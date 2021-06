La saxofonista María Elena Ríos pidió no votar por agresores de mujeres

María Elena Ríos pidió que no se vote por agresores de mujeres (Video: Twitter/OsMaFco)

María Elena Ríos, la saxofonista que fue atacada con ácido por órdenes de un político, asistió este miércoles a un evento de colectivos de mujeres, quienes denunciaban la falta de justicia en Oaxaca. Por esto mismo la música pidió que en las próximas elecciones del domingo, el público no votara por ningún agresor de mujeres ni feminicidas.

Durante una intervención en el evento, la oaxaqueña pidió que las personas escuchen a las mujeres y lo reflejen en la boleta de la votación.

“Hago un llamado a todas las personas que nos dan la oportunidad de hacer eco en nuestra voz que en estas elecciones, las más importantes y grandes de la historia, tengamos un voto útil y de razón”, comenzó su discurso de poco menos de dos minutos.

La saxofonista explicó que no deben de llegar al poder las personas que, en su caso, en vez de ayudarla, la revictimizaron.

María Elena Ríos pidió hacer uso del voto útil (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

“No podemos permitir que en nuestro estado y en nuestro país tan maravilloso y bello, de personas magníficas, gobiernen asesinos, feminicidas, y agresores de mujeres, todos saben quienes son, los mismos que me violentaron, los mismos que me victimizaron que pusieron en tela de duda el juicio de la verdad que yo siempre dije y que el dia de hoy quieren ser presidentes, diputados y gobernadores. No lo podemos permitir”, aseveró.

Además, María Elena también pidió que Rubén Vasconcelos Méndez, anterior fiscal del estado y ahora secretario del Bienestar estatal, sea retirado de su cargo actual. Esto debido a que se le acusa al funcionario de ser cómplice de impunidad en el caso del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, entre muchos otros.

“Pido el día de hoy, que nos unamos todas y todos para pedir encarcelamiento y juicio político a Rubén Vasconcelos Méndez [...] cómplice de feminicidas y violentadores”, dijo, antes de que el público comenzara a cantar “Cárcel para Rubén Vasconcelos”.

No es la primera vez que habla en su contra

El pasado Día Internacional de la Mujer, María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en septiembre de 2019, denunció a la fiscalía de Oaxaca por no tomar acción contra su agresor.

La saxofonista pidió justicia en contra de el ex fiscal (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

A través de su cuenta de Twitter, la músico publicó una imagen en la que se le ve posando frente al Templo de Santo Domingo con su saxofón y con una cartulina.

“Vi a mi agresor en la calle y el [ex] fiscal de Oaxaca [no] hizo nada”, escribió en referencia a Rubén Vasconcelos Méndez, ahora ex fiscal de la entidad.

La oaxaqueña también participó en un video llamado “No Somos Casos Somos Vidas”, en el cual cuestionaron al sistema de justicia que ha dado pie a la impunidad en Oaxaca ante secuestros, ataques con ácido, desapariciones y feminicidios.

En la grabación aparecen además de la saxofonista, la cineasta Ángeles Cruz, las periodistas Diana Manzo y Soledad Jarquín, la escritora Gabriela Jáuregui y la rectora de la Universidad La Salle Oaxaca, Rocío Ocádiz. Se sumaron familiares de desaparecidas, así como Estela Galván quien fue secuestrada, y torturada con otras 3 mujeres indígenas durante el despojo del manantial que sufrió la comunidad en 2017.

El pasado 5 de marzo Rubén Vasconcelos Méndez renunció a su puesto (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Renuncia inesperada

El pasado 5 de marzo, Rubén Vasconcelos Méndez informó que renunció a su cargo, sin ahondar en detalles sobre su decisión. A través de su cuenta de Twitter el ahora ex fiscal compartió la carta de renuncia que presentó al Congreso de Oaxaca.

“Ha sido un honor servir a Oaxaca desde la Fiscalía General de Justicia del Estado y con trabajo honesto y responsable dejar una institución fortalecida con mayor capacidad para combatir la impunidad, atender a las víctimas y enfrentar la delincuencia para dar seguridad y paz a la sociedad oaxaqueña”, explicó en el documento.

