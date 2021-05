Diputados recibieron los alegatos finales para el desafuero de Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito

CIUDAD DE MÉXICO, 28AGOSTO2018.- Conferencia del grupo parlamentario del PRD, durante el proceso de registro y acreditación de los diputados electos para integrar la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El caso del desafuero para el diputado Mauricio Toledo sigue su rumbo en el congreso mexicano, pues durante su reunión del día de hoy, celebrada a distancia, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo mediante el cual se dan por recibidos los alegatos finales de las partes.

Estas forman parte del expediente de Declaración de Procedencia SI/LXIV/DP/01/2021, solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del Diputado Federal Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

A través de un comunicado, se informó que conforme ordena la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la recepción de alegatos es la última etapa en el procedimiento que se desarrolla al seno de la Sección Instructora.

CIUDAD DE MÉXICO, 22FEBRERO2018 - Los diputados locales perredistas Mauricio Toledo, Leonel Luna y Raúl Flores, durante la sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la cual se aprobó en lo general las reformas al presupuesto de egresos de la Ciudad de México y la Ley de Gasto Eficiente, que envió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que la Secretaría de Finanzas se haga cargo de el fondo de reconstrucción. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

El paso siguiente corresponde a quienes integran dicho órgano del Poder Legislativo, quienes llevarán a cabo el análisis del expediente y emitirán un dictamen con proyecto de resolución por el que se establezca si ha o no lugar a proceder penalmente en contra del servidor público imputado.

En este proceso, lo que está en juego es si debe o no retirársele la inmunidad procesal penal (“fuero”) para efecto de que pueda ser juzgado por el delito del que le acusa la Fiscalía.

Una vez discutido y aprobado por la mayoría de sus integrantes, la Sección Instructora deberá enviar el dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que ésta lo someta a la consideración del Pleno de la propia Cámara, erigida en Jurado de Procedencia, única instancia facultada por la Constitución Federal y la ley para conocer, discutir y votar en definitiva una declaración de “desafuero”.

Toledo es acusado de enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y enfrenta un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados desde el mes de enero.

Actualmente se desempeña como diputado plurinominal del PT en la Cámara de Diputados desde septiembre del 2018, previo a esto ejerció como diputado en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y como jefe de la alcaldía Coyoacán.

Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero no se tituló. Participó activamente en la huelga del 99 en contra de las reformas a los planes de estudio y al examen único de selección, esto como dirigente del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur.

En 1994 se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) e inició su carrera política como asesor de senadores y diputados; fue hasta el 2001 cuando tomó posesión como secretario de Asuntos Juveniles del Consejo Nacional del PRD.

Mauricio Toledo (Foto:@mauriciotoledog)

En 2019, ya como diputado federal, varios de sus compañeros de bancada (del PRD) pidieron la expulsión de Toledo de sus filas debido a que éste hizo público su apoyo a las iniciativas de Morena. Ese mismo año se unió a las filas del PT, contando con el apoyo de políticos Fernández Noroña.

No obstante, el partido que lo recibió hoy se encuentra siendo señalado por sus aliados políticos, ya que personajes importantes de Morena (como Citlali Hernández) pidieron que no sea incluido como candidato ya que no se informó sobre esta decisión y Toledo debe de enfrentar a la justicia por los delitos que se le acusan.

