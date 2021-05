Quién es Julio Frenk, el director de la universidad que otorgó Honoris Causa a Fox

Se ha postulado en dos ocasiones para obtener el puesto de Director de la OMS; sin embargo, no ha conseguido el puesto (Foto: University of Miami).

El pasado jueves 13 de mayo, el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, dio a conocer por medio de su cuenta oficial de Twitter que recibió el premio Honoris Causa por parte de la Universidad de Miami en Florida.

La noticia hizo que recibiera diversos comentarios, desde elogios hasta cuestionamientos sobre el porqué de dicho reconocimiento. A lo que Fox respondió “Lleva 10 (reconocimientos) el “presidente neoliberal” ¿Cuántos el populista? Marcador: 10 a 0″.

Días después, los cuestionamientos no han cesado, debido a que muchos han asegurado que solo recibió el Honoris Causa porque el director de la universidad es Julio Frenk, ex secretario de Salud durante el sexenio del panista.

La ceremonia fue conjunta con la graduación de estudiantes universitarios (Foto: Twitter: @VicenteFoxQue)

¿Quién es Julio Frenk?

Aunque actualmente se desempeña como presidente (director) de la Universidad de Miami, desde el año 2015. Julio Frenk Mora es un médico y político mexicano que fue popularmente conocido por haber formado parte del gabinete de Vicente Fox, del 2000 al 2006, como titular de la Secretaría de Salud (SSa).

Una de sus principales aportaciones como secretario de Salud fue la creación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), organismo encargado de la regulación sanitaria en México.

No obstante, su carrera política no inició siendo parte del gabinete ejecutivo nacional, sino se remonta a finales de los años 80, en 1988, cuando fue designado como Director Ejecutivo de Investigación e Información para las Políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Julio Frenk y Martha Sahagún (Foto: Cuartoscuro)

Durante los seis años que se desempeñó como titular de la SSa, fue duramente criticado porque se presentó su candidatura como Secretario General de la OMS. Situación que molestó a los detractores del gobierno foxista, pues consideraron la acción como una falta de respeto al gobierno mexicano.

No obstante, la candidatura no prosperó, pues no fue electo en el puesto más alto de la organización. Años más tarde, volvió a intentar obtenerlo, pero no lo consiguió, aunque ha quedado en la terna final en las dos ocasiones.

Frenk Mora señaló los errores del gobierno mexicano frente a la pandemia del nuevo coronavirus (Foto: Twitter @HospitalCivil).

Los cuestionamientos continuaron en ascenso, pues a la par se desarrolló otro escándalo y fue el desvío de recursos para la fundación ProVida, encabezada por Jorge Serrano Limón, con lo que se crearon 10 clínicas antiaborto, mientras se disminuyó el presupuesto para el tratamiento del VIH-Sida.

Situación que escaló a la Cámara de Diputados por iniciativa de la Comisión de Equidad, quienes calificaron la acción como “arbitraria e inconstitucional” por parte del Partido Acción Nacional (PAN) y el ejecutivo.

Frenk no tuvo medidas cautelares por la situación ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF), pero Serrano Limón sí, ya que le fue girada una orden de aprehensión en 2015 por irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que le otorgó el Gobierno Federal.

Aunque académicamente tiene una carrera brillante, no ha escapado de los escándalos dentro de la política mexicana (Foto: EFE/David de la Paz/Archivo).

Ese no fue el único escándalo que ha tenido el académico, durante el año 2013 organizaciones no gubernamentales presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Frenk por fraude y homicidio equiparable múltiple y calificado.

La organización Colmexinsalud informó que mientras se encontraba en funciones, Julio Frenk Mora autorizó la compra a granel de más un millón 36 mil tratamientos de oseltamivir (fármaco que ayuda a disminuir los síntomas de gripe).

Sin embargo, durante la epidemia por el virus de la influenza AH1N1, el país vivió la escasez de dicho fármaco, lo cual (en palabras de la organización) causó la alta tasa de mortalidad.

La denuncia no procedió y Frenk nunca tuvo que explicar cuál fue la razón de la compra masiva del medicamento y la posterior falta. En 2017, la OMS eliminó del oseltamivir de la lista de insumos esenciales para las naciones.

El presidente de la Universidad de Miami en la entrega de diplomas de 2021 (Foto: tomada de Twitter @univmiami).

Pese a los escándalos que ha atravesado, donde más se ha desempeñado ha sido en la academia, fue docente del Colegio de México (COLMEX), la Escuela de Salud Pública y la UNAM.

Dentro de su carrera académica se graduó como médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de los estudios de maestría en Salud Pública, Sociología y el Doctorado en Conjunto en Organización de la Atención Médica y en Sociología por parte de la Universidad de Michigan.

“Ningún país, ninguna empresa, ninguna universidad por sí sola puede afrontar todos los retos sin tener en cuenta lo que sucede en el resto del mundo. Necesitamos educar a los jóvenes que verdaderamente son ciudadanos del mundo”, afirmó durante su investidura como presidente de la Universidad de Miami, convirtiéndose en el primer presidente hispano de la institución.

