Embajada de EEUU en México recuerda a los ciudadanos el requisito para poder viajar en el Mundial

La Embajada de Estados Unidos en México exige que viajeros nacionales a la Copa Mundial de la FIFA presenten libreta de pasaporte para ingresar por vía aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 7 de mayo que a los ciudadanos estadounidenses que viajen a México para asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 requieren presentar una libreta de pasaporte de dicho país, no solo una tarjeta pasaporte, para ingresar por vía aérea a territorio mexicano.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos aclaró que la tarjeta pasaporte permite cruzar la frontera terrestre desde Estados Unidos a México, pero no es válida para vuelos internacionales.

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Esta información fue difundida a través de la cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos en México dirigida a ciudadanos estadounidenses con planes de viajar a México durante el Mundial 2026. Esta restricción también aplica para los que deseen desplazarse a Canadá durante el evento deportivo.

Autoridades de Estados Unidos establecen nuevos requisitos para quienes deseen viajar al país durante el Mundial 2026

El ingreso a Estados Unidos para la Copa Mundial 2026 requiere visa, pasaporte vigente y el formulario I-94 obligatorios según la nacionalidad del visitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) estableció nuevas condiciones para el ingreso durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante el aumento esperado de viajeros internacionales que asistirán al torneo entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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Dicha agencia federal advirtió que, para evitar largas esperas y complicaciones en los controles migratorios, es fundamental revisar y completar todos los trámites con anticipación, utilizando exclusivamente los portales oficiales del gobierno estadounidense, según la guía especial publicada en su sitio para el evento.

Entre los puntos destacados del protocolo, la CBP subrayó el riesgo de mayores tiempos de espera en puntos de entrada y tránsito por el volumen de visitantes durante el Mundial. Este torneo implicará la realización de 72 partidos distribuidos en 12 grupos de primera fase y sedes en varias ciudades, lo que representa una operación logística inédita para la migración y la movilidad interna en el país.

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El ingreso para extranjeros depende del país de origen y el propósito del viaje. Los viajeros deben presentar, sin excepción, un pasaporte válido. Ciudadanos de países que participan en el Visa Waiver Program deben tramitar y recibir autorización previa a través del sistema ESTA; el formulario se completa en línea y es requisito obligatorio antes del viaje.

Para visitantes originarios de naciones fuera del programa de exención, resulta imprescindible gestionar una visa tradicional en los consulados estadounidenses, además de acreditar los requisitos definidos por el Departamento de Estado.

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El formulario I-94 es un requisito para la mayoría de los visitantes no inmigrantes, sobre todo para quienes ingresan por vía terrestre o buscan extender su estancia. Este documento se descarga y consulta directamente desde la plataforma digital del gobierno de los Estados Unidos.

Precios para el pasaporte mexicano

El costo del pasaporte mexicano de diez años para 2026 asciende a $4,280 pesos, exclusivo para mayores de 18 años. (VisualesIA ScribNews)

El costo del pasaporte mexicano para 2026 registró un incremento desde el inicio del año, suscitando un mayor interés ciudadano sobre las tarifas y modalidades de descuento.

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Desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2026, las nuevas tarifas se mantienen en vigor. El precio para un pasaporte de un año asciende a 920 pesos, aunque está limitado a menores de tres años.

La vigencia de tres años tiene un costo de 1 mil 795 pesos; la de seis años, 2 mil 440 pesos; mientras que el documento por diez años, exclusivo para personas mayores de 18 años, vale 4 mil 280 pesos.

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Quienes aplican al descuento del 50% —adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales con convenio— pueden obtener el pasaporte de un año por 460 pesos, el de tres años por 900 pesos, el de seis años por 1 mil 220 pesos y el de diez años en 2 mil 140 pesos.