Quién es Mauricio Toledo y por qué su posible reelección está causando problemas entre Morena y PT

Mauricio Toledo ha sido señalado de enriquecimiento ilícito (Foto: Galo Cañas/CUARTOSCURO.COM).

Morena pidió al Partido del Trabajo (PT), su aliado en coalición en el estado de Puebla, que no se le otorgue la candidatura para diputado federal a Mauricio Toledo, quien busca reelegirse en el Congreso de la Unión, pero ahora en otro estado de la República.

Toledo es acusado de enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y enfrenta un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados desde el mes de enero.

Los señalamientos se avivaron este día por el tuit de Vianey García, diputada de Morena en el Congreso de Puebla, quien escribió: “En 2017, @mauriciotoledog y otros “desaparecieron” ¡Más de 5 mil millones de pesos!, que debían ser para las familias que perdieron sus viviendas en el sismo de 2017. Hoy pretenden darle una candidatura para que no pierda el fuero, ese que nosotrxs eliminamos en Puebla. #NoPasará”.

Vianey García arremetió contra Mauricio Toledo (Foto: captura de pantalla de Twitter @vianeygarrome).

¿Quién es Mauricio Toledo?

Mauricio Toledo Gutiérrez actualmente se desempeña como diputado plurinominal del PT en la Cámara de Diputados desde septiembre del 2018, previo a esto ejerció como diputado en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y como jefe de la Delegación (hoy alcaldía) Coyoacán.

Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero no se tituló. Participó activamente en la huelga del 99 en contra de las reformas a los planes de estudio y al examen único de selección, esto como dirigente del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur.

En 1994 se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) e inició su carrera política como asesor de senadores y diputados; fue hasta el 2001 cuando tomó posesión como secretario de Asuntos Juveniles del Consejo Nacional del PRD.

Mauricio Toledo ha sido denunciado por extorsión a empresarios y por tener grupos de choque (Foto: Diego Simón Sánchez/CUARTOSCURO.COM).

Durante su carrera como político en la capital del país, Toledo se ha caracterizado por estar en el ojo del huracán al recibir acusaciones y señalamientos ante sus postulaciones y quehaceres en el servicio público.

En la carrera por obtener el registro en 2012 como candidato a Jefe Delegacional de Coyoacán, fue señalado por su compañero de partido, Gerardo Villanueva Albarrán, como un candidato impuesto, lo cual generó problemas al interior del PRD.

Mientras que en 2013, ya como titular de la Delegación Coyoacán, Toledo fue señalado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde la ALDF por presunta extorsión a empresarios. Esto después de que la inmobiliaria EGZN Arquitectura lo acusó de exigir cerca de un millón y medio de pesos a cambio de no cerrar una construcción de más de 120 departamentos.

Toledo salió del PRD en el 2019, perteneció a este partido desde 1994 (Foto: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

También el empresario Manuel Dacosta Aldir denunció al ex jefe delegacional de exigirle un millón de pesos para la reapertura de una gasolinera, en aquella ocasión el empresario expresó tener pruebas de esto y por esta acción fue detenido Eduardo Ramírez Toledo, quien se desempañaba como Secretario Particular de Mauricio Toledo.

Sin embargo, dentro de las mayores acusaciones que ha recibido este personaje, se encuentra el hecho de presuntamente contar con un grupo de choque que ataca a sus contrincantes. En cuatro ocasiones (2013, 2015, 2017 y 2018), vecinos de la alcaldía Coyoacán han denunciado a Toledo por ser agredidos en actos de campaña de partidos ajenos a los que ha militado el ex delegado.

Mauricio Toledo se sumó en 2019 a las filas del PT en la Cámara de Diputados (Foto:@mauriciotoledog)

En 2019, ya como diputado federal, varios de sus compañeros de bancada (del PRD) pidieron la expulsión de Toledo de sus filas debido a que éste hizo público su apoyo a las iniciativas de Morena. Ese mismo año se unió a las filas del PT, contando con el apoyo de políticos Fernández Noroña.

No obstante, el partido que lo recibió hoy se encuentra siendo señalado por sus aliados políticos, ya que personajes importantes de Morena (como Citlali Hernández) pidieron que no sea incluido como candidato ya que no se informó sobre esta decisión y Toledo debe de enfrentar a la justicia por los delitos que se le acusan.

Hasta el momento, el Partido del Trabajo no se ha posicionado sobre la petición de Morena de no postular a Mauricio Toledo.

