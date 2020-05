Profeco alertó sobre el riesgo de hacer compras en Facebook, “es como hacerlo en la calle”

El procurador señaló que existen comercios formales como eBay, Amazon o Mercado Libre, los cuales responden a la Profeco (Foto: AP)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los usuarios sobre el riesgo de realizar compras online en Facebook. La dependencia recomendó hacerlo en sitios oficiales para evitar ser víctimas de fraudes o engaños sobre los productos que se ofertan en dicha red social.

“Es como si alguien se acerca a venderte algo en un semáforo y se lo compras, ni modo que vayas a la Profeco a reclamar, a quién, el Facebook es como la calle”, señaló el procurador Ricardo Sheffield Padilla.

En entrevista para Milenio Televisión, el titular de la Profeco recordó que en México existen comercios formales como eBay, Amazon o Mercado Libre, los cuales reportan a la dependencia. Únicamente Alibaba es la empresa del giro que no responde a dicha autoridad.

“Comprar en Facebook es comprarle alguien que está parado en un semáforo, así como suben ofertas, las bajan, hoy existen y mañana no o en unos cuantos segundos ya no existen, muchas están hechos para robar o en el mejor de los casos engañar y acaban entregando cosas que no tienen”, indicó.

Sheffield Padilla indicó que Facebook no se debe utilizar para comparar productos en general y mucho menos aquellos que puedan poner en riesgo la salud (Foto: Piaxabay)

Ante la contingencia sanitaria por coronavirus que actualmente ha reportado en México 56,594 personas contagiadas y 6,090 fallecimientos, la demanda de productos como gel antibacterial o cubrebocas N95 han aumentado. Sobre esto, Sheffield Padilla declaró que no debe utilizarse “Facebook como un conducto para estar comprando productos general y particularmente estos que ponen en riesgo tu salud”.

“El Facebook es para cotorrear, para hacerse de fake news (noticias falsas), ...definitivamente no es una plataforma de comercio electrónico”, subrayó el procurador.

Añadió que el alza de precios en los productos que se ofertan en estas plataformas puede deberse al tipo de cambio que tienen como referencia, por lo que si el dólar sube, probablemente el valor de las mercancías también incrementará.

El funcionario ejemplificó lo anterior señalando el caso de las mascarillas N95 que se venden en México, señalando que su precio está dado en dólares y provienen de China, lo que ocasiona que se vea un impacto en su valor. No obstante, destacó, muchas empresas en el país las están produciendo, lo que empujará precios más accesibles.

En México y América Latina alrededor de 13 millones de personas han realizado por primera compras en línea (Foto: REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo)

Y es que las plataformas de e-commerce (comercio electrónico) han visto favorecidas sus ventas ante la imposibilidad de los consumidores de acudir a tiendas físicas, esto debido a que una de las principales medidas que han tomado distintas naciones a lo largo del mundo para frenar la propagación del virus, ha sido la implementación de medidas de distanciamiento social.

Sobre esto, la empresa multinacional de servicios financieros, Visa, dio a conocer en un reporte que en México y América Latina alrededor de 13 millones de personas han utilizado por primera vez alguna plataforma para realizar compras en linea. De acuerdo a la compañía, este número significó que el 20% de sus tarjetahabientes son nuevos usuarios de comercio electrónico.

De acuerdo con el análisis hecho por la propia empresa, la pandemia por coronavirus es una de las razones por las que se ha dado este comportamiento. “Aunque todavía no podemos determinar el impacto total del Covid-19 en la penetración del comercio electrónico en América Latina, los primeros indicios reflejan un desplazamiento en el gasto de consumo hacia el comercio electrónico.”

Las compras en línea eliminan el contacto y ofrecen distanciamiento durante la experiencia de compra (Foto: iStockphoto)

"Las experiencias de comercio electrónico y pagos sin contacto eran percibidas como opciones más seguras e higiénicas durante la pandemia. Además de los atributos de comodidad y seguridad que siempre han sido parte integral de su valor, por su naturaleza eliminan el contacto y ofrecen distanciamiento durante la experiencia de compra, justo cuando, más que nunca, los consumidores dan prioridad a estos factores”, complementó en el documento.

La multinacional refirió en el reporte que en los últimos tres meses las tarjetas de débito fueron el método de pago preferido por los usuarios para realizar compras (72%), en segundo lugar las tarjetas de crédito (63%) y por último el efectivo (44%).

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Amazon: entregas vuelven a la normalidad tras impacto del virus

Coronavirus en México hoy: suman 6,090 muertos y 56,594 casos confirmados

Sin joyería, corbata, barba ni bigote; así será el regreso a la “nueva normalidad” laboral