“Debe ser expulsado”: Lilly Téllez exigió a AMLO que saque al analista Abraham Mendieta de México

“Este sujeto Abraham Mendieta debe ser expulsado”, comenzó la senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, en un mensaje que desató fuerte polémica en redes sociales. Esto al compartir su solicitud contra el español por “inmiscuirse en asuntos políticos del país”, apoyando la campaña oficialista de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

A través de Twitter, Téllez exigió que se deje “de entregar dinero de nuestros impuestos a este extranjero” y acusó a Mendieta de tener “un comportamiento parasitario viviendo de promover el odio en México”.

Según figura en la Gaceta Parlamentaria del Senado, la legisladora Lilly Téllez presentó una iniciativa en la que exhortó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a “expulsar del territorio nacional, previa audiencia, al ciudadano Abraham Mendieta Rodríguez, de nacionalidad española, por inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

El artículo 33 de la Constitución mexicana establece que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”, un prohibición también prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El mismo artículo de la Constitución contempla la potestad del Ejecutivo mexicano para expulsar del país a extranjeros “previa audiencia”.

“Yo creo que la señora Lilly Téllez cambió de opinión porque yo aunque sea extranjero no apoyo a todos esos partidos que Lilly pertenece y que saquearon a México”, señaló Mendieta (Foto: Instagram@lillytellezg)

En respuesta a la solicitud de la senadora, Mendieta, quien es un politólogo madrileño y analista en México, escribió: “A tan solo 6 días de la elección, la oposición pierde el tiempo pidiendo mi expulsión del país en el Senado, mientras pagan millones de pesos a asesores extranjeros”. Además, aseguró que la única bandera de estos grupos es el odio

Abraham Mendieta, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es asesor de Morena y está haciendo campaña por el partido de López Obrador para las elecciones intermedias del 6 de junio. Además, frecuenta tertulias de análisis político en televisión y es muy activo en redes sociales, donde suele hacer una férrea defensa del Gobierno del tabasqueño.

En una transmisión de Facebook, Mendieta compartió con sus seguidores que la senadora exigió su expulsión del país. Comentó que entre 2018 y 2019 Téllez se tomaba fotografías con él y retuiteaba constantemente sus publicaciones. “Yo creo que la señora Lilly Téllez cambió de opinión porque yo aunque sea extranjero no apoyo a todos esos partidos que Lilly pertenece y que saquearon a México”, señaló.

Acusó que el partido de la senadora lo señale a él y no a otras figuras como el periodista Joaquín López Dóriga o el asesor Tony Solá, quienes también nacieron en el extranjero. En este sentido, aseguró que lo que les molesta no es que sea extranjero, si no que “no sea uno de esos extranjeros en su maniobra absurda contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”.

Lilly Téllez contestó a la Fundación Internacional de Derechos Humanos que su solicitud estaba basada en el artículo 33 de la Constitución (Foto: Captura de pantalla/Twitter@LillyTellez)

Más adelante, la Fundación Internacional de Derechos Humanos aseguró que la petición de los grupos opositores eran en realidad “ataques xenófobos” contra el analista de Milenio. “Abraham Mendieta, como cualquier otra persona, goza de las libertades de opinión y expresión”, escribieron.

Lilly Téllez contestó a la organización destacando el artículo 33 de la Constitución “para que sepan que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. De hacerlo, se les podrá expulsar” y concluyó que en todo caso el ataque sería de parte de Mendieta a la ley mexicana.

El analista continuó publicando su opinión de la solicitud en varios Tweets. En uno, por ejemplo, escribió: “le vamos a ganar la batalla electoral al odio y a la xenofobia, por eso están desesperados”.

Mientras que en otra publicación se burló del hecho al decir que “Lilly Téllez me descubrió: no nací en México. Terrible. A todo esto: ¿saben si ya pagó la ambulancia que prometió en dos ocasiones al pueblo de Ures?”

Todo esto ocurre en el marco del próximo 6 de junio, cuando más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos locales y miles de ayuntamientos en las elecciones más grandes de la historia de México.

*Con información de EFE

