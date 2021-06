El Cártel de Sinaloa habría operado para favorecer a Morena: denunció ex alcalde de Badiraguato

A pesar de hablar con los candidatos de Morena, la seguridad del hermano de Lupita Iribe sigue en riesgo, pues no saben de él (Foto: Twitter@VIOLENTOFOLLOW)

El cambio de gobierno en Sinaloa habría sido favorecido por supuestos integrantes del único grupo criminal hegemónico en la entidad, quienes operaron para dar inicio al llamado proyecto de la Cuarta Transformación, encabezado por Rubén Rocha Moya.

Badiraguato, la cuna de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y otros grandes capos de la droga, estaría detrás del secuestro de Luis Alonso Iribe de 50 años, hermano de Guadalupe Iribe, candidata a la presidencia municipal por la alianza PRI-PAN-PRD.

“No puede haber un narco estado y un narco municipio más de lo que ya estaba”, dijo Mario Valenzuela, entre lágrimas y enojo, al hablar del secuestro de su cuñado.

Infobae México entrevistó a quien fuera alcalde de la demarcación (2014-2016), quien culpó al virtual ganador del estado, Rocha Moya, y a José Paz Elenes, candidato puntero en el municipio sinaloense, quien compitió por el partido que fundara el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el relato de Valenzuela, en la madrugada de este 6 de junio, día de las elecciones más grandes de México, un comando armado de 10 personas que viajaban en dos camionetas, “levantaron” a Luis Alonso Iribe mientras laboraba como cualquier otro día, en su habitual palapa.

Solicitaron a los integrantes del equipo de Trabajo de Lupita Iribe a bajarse de la contienda (Foto: Cortesía)

“Estaba donde trabaja, estaban otras unas personas ahí que también fueron golpeadas, las acostaron boca abajo, llegó un grupo armado de mas diez personas en dos camionetas, dijeron que se acostaran boca abajo y preguntaron por quien traía la Suburban blanca y que si no decían quien, los iban a matar. Y ya hasta que el muchacho dijo que él era, pues ya se lo llevaron”, señaló.

A pesar de que se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, hasta el momento no ha sido devuelto y está en calidad de desaparecido.

Las autoridades prometieron seguir el caso durante el desarrollo de los comicios, pero recibieron los resultados de la primera de 69 casillas municipales y todo continúa igual: en la incertidumbre.

El mayor motivo de este secuestro, de acuerdo con Valenzuela, fue la participación en la campaña de Lupita Iribe y la oportunidad de lograr que la candidata se “baje” de sus aspiraciones políticas.

Hace 40 días, ella intentó abandonar su candidatura, pero la coalición estatal le pidió no hacerlo, pues le prometieron seguridad y que Morena no intervendría con sus presuntos comandos armados, pero nada de eso fue cierto.

“Estos hombres fueron enviados por Morena. Han amedrentado a nuestra gente. Mi esposa, hace 40 días indicó que declinaba, pero en el partido le pidieron que no lo hiciera, que ya habían arreglado las cosas, que había piso parejo y no la iban a molestar y no fue así porque ayer en la noche raptaron a dos y los soltaron, a cinco les tiraron la puerta de su casa, personas cercanas del equipo”, destacó Mario Valenzuela.

Los familiares de Iribe denunciaron a Morena como responsables del secuestro (Foto: Facebook/Rubén Rocha Moya)

“Lupita”, como es conocida por su esposo, se resguardó en algún lugar de Badiraguato para esperar dos cosas: los resultados, que poco le interesaban, así como información de su hermano. Su espera la hizo llena de inseguridad, pues ni las autoridades municipales, estatales o de la coalición Va por Sinaloa les proporcionaron medidas de protección.

“Los policías que usted tiene a un lado los tiene ella: ninguno”, alertó el entrevistado.

“Ella va a declinar sin importar el resultado”, remarcó el ex alcalde, quien adelantó que a lo largo de las votaciones se dio la indicación a todos los representantes de casilla que se bajaran, junto con “Lupita”, como señal de buena voluntad y con el objetivo de lograr la liberación de sucuñado.

“Yo hablé con Rubén Rocha Moya el día 22 de abril, por cinco minutos. Le informé todo lo que estaba pasando en Badiraguato y lo que el presidente municipal estaba haciendo. Me dijo que haga las denuncias correspondientes; yo le dije que nunca proceden y le indiqué que José Paz era un peligro.

“Mi esposa ha intentado hablar pero no le contesta”, mencionó el ex edil con la voz entre cortada.

Solo pidió justicia y reiteró la responsabilidad de los morenistas en este secuestro que, a casi 24 horas del inicio de las votaciones, no se ha resuelto.

Hasta el momento, no han liberado al hermano de Lupita Iribe (Foto: Facebook-Lupita Iribe Gascon)

El crimen elector en Sinaloa

Alrededor de las 13:30 horas de este 6 de junio, un grupo armado robó urnas en Los Mochis. Los agresores irrumpieron, golpearon a funcionarios de casilla y también les hurtaron celulares.

Los hechos se registraron en la casilla 071, ubicada entre las calles 20 de Noviembre y Obregón. Minutos después, el material electoral apareció desperdigado a unas calles.

En el transcurso del día, el director de la Policía Municipal de Guasave, Miguel Ángel Martínez Catana, informó que Gregorio Buelna, director de Ingresos del Ayuntamiento, una mujer que también trabaja en la comuna, y la regidora Martha Dagnino, fueron liberados después de horas de haber sido secuestrados. Tan pronto como Rocha Moya se declaró ganador.

Sin embargo, el oficial indicó que aún se mantenían desaparecidos un hombre que fue “levantado” en la comunidad Estación Bamoa y otro de la comunidad El Serranito que fue privado de la libertad en una casilla.

José Alberto Salas Beltrán, secretario de Organización del Comité Directivo del PRI estatal, fue interceptado en un domicilio en el fraccionamiento Colinas del Rey en Culiacán, a un día de los comicios. No se ha reportado si ya fue localizado.

El 2 de junio pasado, durante la venda electoral, fue retenido Juan Isidro Paredes Brito, candidato del PRD en Concordia. Los integrantes del comando le amenazaron y torturaron para que dejara la contienda y ganara Morena.

Por su parte, dirigentes de la alianza PAN-PRI-PRD calificaron de terrorismo electoral la ola de violencia y “levantones” registrados en la entidad.

Detrás de la presunta fiesta democrática no se vio otra mano u operaciones que no fueran las del Cártel de Sinaloa.

Una analista conocedora de la región señaló a este medio que todos los habitantes saben perfectamente quienes son los involucrados. Aún cuando no se verbalice al grupo criminal, el silencio que imponen es un signo más contundente de su poderío.

SEGUIR LEYENDO