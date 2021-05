Una mascota que “trabaja” como repartidora de comida se hizo viral

Any es una perrita que "trabaja" como repartidora para ayudar a su refugio (Foto: Fb/ Garras Guerreras)

Un nuevo suceso volvió a enternecer las redes: se trata de Any, una perrita “repartidora” de comida que colabora con el refugio Garritas Guerreras para ayudar a animales desamparados.

El pasado 16 de mayo, el albergue publicó un texto en el que detalla la ubicación y las funciones que desempeña la pequeña mascota. Desde la calle Manuel Acuña 65, colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, Any se dedica a distribuir “amvorguesas”.

A través de su cuenta de Facebook, invitaron a usuarios a acudir al lugar para evitar que se haga “duro el pancito”.

“Amigos seguimos con la venta de amvorguesas. Estamos en calle Manuel Acuña 65 col Moderna delegación Benito Juárez hasta que se nos acaben no queremos que se nos haga duro el pancito.... Any ya está haciendo sus entregas. Recuerden son amvorguesas de any veganas, papitas y bebida”.

Any es la embajadora del refugio Garras Guerreras, el cual tiene a su cuidado 160 canes (Foto: Fb / Garras Guerreras)

De acuerdo con Garritas Guerreras, el “trabajo” de la perrita sirve para sostener a los 160 animales del refugio, por lo que alentaron a los internautas a apoyar el comercio local.

“Amigos ya está lomirepartidora.... Tras la croqueta de cada día y está sacando la casta por los 160 peludos del refugio... Tenemos amvorguesas veganas, papitas y agua de betabel con limoncito..... Apoyen el comercio local estamos en Manuel Acuña 65 col Moderna delegación Benito Juárez hasta las 6 PM”, escribió el albergue en redes sociales.

En las fotografías difundidas aparece el animal con un traje de repartidor. Ataviada con casco y su mochila de “Doggie eats”, Any acude diariamente a cumplir con sus “obligaciones”. “Lomirepartidora en servicio, si me ven, denme propina no sean hdpm!! Jaaj”, dice uno de los textos que acompañan la imagen.

“Los amo, valen mil… gracias por darnos una esperanza a mí y mis hermanos del refugio”, se lee en otro texto.

El carisma de Any enterneció las redes sociales (Foto: IG / soy_dogvader)

Las reacciones a estas tiernas imágenes no se hicieron esperar, pues en seguida los usuarios aplaudieron la labor del refugio y preguntaron cómo podían contribuir a la causa. “Les mando un poquito, de parte de Chibi la cual por cierto sigue igual de hermosa que cuando la llevaron a mi casa”, escribió Adry Rocha.

“Cuenta con mi aportación,, mañana mismo te deposito,, yo quería ayudarlas arreglarles el patio, vi el otro día como estaba encharcado”, agregó otro internauta.

Debido a que la popularidad que logró Any, algunas personas arremetieron contra el refugio Garritas Guerreras, señalándolos por supuestamente “explotar” al animal al “hacerla trabajar como repartidora”. En este sentido, aclararon que ella no realiza tareas de carga ni sufre ningún tipo de maltrato.

“Amigos tristemente hemos estado recibiendo amenazas y mensajes de enojo (lejos de apoyo para el refugio), creyendo que nosotros explotamos a ANY y que la ponemos a trabajar de manera REAL, queremos aclarar que ella no trabaja y mucho menos la ponemos a cargar o la maltratamos..”.

La perrita Any ha inspirado la creación de múltiples personajes (Foto: IG / any_la_lomiemprendedora)

Aunado a esto, indicaron que el carisma del can los ayuda a darle vida a otros personajes, como “la lomirepartidora, any Oxxo y la floresita de vive sin drogas”, identidades que usan para hacerla embajadora del refugio, lo que representa a todos los perritos que han sido rescatados y cuidados por los colaboradores del albergue.

Sin duda su gran carisma y su inusual sonrisa nos han ayudado a crear sus personajes como la lomirepartidora, any Oxxo y la floresita de vive sin drogas, ella es rescatada y vive como cualquier lomito. Ella solo es la embajadora y la carita que representa a los 160 peludos que tenemos en el refugio

SEGUIR LEYENDO: