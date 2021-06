AMLO: ya hay detenidos por el asesinato de Alma Barragán, candidata de MC en Moroleón

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes en su conferencia de prensa que ya hay detenidos por el asesinato de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Guanajuato.

“En el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada, ya ayer hubieron detenciones. Esto lo digo no solamente para informar de cómo estamos actuando”, señaló el mandatario mexicano.

López Obrador aprovechó para mandar un mensaje a aquellos " que se portan mal”, asegurando que no quedarán impunes sus crímenes.

“No piensen que van a cometer crímenes y no ocurrirá nada.. A los que se portan mal, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, tienen compradas autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos, el que comete un delito es castigado, vamos a seguir actuando así”, subrayó el presidente mexicano durante su conferencia.

Barragán Santiago fue atacada a balazos el pasado 25 de mayo por la tarde mientras se encontraba en un evento de campaña. La candidata murió en el lugar y otras dos personas resultaron heridas.

La candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Barragán al momento del ataque (MC)

Posteriormente se trasladaron al sitio agentes estatales de investigación, peritos y personal del Ministerio Público para hacer las primeras averiguaciones. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, por su parte, abrió una investigación para aclarar las causas del homicidio.

El asesinato perpetrado dos semanas antes de que se celebren las elecciones más grandes de la historia, podría dar un nuevo “giro” según las últimas revelaciones del periodista del Heraldo de México, Alfredo González.

De acuerdo con su versión, las autoridades de Guanajuato tienen ubicado al hijo de la aspirante por MC, Fernando Tonatiuh Sánchez Barragán, de 36 años, como representante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en al menos ocho municipios del estado: Yuriria, Uriangato, Moroleón, Salvatierra, Santiago, Maravatío, Jaral del Progreso y Valle de Santiago.

Un elemento del Ejército mexicano, resguarda el sitio donde fue asesinada la candidata a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Alma Rosa Barragán en Moroleón, estado de Guanajuato. EFE/Stringer MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

Supuestamente por esa razón la principal línea de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato sería una probable venganza contra el hijo de la candidata.

Según Alfredo González, los expedientes de las autoridades establecen que Fernando Tonatiuh heredó la plaza de Guanajuato tras la detención de José Antonio Martínez Calderón, alias La Tripa, presunto lugarteniente y operador del CJNG detenido en julio del 2020.

Tras el atentado contra Alma Rosa Barragán -postulante a la presidencia municipal de Moroleón por el partido Movimiento Ciudadano-, el Instituto Electoral del estado de Guanajuato (IEEG) emitió la aprobación para que su hija, Alma Denisse Sánchez Barragán, sea la nueva candidata.

Vista hoy del vehículo en que fue asesinada la candidata a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano (MC) Alma Rosa Barragán, en Moroleón, estado de Guanajuato (México). EFE/Stringer

El órgano acordó por unanimidad que Alma Denisse cumplía con todas las bases para poder contender en las próximas elecciones del seis de junio. Sin embargo, al estar ya impresas las boletas, aún aparecerá el nombre de Alma Rosa Barragán en ellas.

El consejero presidente Mauricio Guzmán Yáñez fue quien presentó la solicitud para sustituir a la candidata asesinada de MC y se ahondó en que la propuesta también correspondía al principio de paridad de género.

“De la sesión extraordinaria del 19 de abril, este Consejo General, aprobó el acuerdo 152 en el cual se registraron -entre otras- la planilla de candidaturas al ayuntamiento de Moroleón postuladas por Movimiento Ciudadano”, comenzó el consejero.

