Morena acusó que la supuesta retención de Zudikey Rodríguez es parte de un montaje

El presidente del Consejo Estatal de Morena aseveró que la supuesta retención a Zudikey Rodríguez es parte de un montaje (Foto: Instagram/zudikeyrodriguez)

Maurilio Hernández González, presidente del Consejo Estatal de Morena, aseveró que la supuesta retención a Zudikey Rodríguez, candidata por la Alianza PRI, PAN y PRD de la alcaldía del Valle de Bravo y de las acusaciones en contra del Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Horacio Duarte Olivares, son parte de un montaje para reducir la preferencia electoral de su partido.

“Cada vez queda más claro que esto ha sido un montaje que tiene el propósito de ganar posición por parte de la alianza y han urdido de manera hasta burda una situación de esta naturaleza. Sino fuera así, si fueran como lo quieren hacer creer, desde luego que estas personas no se andan con cuentos, y tampoco iban a decir tan fácilmente: ‘ya me escapé de esta y tan fácil sigo adelante’”, declaró el dirigente morenista.

Hernández González aseveró que en Valle de Bravo, se hizo esto para llamar la atención hacia la coalición Va por el Estado de México, puesto que la candidata morenista va ganando en las encuestas. Además, explicó que la entidad es muy importante para el PRI.

“En Valle de Bravo el tema es político, evidentemente, hay una contienda a la vista, está demostrado y así lo refieren las encuestas, que la candidata del Morena, Michelle Nuñez va arriba de la candidata de la alianza. Y sí les preocupa porque era uno de los municipios importantes que tenía el PRI, y ahora con la Coalición, aún con este ardid, todo indica que lo va a perder”, aseguró el presidente del consejo.

De acuerdo con Hernández González, Horacio Duarte Olivares solamente ha hecho su trabajo (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, también lamentó que a Horacio Duarte se le haya querido involucrar con el crimen organizado cuando en realidad “solo ha dado resultados en su trabajo, cumpliendo con la responsabilidad que se le otorgó”.

Explicó que Morena no va inventando temas, polémicas u algún otro tipo de montaje mediático para favorecer a sus candidatos. Agregó que en el municipio disputado, hay maniobras para atacar donde es conveniente y donde no, no se meten.

Además de advertir que no dejará que el trabajo de Morena se siga difamando, lamentó que se le haya ofrecido seguridad a la candidata de la coalición, mientras que morenistas en Chimalhuacán y Huixquilucan han sido víctimas de acoso, amenazas y ataques, y no cuentan con protección.

Fue a lo largo de esta semana que las controversias surgieron. La primera fue cuando la velocista olímpica fue supuestamente amenazada por los hermanos Hurtado Olascoaga, que encabezan una fracción sobreviviente de La Familia Michoacana, para que se bajara de la contienda.

Duarte Olivares fue acusado por Lilly Téllez (Foto: Germán Romero/CUARTOSCURO)

De acuerdo con lo revelado por El Financiero, Zudikey se encontraba en un mitin en la cascada Velo de Novia, en Avándaro, cuando dos personas se le acercaron y le dijeron: “Necesito que te pares ahí abajo”.

Según narraron personas que hablaron con ella, la deportista les dijo que no podía porque estaba con sus simpatizantes, pero de nada sirvió. La obligaron a subirse a un vehículo y la llevaron 64 kilómetros a Tejupilco, en el sur del Estado de México, en donde una persona empapada en alcohol y rodeada por un grupo armado, le dijo: “Mira Zudy, me han ordenado matarte, pero voy a perdonarte la vida. Sólo te pido que te escondas y que te bajes de la campaña”.

Por otra parte, la senadora Lilly Téllez advirtió a Duarte Olivares, que emitiría una solicitud para que compareciera ante el Senado por presuntos vínculos con el narcotráfico y abuso de poder durante los comicios electorales.

“Solicitaré de inmediato que usted @horacioduarteo venga al senado a comparecer por sus presuntos nexos con grupos del narcotráfico en el Estado de México y por presuntamente utilizar su cargo para amenazar e intimidar con fines electorales.”, escribió la senadora en su cuenta oficial de Twitter.

