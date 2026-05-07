México

Embajada de EEUU en México recuerda a los ciudadanos el requisito para poder viajar en el Mundial

El gobierno estadounidense comunica que quienes deseen ingresar a territorio mexicano vía aérea deberán portar cierto tipo de pasaporte

Guardar
Google icon
Ciudadanos estadounidenses con camisetas y banderas de EEUU, visiblemente enojados y tristes, esperan en un aeropuerto. Un letrero muestra 'FLIGHT TO WORLD CUP DELAYED'.
La Embajada de Estados Unidos en México exige que viajeros nacionales a la Copa Mundial de la FIFA presenten libreta de pasaporte para ingresar por vía aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 7 de mayo que a los ciudadanos estadounidenses que viajen a México para asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 requieren presentar una libreta de pasaporte de dicho país, no solo una tarjeta pasaporte, para ingresar por vía aérea a territorio mexicano.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos aclaró que la tarjeta pasaporte permite cruzar la frontera terrestre desde Estados Unidos a México, pero no es válida para vuelos internacionales.

PUBLICIDAD

Esta información fue difundida a través de la cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos en México dirigida a ciudadanos estadounidenses con planes de viajar a México durante el Mundial 2026. Esta restricción también aplica para los que deseen desplazarse a Canadá durante el evento deportivo.

Autoridades de Estados Unidos establecen nuevos requisitos para quienes deseen viajar al país durante el Mundial 2026

Un hombre en una oficina de inmigración señala un pasaporte cubano y un documento a una oficial; ambos tienen papeles. Detrás, hay personas sentadas esperando
El ingreso a Estados Unidos para la Copa Mundial 2026 requiere visa, pasaporte vigente y el formulario I-94 obligatorios según la nacionalidad del visitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) estableció nuevas condiciones para el ingreso durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante el aumento esperado de viajeros internacionales que asistirán al torneo entre el 11 de junio y el 19 de julio.

PUBLICIDAD

Dicha agencia federal advirtió que, para evitar largas esperas y complicaciones en los controles migratorios, es fundamental revisar y completar todos los trámites con anticipación, utilizando exclusivamente los portales oficiales del gobierno estadounidense, según la guía especial publicada en su sitio para el evento.

Entre los puntos destacados del protocolo, la CBP subrayó el riesgo de mayores tiempos de espera en puntos de entrada y tránsito por el volumen de visitantes durante el Mundial. Este torneo implicará la realización de 72 partidos distribuidos en 12 grupos de primera fase y sedes en varias ciudades, lo que representa una operación logística inédita para la migración y la movilidad interna en el país.

El ingreso para extranjeros depende del país de origen y el propósito del viaje. Los viajeros deben presentar, sin excepción, un pasaporte válido. Ciudadanos de países que participan en el Visa Waiver Program deben tramitar y recibir autorización previa a través del sistema ESTA; el formulario se completa en línea y es requisito obligatorio antes del viaje.

Para visitantes originarios de naciones fuera del programa de exención, resulta imprescindible gestionar una visa tradicional en los consulados estadounidenses, además de acreditar los requisitos definidos por el Departamento de Estado.

El formulario I-94 es un requisito para la mayoría de los visitantes no inmigrantes, sobre todo para quienes ingresan por vía terrestre o buscan extender su estancia. Este documento se descarga y consulta directamente desde la plataforma digital del gobierno de los Estados Unidos.

Precios para el pasaporte mexicano

El costo del pasaporte mexicano de diez años para 2026 asciende a $4,280 pesos, exclusivo para mayores de 18 años. (VisualesIA ScribNews)
El costo del pasaporte mexicano de diez años para 2026 asciende a $4,280 pesos, exclusivo para mayores de 18 años. (VisualesIA ScribNews)

El costo del pasaporte mexicano para 2026 registró un incremento desde el inicio del año, suscitando un mayor interés ciudadano sobre las tarifas y modalidades de descuento.

Desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2026, las nuevas tarifas se mantienen en vigor. El precio para un pasaporte de un año asciende a 920 pesos, aunque está limitado a menores de tres años.

La vigencia de tres años tiene un costo de 1 mil 795 pesos; la de seis años, 2 mil 440 pesos; mientras que el documento por diez años, exclusivo para personas mayores de 18 años, vale 4 mil 280 pesos.

Quienes aplican al descuento del 50% —adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales con convenio— pueden obtener el pasaporte de un año por 460 pesos, el de tres años por 900 pesos, el de seis años por 1 mil 220 pesos y el de diez años en 2 mil 140 pesos.

Google icon

Temas Relacionados

EEUUMundial 2026EmbajadaPasaportesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este jueves 7 de mayo: reporte por alcaldías y municipios

El reporte del estado del oxígeno es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este jueves 7 de mayo: reporte por alcaldías y municipios

Hígado graso: cuántos años tienes antes de que el daño sea irreversible

El diagnóstico temprano y los cambios en el estilo de vida son fundamentales para evitar que la enfermedad progrese hasta etapas donde ya no es posible revertir el daño hepático

Hígado graso: cuántos años tienes antes de que el daño sea irreversible

Aseguran rifles de alto calibre y recuperan camioneta robada en EEUU tras operativo conjunto en Altar, Sonora

Agentes federales, en coordinación con la fiscalía estatal, lograron el decomiso en un camino de terracería

Aseguran rifles de alto calibre y recuperan camioneta robada en EEUU tras operativo conjunto en Altar, Sonora

BTS en México en vivo: el grupo llega al Estadio GNP para el soundcheck

El grupo de K-pop tiene este jueves su primer concierto de tres fechas programadas en CDMX

BTS en México en vivo: el grupo llega al Estadio GNP para el soundcheck

VIDEO: Captan momento en que comenzó el incendio que dejó 5 muertos en Feria Tabasco

Javier May anunció la suspensión de la Feria únicamente por este jueves, aunque no ha sido cancelada por completo y se contempla que siga hasta el 10 de mayo

VIDEO: Captan momento en que comenzó el incendio que dejó 5 muertos en Feria Tabasco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran rifles de alto calibre y recuperan camioneta robada en EEUU tras operativo conjunto en Altar, Sonora

Aseguran rifles de alto calibre y recuperan camioneta robada en EEUU tras operativo conjunto en Altar, Sonora

Agentes de la AEI acuden a declarar en la FGR por caso de agentes estadounidenses en Chihuahua

Dejan cartulina firmada por el CJNG con amenaza de balacera en primaria de Puebla: autoridades apuntan a “retos virales”

Desde 1963 hay registro de colusión entre autoridades y gobernadores de Sinaloa y el crimen organizado

Hombre golpea a policía que separaba pelea de mujeres en la Morelos: elemento repele a la agresión a disparos y asesina al sujeto

ENTRETENIMIENTO

BTS en México en vivo: el grupo llega al Estadio GNP para el soundcheck

BTS en México en vivo: el grupo llega al Estadio GNP para el soundcheck

Meryl Streep y Anne Hathaway arrasan taquillas en México con “El Diablo Viste a la Moda 2″

Lila Downs festejará a las mamás capitalinas: ¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito en la CDMX?

Paulina Rubio lanza mensaje en medio de señalamientos de drogadicción y la posibilidad de perder a su hijo

Vadhir Derbez atribuye a grupos criminales denuncia en su contra por presunta agresión sexual

DEPORTES

Es un hecho, Atlante regresa al Estadio Azteca como local: adelantan detalles de los precios

Es un hecho, Atlante regresa al Estadio Azteca como local: adelantan detalles de los precios

Cuatrero reaparece tras ser hallado culpable por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Los momentos más emblemáticos de Sudáfrica en justas mundialistas previo al debut contra México en el Mundial 2026

CMLL revela cartel de FantasticaManía 2026 con el retiro de Tiger Mask como gran atractivo

PANINI termina contrato para álbum del Mundial en 2030, cierra un ciclo comenzado en México 1970