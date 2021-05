Se registró un sismo de 4.3 en la costa de Guerrero

(Foto: SASMEX)

En la mañana de este sábado 29 de mayo, a las 08:59 horas, se registró en Guerrero un sismo de magnitud 4.3.

A través de un comunicado, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el epicentro se localizó a unos 52 kilómetros al suroeste de Técpan de Galeana, una ciudad ubicada en la región de Costa Grande.

“SISMO Magnitud 4.3 Loc 52 km al SUROESTE de TECPAN, GRO 29/05/21 08:59:14 Lat 16.82 Lon - 100.89 Pf 8 km”, escribió en su cuenta de Twitter el SSN.

El movimiento telúrico no dejó daños materiales ni personas lesionadas, y tampoco hizo que se activaran los altavoces en la Ciudad de México. Según indicó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), en Guerrero las estaciones de “El Veinte” y “Tetitlán” detectaron el temblor, pero la energía que se registró no superó el nivel mínimo necesario para hacer sonar las alarmas.

“No ameritó aviso de alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la capital”, explicó el organismo.

Tampoco se activaron los altavoces en Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo, Morelia ni Puebla. En todas estas entidades fue imperceptible.

¿Cuándo se activa la alerta en la Ciudad de México?

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) de SASMEX, explica que para que suene la alerta, en los primeros segundos del temblor al menos dos estaciones deben rebasar los mínimos de energía preestablecidos para cada ciudad.

“Un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos. Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y de la distancia donde se origina el sismo”, agregó el centro.

Simulacro Nacional

El próximo lunes 21 de junio se realizará en México el primer macrosimulacro del año, con el objetivo de fomentar y reforzar los protocolos de actuación y de evacuación de edificios durante un sismo o desastre. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, este se llevará a cabo a las 11:30 de la mañana.

En un principio la fecha programada para el simulacro era el pasado 19 de mayo; sin embargo, para no retrasar el Plan de Vacunación contra el COVID-19, se decidió posponer la fecha. Desde el gobierno federal, solicitaron a la población de todo el país registrar sus inmuebles en este enlace para participar en la simulación.

“En este sentido solicitamos atentamente su apoyo para registrar sus inmuebles en la plataforma digital a más tardar el 20 de junio. Si ya te inscribiste en el ejercicio anterior, solamente tendrás que seleccionar y validar los datos del mismo para volver a cargar el registro”, expresó en un comunicado el gobierno federal.

Protección Civil instó a los ciudadanos a utilizar el cubrebocas y las caretas durante el ejercicio, mantener en todo momento la distancia de 1.5 metros con otras personas, y al regresar a las oficinas o a los domicilios lavarse las manos y aplicarse gel antibacterial.

