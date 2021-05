Hot Sale 2021: qué recomienda Profeco para la temporada de descuentos en internet

La Procuraduría Federal del Consumidor recomendó lo siguiente para realizar compras responsables durante el Hot Sale 2021 (Foto: Pixabay)

Cada año, durante el mes de mayo, internet se vuelve el medio ideal para aprovechar descuentos y promociones que cientos de comercios ofrecen a sus clientes. Hot Sale es un programa de ofertas en línea, y en esta ocasión estará vigente del 23 al 31 de este mes.

Así como sucede con el Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) permanecerá atento a cualquier incidente o evento que tenga lugar en dicho periodo. Asimismo, la dependencia federal ofrece algunos consejos a los compradores para que no sean sorprendidos con anuncios engaños u ofertas falsas.

- Antes de comprar cualquier artículo, debes comenzar por hacer un presupuesto. Esto te ayudará a determinar el monto que deseas gastar y evitará que desembolses más de lo necesario.

- Verifica que en verdad se trate de una oferta: para esto, se recomienda monitorear los precios de los objetos, lo que te ayudará a no caer en promociones engañosas.

- En caso de que desees pagar a meses sin intereses, cerciórate que los pagos no afecten tu presupuesto.

Antes de adquirir cualquier producto en línea se recomienda hacer un presupuesto de gastos (Foto: Twitter/@Profeco)

- Identifica y conoce las características del producto que deseas adquirir.

- Diversifica tus opciones y compara los precios.

Con el objetivo de propiciar compras responsables, la Profeco cuenta con la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, la cual recaba y difunde información de precios de productos de consumo regular en el hogar, como alimentos, bebidas, productos de aseo personal y del hogar, medicinas, electrodomésticos y artículos de temporada.

La información de dicho mecanismo se obtiene mediante la visita de una muestra de los principales establecimientos en cada una de las ciudades que forman parte del programa durante los cinco días hábiles de la semana.

“Los precios que se muestran contienen la fecha en que fueron tomados, sin embargo se encuentran sujetos a cambios, ya que algunos establecimientos pueden variar sus precios más de una vez por día, por lo que deben ser considerados como precios referencia”, especifica la dependencia.

Las principales ventajas de utilizar Quién es Quién en los precios son:

La herramienta “Quién es Quién en los Precios” recaba y difunde información de precios de productos (Foto: Reuters / Matias Baglietto)

- Hallarás precios de más de 2,000 productos.

- Sabrás cuál es el establecimiento comercial que vende un producto específico al precio más bajo.

- Localizarás la tienda con el menor costo por grupo de productos en la zona geográfica que selecciones.

- Podrás guardar tus listas para recuperarlas y administrarlas posteriormente.

Por otra parte, la Profeco cuenta con canales de comunicación habilitados para proteger y defender los derechos del consumidor en caso de incumplimiento de los proveedores de telecomunicaciones. Una opción es presentar una queja en Concilianet http://concilianet.profeco.gob.mx/ o por correo electrónico a quejastelecomunicaciones@profeco.gob.mx.

Denuncia vs queja

La Profeco cuenta con canales de comunicación habilitados para proteger y defender los derechos del consumidor en caso de incumplimiento de los proveedores (Foto: Cuartoscuro)

Según lo indica la dependencia federal, es importante identificar ante qué situación nos encontramos de manera que podamos determinar la mejor opción a seguir.

Existen diferencias entre la denuncia y la queja. La primera se enfoca en actos u omisiones de un proveedor que afectan directamente tus intereses o los de una porción de la sociedad. Ejemplos de esta pueden ser, si un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no tiene sus precios exhibidos o no los respeta, si un producto se anuncia por medio de publicidad engañosa, entre otros.

Mientras que la queja es una reclamación formal cuando un comercio te perjudica al no respetar los términos y condiciones en que contrataste un servicio o adquiriste un bien.

Por ejemplo, que no respeten la garantía de un producto que te vendieron en malas condiciones, que una aerolínea se niegue a prestarte el servicio que pagaste o cuando te cobren una tarifa más alta que la correspondiente a tu consumo.

