linares, Nuevo León, junto con su hija Lidy Alejandra Sandoval López.

Roberto Sandoval Castañeda fue gobernador de Nayarit de 2011 a 2017 y durante su administración, la violencia e inseguridad ligada al crimen organizado escalaron de una manera dramática, por lo que al término de su mandato se hablaba de que tenía vínculos con el narcotráfico.

Fue buscado en 194 países desde noviembre, cuando un juez de control de Nayarit lo acusara de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y ejercicio indebido de funciones. Pero no es la primera vez que recaen señalamientos sobre el exgobernador.

Propiedades Roberto Sandoval (Foto: Twitter@Litgen79)

Desde el 17 de mayo de 2019, Estados Unidos lo acusó de nexos con el narco en México, al haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y congeló las cuentas que el ex mandatario estatal tenía en la Unión Americana.

Es por eso que el pasado 28 de febrero, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, informó que el Departamento del Tesoro incluyó al ex gobernador de Nayarit, en la lista de personas que cometieron actos de corrupción, que en su caso fue por los nexos con grupos delincuenciales de narcotráfico. Además, señaló que ni Sandoval Castañeda ni su familia pueden ingresar a ese país.

Días después, Roberto Sandoval dio una entrevista a Radio Fórmula. Se dijo sorprendido por la determinación del país vecino y aclaró que desde hace dos años ha estado en contacto con las autoridades de ese país. Además, dijo que en 2016 recibió un escrito que le informaba sobre la suspensión de su visa estadounidense hasta que se aclarara su situación, por lo que ya tenía tiempo sin visitar al país vecino. Insistió que era inocente de las acusaciones.

Roberto Sandoval y su gusto por los caballos pura raza española ( Foto: especial)

“Siempre he dado la cara, he estado al pendiente. Estoy localizable. Tengo la tranquilidad de que la inocencia se queda, a los que no, no hallan dónde meterse aunque al final los encuentren” declaró.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció que mantiene bloqueadas 42 cuentas bancarias del ex gobernador de extracción priista, por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco.

En mayo del año pasado, Santiago Nieto aseguró en una entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, que había un vínculo entre el ex gobernador nayarita y el de Chihuahua, César Duarte, quienes habrían desviado dinero a través de una asociación ganadera cuyo propietario era Duarte.

Santiago Nieto detalló que “Financiera rural está dando recursos hacia una asociación ganadera cuyo propietario en realidad era César Duarte, pero esa asociación ganadera recibe recursos a su vez de Nayarit y hay un intercambio de adquisición de ganado y de venta entre César Duarte y Roberto Sandoval, financiado evidentemente con recursos de naturaleza pública entre los dos ex gobernadores”.

