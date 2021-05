Cómo hizo su fortuna Salma Hayek, la mexicana más rica que la reina Isabel II

Salma Hayek comenzó en el mundo de la actuación a los 20 años, en 1986.

Una de las mujeres mexicanas más exitosas en Estados Unidos, y en el mundo, es la actriz, productora, empresaria y modelo Salma Hayek. Gracias a su carisma, empatía y talento, Salma ha logrado escalar poco a poco hasta llegar a la cima en el mundo del espectáculo.

Nació el 2 de septiembre de 1966, en Coatzacoalcos, Veracruz. En sus venas corre sangre de tres naciones, pues tiene abuelos libaneses y españoles, pero nació en México, en donde en 1986, desde muy temprana edad, a los 20 años, decidió probar suerte y presentarse a una audición para conseguir empleo en el emporio televisivo de México que en ese momento parecía no tener competencia alguna: Televisa.

Aunque actualmente no trabaja como actriz en producciones televisivas, Hayek inició su carrera dentro de la pantalla chica. En México participó en algunas telenovelas como Un nuevo amanecer, y Teresa, ambas de Televisa. Posteriormente, en Estados Unidos, participó, con papeles pequeños, en diferentes series de televisión, como Street Justice, Dream on, Nurses.

Posteriormente, hizo su debut en la pantalla grande en México, con la película El callejón de los milagros, la cual logró una nominación en los premios Ariel. Esta película fue escrita por el escritor y periodista Vicente Leñero, y producida por Jorge Fons. Tras esto, Salma Hayek probó suerte en el cine de Hollywood.

Primero, se le otorgaron papeles pequeños, sin mayor relevancia, en producciones no tan grandes. Ella esperó la oportunidad, y en lo mientras no desistió y se dedicó a estudiar actuación en Los Ángeles, California, hasta que el productor Robert Rodríguez la invitó a protagonizar la película Desesperado, al lado del famoso actor español Antonio Banderas. Posteriormente, repetiría elenco en el filme El Mexicano.

Participó en películas al lado de Antonio Banderas en los 90´s.

Poco a poco, su carrera fue en ascenso, y al lado de grandes figuras del cine hollywoodense, como Quentin Tarantino, George Clooney y Danny Trejo, interpretó a una sensual vampira en la cinta Del crepúsculo al amanecer.

Otra de las cintas en las que destacó, y en la cual fue protagonista por primera vez, fue Sólo los tontos se enamoran, en donde interpreta a una mujer mexicana con estudios llamada Isabel, que queda embarazada de un estadounidense de clase acomodada, interpretado por Matthew Perry, quien era uno de los actores de moda gracias a la serie Friends. Tras esto, comienzan más y más papeles, en películas como Breaking Up con Russell Crowe; Estudio 54, donde hace de bailarina y cantante; La velocidad de la vida , Welcome to Hollywood, The Faculty nuevamente con Robert Rodríguez y en donde tiene un papel de enfermera. Wild Wild West con Will Smith, Traffic, entre otras.

Sin duda, la cinta que la llevó a lo más alto fue en la película Frida, en donde se colocó en el papel de Frida Kahlo, la famosa pintora mexicana del siglo XX, quien fue pareja del muralista Diego Rivera. Esta cinta le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

Esta última película fue producida por su propia casa productora, llamada Ventanarosa, en donde también han sido filmadas dos adaptaciones de obras literarias: El coronel no tiene quién le escriba, del Nobel colombiano Gabriel García Márquez; y En el tiempo de las mariposas, de la dominicana Julia Álvarez.

Por la película Frida estuvo nominada al Oscar por Mejor Actriz.

¿Más rica que la Reina Isabel?

En mayo del 2020, la revista británica The Sunday Times sacó una publicación de las mujeres con más dinero en el mundo, y posicionó a Salma en el número seis, calculando que entre ella y su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, acumulaban una fortuna de más de 8 mil millones de dólares.

Esto es mucho más que el patrimonio de grandes figuras a nivel mundial, incluyendo, el de la Reina Isabel II, quien ocupa el lunar 94, con una fortuna de poco más 428 millones de dólares.

La actriz se casó con el empresario François-Henri Pinault en 2009. Pinault es uno de los hombres más ricos del mundo, pues es dueño de la empresa de artículos de lujo PPR, la cual es propietaria de Gucci, Yves Saint Laurent, la cadena francesa de almacenes Printemps y la cadena de tiendas de música y libros FNAC.

Salma Hayek como empresaria

Desde 2009 está casada con el empresario François-Henri Pinault . (The Grosby Group)

La actriz también ha sido imagen para diferentes casas de moda y productos de belleza, lo que seguramente también le ha dejado una buena remuneración. Ha trabajado para marcas como Revlon, Avón, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, entre otros.

También creó su propia marca de productos de belleza llamada Nuance, en la que ella es la imagen principal y ofrece desde cremas hasta perfumes para mujeres.

Además, Salma es una de las mujeres del medio del espectáculo que más apoyan las causas sociales, como la defensa de los derechos de los niños en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). También ha participado en campañas para combatir el sida y el cáncer, lucha contra la violencia sobre las mujeres, así como la defensa de los derechos de los animales.

