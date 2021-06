“Aun con los hechos lamentables de violencia”: AMLO aseguró que hay condiciones para que la gente salga a votar

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hay condiciones para que los ciudadanos salgan a votar el próximo 6 de junio, a pesar de la violencia. Señaló que no es lo mismo que antes, aún con los casos de asesinatos a candidatos que han ocurrido a lo largo de la campaña, solo que, dijo, “no nos vamos a poner a comparar número de fallecidos”.

“En todos lados hay condiciones, han querido también no, dar a conocer de que hay mucha violencia con motivo de las elecciones; como es un tema muy delicado, muy sensible, hemos sido cuidadosos de hablar de lo que sucedía antes, pero les puedo decir que aun siendo la elección más grande, en cuanto a número de candidatos que se van a elegir, aun con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo que antes, y lo puedo probar, nada más que no nos vamos a poner a comparar número de fallecidos, no queremos que nadie pierda la vida”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...