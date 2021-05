Adrián de la Garza denunció a AMLO ante la CNDH por intervenir en el proceso electoral

"No dejaré de señalar la amenaza a la democracia de México", puntualizó el candidato de la coalición Va fuerte por Nuevo León (Fotos: Cuartoscuro // Twitter @AdrianDeLaGarza).

El candidato a la gubernatura de Nuevo León por la coalición del PRI y el PRD, Adrián de la Garza, presentó esta tarde una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por intervenir en el proceso electoral.

“Este lunes acudí a la Ciudad de México para presentar un escrito de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde denuncio la intervención del Presidente de la República en la elección de Nuevo León”, informó a través de su cuenta oficial de Twitter.

“No dejaré de señalar la amenaza a la democracia de México por parte del Gobierno de MORENA y sus aliados”, aseguró el candidato. Informó que su queja tiene efectos de denuncia debido a la presunta violación de los principios constitucionales y electorales.

Horas más tarde, por medio de un video corto que compartió en sus redes sociales, el priista comunicó que expuso su escrito ante la Oficialía de Partes Común de la comisión y que no va a permitir que desde la Presidencia de la República se violen los principios democráticos de México.

“Esto va más allá de las elecciones en Nuevo León, se trata de defender la democracia de los mexicanos y de la libertad de elegir sin que exista la intromisión de cualquier autoridad”, concluyó con los mensajes a través de Twitter.

No obstante, el abanderado del PRI aseveró que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación que se abrió en su contra y que, aún, no recibe alguna notificación formal de la misma.

Situación que lo ha hecho pensar que la denuncia en su contra fue una estrategia para beneficiar a los demás candidatos, principalmente a Clara Luz Flores (candidata de Morena).

Esta queja se unió a la que presentó De la Garza ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 12 de mayo cuando se reunió en Washington D.C. con Luis Almagro, líder de la organización.

En aquella ocasión, el candidato de la coalición Va fuerte por Nuevo León expresó: “Gracias a @Almagro_OEA2015, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (@OEA_oficial), quien me recibió este miércoles. Denuncié lo que está pasando en México, debido a la gravedad que representa atentar contra la democracia y las libertades de las y los ciudadanos”.

Esta visita se realizó posterior al anuncio que dio el 10 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR), donde informó que se abrió una carpeta de investigación contra los candidatos Adrián de la Garza y Samuel García.

“Claro que tengo que ver”: AMLO aceptó que intervino en el proceso electoral de Nuevo León

Las denuncias de De la Garza Santos cobraron mayor relevancia después de que el presidente López Obrador admitió que él tuvo que ver con las denuncias que se interpusieron contra algunos candidatos a la gubernatura de Nuevo León.

“Cómo no voy a tener que ver, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, no podemos ser cómplices del fraude...Todos debemos manifestarnos y defender la democracia, porque con democracia nadie se va a sentir absoluto en ningún nivel”, señaló el mandatario desde Palacio Nacional.

Días antes del aviso oficial de la FGR, López Obrador exhibió en la conferencia matutina que el PRI habría estado entregado “tarjetas rosas” para conseguir votos a favor de la campaña de Adrián de la Garza; situación que provocó que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales comenzara una investigación para llegar al fondo del caso.

