Elecciones en Nuevo León: Kumbia Kings y más artistas en festejo de Samuel García

Samuel García prepara festejo por posible victoria (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Kumbia Kings, Ronda Bogotá, Duelo y La Firma son los músicos invitados al evento “Ganó Nuevo León”, el cual se celebrará este lunes 7 de junio en punto de las 19:00 horas (tiempo local) en la Macroplaza, situada frente al Palacio de Gobierno de la entidad, para celebrar el virtual triunfo de Samuel García como gobernador.

A través de redes sociales, el candidato de Movimiento Ciudadano anunció el evento y los artistas invitados, con los cuales celebrará el éxito de la jornada electoral celebrada el domingo 6 de junio, la cual tuvo como resultado, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021, que el politólogo y abogado del Tec de Monterrey guarda una diferencia a su favor del 8.7223% del segundo lugar, lo que se representa en 166,500 sufragios a su favor después de que concluyera al 100% el conteo preliminar.

En este caso, la Comisión Estatal Electoral (CEE) de Nuevo León señaló que García Sepúlveda acumuló 700,352 sufragios, lo que representa un 36.6888% de la votación contada durante la muestra. En segundo lugar se encuentra Adrián Emilio De La Garza Santos, candidato por la coalición Va por México (PRI-PRD), quien acumuló 533,852 votos, lo que representa un 27.9665% de captación electoral.

(Foto: Twiiter @samuel_garcias)

Cabe destacar que desde que se hicieron de carácter público los primeros resultados del PREP, García Sepúlveda iba a la cabeza. Incluso generó una diferencia del 10.8% a su favor respecto al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aunque se redujo, no fue de manera significativa como para perder la gubernatura.

En este sentido, justo después de que se cerrara la contienda electoral en NL y antes de que se diera a conocer los resultados del PREP, tanto De la Garza como García salieron en conferencias de prensa paralelas a asegurar que ganaron la elección; sin embargo, a De La Garza Santos la realidad lo rebasó al revelar que quedó en segundo lugar por un porcentaje considerable.

De la Garza Santos ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró tener información privilegiada que lo perfila como el victorioso de la justa electoral en la entidad gobernada por Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

“Tengo muy buenas noticias: ganamos la elección y todo va a estar bien […] Tengo información que me coloca como ganador en esta elección”, refirió en la rueda de prensa del 6 de julio.

Asimismo, afirmó que en caso de que Samuel García quisiera apelar el resultado, no podría, pues cuando la ventaja es de cuatro o cinco puntos porcentuales, es difícil judicializar una queja ante las autoridades electorales.

Samuel García celebra la tendencia a su favor del PREP (Video: Twitter / @samuel_garcias)

Finalmente, cabe recordar que el evento originalmente estaba programado para la noche del domingo, pero no pudo concretarse por problemas con el gobierno de Rodríguez Calderón, a lo que Samuel García salió en sus redes sociales para asegurar que sí se llevaría a cabo, pero con un día de diferencia.

“El evento que tenía programado para hoy en la Macro, el gobierno del estado no me la quiso prestar y yo no pienso celebrar fuera de la Macroplaza”, señaló en su cuenta de Twitter.

“Estamos muy contentos, el PREP confirma la tendencia favorable de 10% de ventaja sobre el candidato más cercano. Todos queremos celebrar, pero el Gobierno se negó a prestarnos la Macroplaza hoy, hasta que el IE dé sus conteos rápidos. La celebración para mañana a las 8:00 p.m. ¡Ánimo!”, había publicado inicialmente el candidato del partido naranja en sus redes, pero se optó por realizar el evento una hora antes y manejar un sistema de seguridad sanitaria correspondiente a la presencia de la pandemia de COVID-19.

SEGUIR LEYENDO: