Estudiantes marcharán en contra del regreso a clases presenciales por esta razón

Para manifestarse en contra del regreso a clases presenciales, calificado como “un homicidio”, más de 3,000 estudiantes se reunirán el próximo 24 de mayo en la Ciudad de México.

Así lo anunció la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) en una conferencia de prensa este jueves. La protesta iniciará a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia, continuará por el Paseo de la Reforma y Avenida Juárez hasta llegar al Palacio Nacional.

Los estudiantes dicen que no quieren volver a las aulas hasta que al menos el 70% de la población tenga el esquema completo de vacunación contra COVID-19 para que sea seguro el retorno.

Isaías Chanona, dirigente del movimiento estudiantil, apuntó que la primera movilización será en la capital, no obstante, el plan es que otros estados se unan para que se frene el regreso presencial en todas las entidades.

“Creemos que (el regreso a clases) es un homicidio en contra de los estudiantes y de la población general”, aseveró.

Pese a su postura, señaló que FNERRR no está en contra del regreso a clases presenciales, considerando que el programa Aprende en Casa, de la Secretaría de Educación no ha dado buenos resultados, no obstante, consideran que es un riesgo muy alto volver a las aulas sin que más de la mitad de la población esté vacunada.

“Sí a las clases, pero vacunados”, señaló Chanona. Asimismo, aseguró que durante la marcha se cuidará que sean respetadas las medidas sanitarias de uso de cubrebocas y sana distancia para mitigar contagios.

Cabe recordar que el pasado 18 de mayo, el presidente , Andrés Manuel López Obrador, anunció que las clases presenciales podrían retomarse a partir de la segunda semana de junio en todo el país, de tal manera que se tenga, como mínimo, un mes de clases presenciales para regularizar a las y los estudiantes.

“El propósito es de que se pueda regresar a más tardar en la segunda semana de junio para aprovechar el calendario; en promedio, en un mes mínimo. (...) El tiempo que sea, se tiene que regresar antes de que concluya el ciclo escolar”, apuntó.

Aunque el mandatario espera que la inmunización a las y los docentes finalice a finales de mayo, aclaró que cada entidad federativa determinará el proceso y protocolos para el regreso y aún quedaría pendiente la posible recalendarización del ciclo escolar.

“Que no sea vertical, una instrucción y mucho menos una orden, si no que sea parte del acuerdo del consenso de madres, padres de familia, maestras, maestros y directivos tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas. (...) A partir de la vacunación, pasando quince días ya se puede regresar a clases, desde luego, aplicando ciertos protocolos, pero eso también se tiene que decidir en cada municipio y entidad. (...) Vamos avanzando bien. Hay tiempo.”, aseveró.

Hasta el momento, Campeche, Coahuila, Chiapas y Jalisco son los únicos estados cuyos alumnos han vuelto a las clases presenciales.

Durante la noche del e jueves 20 de mayo arribó a la Ciudad de México un lote con un millón 394 mil 800 vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca, esto como parte de las entregas semanales acordadas con el gobierno federal, para el plan nacional de vacunación.

El cargamento provino de Chicago, Illinois, Estados Unidos y aterrizó alrededor de las 22:35 horas en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Con ello las autoridades darán continuidad a la campaña nacional de vacunación.

