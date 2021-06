Elecciones en Nuevo León: Adrián de la Garza reconoció victoria de Samuel García tras conteo del PREP

Adrián de la Garza reconoció el conteo del PREP y la posible victoria de Samuel García (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Adrián De La Garza Santos, ex candidato a la gubernatura de Nuevo León por la coalición Va por México, reconoció el resultado del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mismo que señala a Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), como el virtual ganador de la contienda electoral celebrada el domingo 6 de junio.

A través de redes sociales, el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que fue en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) salió a dar una conferencia de prensa este lunes 7 de junio y aceptar el curso del conteo preliminar.

“Como es del conocimiento público, ha concluido la captura del sistema preliminar de resultados electorales, mismos que no me favorecen”

Adrián de la Garza reconoció su derrota ante el cómputo del PREP (Video: Twitter / @AdrianDeLaGarza)

Cuando salió a cuadro, el ex candidato también señaló el privilegio que fue estar en campaña por todo el estado, pues de este modo estableció contacto con miles de ciudadanos que plantearon diversas problemáticas en la entidad, de lo cual aprendió. No obstante, se vio obligado a reconocer la voluntad de la gente que decidió no apoyarlo en su aspiración política.

Durante su pronunciamiento, De La Garza Santos señaló que obtuvo medio millón de votos y estos lo hicieron sentirse comprometido para continuar en la vida pública del estado, por lo que manifestó su empeño para continuar vigente en la política local.

“Al más de medio millón de ciudadanas y ciudadanos que confiaron en mi proyecto, reitero mi más sincero agradecimiento. Esa muestra de apoyo me compromete a seguir viendo por mi estado desde cualquier trinchera en la que me encuentre”, aseguró durante la conferencia de prensa.

Particularmente, dedicó un agradecimiento especial a Idelfonso Guajardo, a quien le aplaudió junto con la comitiva que lo acompañó, pues fue él el encargado de encabezar los procesos consultivos de la campaña.

Asimismo, felicitó a las y los diputados virtualmente electos por su desempeño en las urnas y, bajo esa óptica, los exhortó a velar por el bien de Nuevo León desde el congreso local.

Información en desarrollo