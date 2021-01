Mauricio Toledo negó “categóricamente” las acusaciones de enriquecimiento ilícito señaladas por la Fiscalía de la CDMX

Mauricio Toledo negó los cargos en su contra (Foto: Archivo)

Mauricio Toledo, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), negó los señalamientos de enriquecimiento ilícito en su contra a la víspera de la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

A través de redes sociales, el secretario de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro publicó una carta en la que informó a la opinión pública tres puntos en todo lo relacionado a estos señalamientos.

Carta de Mauricio Toledo respecto a las acusaciones en su contra(Foto: Twitter / @mauriciotoledog)

1.- Niego categóricamente los presuntos hechos que se me imputan por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que son totalmente falsos.

2.- Agradezco las manifestaciones de respaldo en mi Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y a la dirección nacional que en voz del diputado Gerardo Fernández Noroña fue expresada y que calificó como una evidente persecución política.

3.- En ese sentido, espero que los instrumentos de gobierno no sean utilizados para realizar una persecución política y confío en el debido proceso que como ciudadano mexicano tengo derecho.

Esta carta sale a la luz porque la mañana de este lunes 25 de enero, Ernestina Godoy , titular de la FGJ-CDMX, hizo de carácter público que solicitó el desafuero del diputado Toledo Gutiérrez para proceder en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Godoy Ramos informó en conferencia de prensa que instruyó a Rafael Chong Flores, fiscal especial de Combate a la Corrupción, para que acuda a la Cámara de Diputados a solicitar el proceso contra el ex alcalde de Coyoacán.

Ernestina Godoy, fiscal capitalina solicitó el desafuero del político (Foto: CDMX)

Recalcó que este proceso es necesario para que el ex Delegado proceda a comparecer ante un juez y enfrente un juicio justo y con apego a la ley, pues “el fuero constitucional protege el funcionamiento del poder legislativo y las opiniones de sus integrantes, pero no es sinónimo de impunidad” , explicó, aunado a esto, la titular de la fiscalía capitalina aseguró que el incremento en el patrimonio de Toledo Gutiérrez es injustificado y no corresponde a sus ingresos.

De acuerdo con Ernestina Godoy, hay una investigación abierta desde el pasado 4 de septiembre del 2020, la cual está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, donde se acredita que el militante del PT dispone de inmuebles con valor excedente a lo que legalmente manifestó como servidor público.

En la carpeta de investigación se detalla el análisis de las declaraciones patrimoniales del servidor público desde el 2006 hasta la fecha, información registral y notarial de los inmuebles proporcionada por Registro Público de la Propiedad y del Comercio y dictámenes periciales que determinan el valor mercado; así como la dictaminación contable e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria sobre los estados financieros del Diputado Toledo.

Mauricio Toledo se sumó a las filas del PT en la Cámara de Diputados en 2020 (Foto: Twitter / @mauriciotoledog)

Conforme a lo dicho por la militancia del PT, se trata de una persecución política; sin embargo, no es el primer escándalo que enmarca la figura del legislador federal.

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, de 40 años de edad, es uno de los políticos más polémicos en la capital del país y sobre él pesan una larga lista de acusaciones. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero no se tituló. En 1994 se afilió al PRD e inició su carrera política como asesor de senadores y diputados.

En 2001 formó parte del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como secretario de asuntos juveniles del Comité Ejecutivo Nacional. También ha sido diputado en la Ciudad de México y diputado federal. Fue electo como Jefe Delegacional (hoy alcalde) en Coyoacán para el período 2012-2015. Durante el proceso, Gerardo Villanueva Albarrán, quien también era aspirante del Sol Azteca a dirigir Coyoacán, lo señaló en marzo del 2012 de ser un candidato impuesto.

Se trataba de la primera acusación en contra de Mauricio Toledo. Ya durante su administración en Coyoacán, el Partido Acción Nacional (PAN) pidió una sanción en contra de Toledo (febrero de 2013) por la presunta extorsión a empresarios. El abogado Rodo Reus, representante de la inmobiliaria EGZN Arquitectura, acusó a Toledo Gutiérrez de exigir 1.6 millones de pesos a cambio de no cerrar una construcción en Céfiro 120, que constaba de 120 departamentos y cinco torres.

Mauricio Toledo (Foto:@mauriciotoledog)

Dos meses después, el empresario Manuel Dacosta Aldir denunció a Toledo por exigirle un millón de pesos para la reapertura de una gasolinera en la Escuela Naval Militar. Toledo habría pedido el 25% del valor del negocio, de acuerdo con el empresario.

En abril del 2013, vecinos de la colonia CTM Culhuacán, en Coyoacán, acusaron al delegado Mauricio Toledo de haber mandado golpeadores a agredirlos, debido a que habían mantenido una batalla con la autoridad local por la falta del servicio de agua en la colonia.

El 29 de abril de 2015, el propio Villanueva Albarrán, como Diputado local por Coyoacán, denunció que tres simpatizantes de Morena fueron agredidos físicamente por sujetos a quienes se identificó como gente cercana a Mauricio Toledo; sin embargo, estos casos no se mencionan en la actual acusación, pues la fiscalía los ha mantenido de modo discrecional por lo sensible del caso.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La Fiscalía de CDMX solicitó el desafuero del diputado Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito

Quién es Mauricio Toledo: le dio mayoría al PT, pero el diputado suma una larga lista de acusaciones