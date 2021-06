“Entonces ahí se queda parado”: AMLO sobre rechazo del COM al avión presidencial

Vista general del avión presidencial, que el gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene a la venta por considerarlo un lujo excesivo. EFE/Mario Guzmán/Archivo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si el Comité Olímpico Mexicano, no acepta que los atletas viajes a las olimpiadas en el avión presidencial, “no hay ningún problema”, y aseguró que de cualquier manera el gobierno los apoyará para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Como está parado, pues se pensó, pues bueno que vayan los deportistas en el avión , porque es un grupo, son alrededor o cerca de 300 deportistas, entrenadores, varios viajes, pero si los... no sabía yo, pero si no acepta el Comité Olímpico Nacional, no hay ningún problema, ahí se queda el avión, y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas y nos representen”, indicó el mandatario mexicano.

Recientemente el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, anunció el apoyo a los atletas mexicanos para el viaje al país asiático.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Desde Palacio Nacional detalló que los deportistas podrían usar el avión presidencial para trasladarse a Tokio, ante esta oferta el propio Comité Olímpico Mexicano (COM) declinó la propuesta ya que por cuestiones de logística, la ayuda del gobierno federal no parece ser la mejor opción.

La delegación mexicana tiene considerado un aproximado de 60 vuelos, donde al menos se realizarán dos por día, según comentó ESPN. Por lo que el uso de un solo avión complica los planes de logística para cada disciplina y para cada competidor, incluso los costos podrían elevarse para el uso de la aeronave presidencial.

Otro de los puntos que está considerando el Comité Olímpico es el punto de partida del vuelo, ya que no todos los competidores radican en la Ciudad de México, existen atletas que radican en diferentes estados de la República.

Foto de archivo del Comité Olímpico Mexicano. Ciudad de México. 24 de marzo de 2020. REUTERS/Henry Romero

Por otra parte, hay algunas disciplinas que tendrán competencias en desarrollo previo a los Olímpicos, por lo que existe habrá competidores que partan a la justa olímpica de lugares fuera del país, tal es el caso de las disciplinas de Softbol, Tenis y Golf, que partirán a Tokio del lugar en el que hagan su último campamento o torneo.

Carlos Padilla, presidente del COM, explicó que debido al número de vuelos que deben de realizar y la cantidad de deportistas que viajarán a Tokio, no es la mejor opción para el comité y para los atletas olímpicos.

El presidente del Comité agradeció la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y añadió que lo usarían si fuera de vital urgencia.

Foto: Gobierno de México.

México ya cuenta con un contrato con la aerolínea All Nippon Airways (ANA), la cual se encargará de realizar los viajes que tengan que hacer los atletas, pues una de las nuevas normas que exige el Comité Organizador es que los deportistas regresen al día siguiente de terminar su participación en la competencia.

De acuerdo con la última actualización del número de cuotas olímpicas de México, la nación lleva un total de 61 plazas en las distintas disciplinas que participarán en esta edición de los Juegos Olímpicos, de las cuales 30 son de la rama varonil y 31 femenil.

López Obrador reveló que aún se está en negociaciones para vender el lujoso avión presidencial que compró Felipe Calderón en su sexenio, sin embargo, quien lo utilizó fue Enrique Peña Nieto.

“Estoy todavía haciendo gestiones para venderlo, pero si quiero que quede claro algo, si el avión se mantiene parado y se gasta en mantenimiento, de todas maneras, lo que se ahorra por no usarlo es muchísimo”, subrayó el presidente mexicano.

