“Audio manipulado”: candidata de Morena en Metepec negó amenazas a contrincante

La candidata de Morena negó que hubiera amenazado a Fernando Flores (Video: Twitter/GabyGamboa_S)

Este lunes Gabriela Gamboa Sánchez, candidata a la alcaldía de Metepec por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue acusada de amenazar a su contrincante, Fernando Flores, de la coalición Va por el Estado de México. A pesar de que sí se trata de su voz, negó los señalamientos.

En un video difundido en redes sociales, Gamboa Sánchez admitió que la conversación se llevó a cabo el 17 de julio del año pasado con un empleado del candidato. Sin embargo, expresó que el audio está manipulado en varios puntos de la grabación.

“Se trata de un audio manipulado, un peritaje demostró que hay 21 cortes [...] usaron un equipo de audio diferente para grabar segmentos de la voz masculina y durante todo el audio agregaron ruido de fondo para unificar el montaje. A eso se le suma que solo publicaron cuatro minutos de una conversación de más de 10 minutos”, explicó.

La candidata explicó lo que había sucedido ese día de julio, en donde ella alega que fue sorprendida por un presunto sicario, quien la amenazó a ella y a sus hijos. Fue por esta razón que ella le habló a Estuardo Rodríguez, el trabajador del candidato del PRI-PAN-PRD.

Gabriela Gamboa Sánchez es candidata por la alcaldía de Metepec (Foto: Twitter@GabyGamboa_S)

“Yo estaba tranquila con mis hijos en un restaurante en Metepec cuando de repente me sorprendió por la espalda un sujeto apodado el Whiskas, sicario de Flores, quien me dijo: ‘les vamos a romper la madre a ti y a tus hijos’. Porque ellos creían que yo había denunciado los desfalcos de Flores en el club la Asunción. De estos hechos fue testigo el gerente del restaurante, quien me prestó ayuda y resguardo. Este día llamé a Estuardo Rodríguez para confrontarlo y al día siguiente le reclamé vía chat por las amenazas”, relató.

La morenista señaló que le dijo al trabajador que si trataban de hacer algo en su contra, ella denunciaría lo que sabe de Flores en cuestión de evasión fiscal. Por otra parte, ella aseguró que no es ninguna persona violenta, sino que respondió ante la amenaza que le hicieron tanto a ella como a sus familiares.

“Tratan de mostrarme como una agresora cuando la realidad es que ellos fueron los que me agredieron, lo único que yo hice fue defender a mis hijos. El mismo Estuardo Rodríguez reconoce en el audio manipulado que en una situación similar a la mía, haría lo mismo para proteger a sus hijos”, aseveró.

Por otra parte, insistió en que los ataques que Flores ha hecho, vienen desde 2020 y explicó que ella misma fue agredida.

Gamboa Sánchez dijo que ella simplemente defendió a sus hijos (Foto: Twitter@GabyGamboa_S)

“Estas agresiones cobardes de parte de Fernando Flores, han sido permanentes y vienen desde hace más de un año. Les recuerdo que la semana pasada, hombres armados me agredieron en San Lorenzo Coacalco y hace dos semanas golpearon a una de mis brigadas en San Jorge, Pueblo Nuevo. Estos hechos constan en las denuncias que presenté ante la Fiscalía del Estado de México”, declaró.

La morenista aseguró que esto no se trata más que de una “desesperada” misión lanzada en su contra por personajes que no buscan lo mejor para la entidad.

“La campaña sucia de ellos es una muestra más de lo que son: mafiosos, mentirosos, que lo único que buscan es engañar a la población para adueñarse de Metepec y regresar a nuestra ciudad a ese pasado de abandono y corrupción”, finalizó.

