Julio Frenk, ex secretario de Salud creador del Seguro Popular: “Irresponsable” reabrir el país sin pruebas suficientes

El ritmo de contagios por COVID-19 no amaina en México. Según cifras de la Secretaría de Salud al 21 de mayo, las personas con la enfermedad son 59,567, mientras que los fallecimientos llegaron hasta los 6,510. A pesar de ese panorama, las autoridades ya anunciaron el plan de reactivación, el cual, desde la perspectiva del ex secretario de salud, Julio Frenk Mora, debe contemplar un mayor número de pruebas.

Para el funcionario que trabajó durante la administración del ex presidente Vicente Fox, es necesario que en el país se sigan realizando pruebas para detectar el nuevo coronavirus y así evitar que la enfermedad vuelva a salirse de control de cara al regreso a la “nueva normalidad” en las próximas semanas.

El creador del Seguro Popular comentó en entrevista para el diario El Universal que durante el proceso de retorno a las actividades, la clave en dicho proceso será la capacidad de identificar cualquier brote nuevo, así como rastrear a los casos positivos y sus contactos con el fin de aislarlos únicamente a ellos.

Desde su perspectiva, las autoridades sanitarias deberán realizar más pruebas si es que busca que la gente pueda regresar a las calles sin que la epidemia vuelva a salirse de control. “Tendríamos que volverle a pedir a todo el mundo que se quede en casa y eso sería desastroso”, comentó.

En este sentido, el rector de la Universidad de Miami puntualizó que sería una “irresponsabilidad decir que se puede abrir la economía sin hacer pruebas; lo que casi estaría garantizando es que vamos a tener que volver a cerrarla”.

Cabe recordar que de acuerdo con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), México es uno de los países que menos pruebas para detectar la COVID-19 realiza, con 0.4 exámenes por cada 1,000 habitantes.

Ante esta postura que tomó el gobierno desde el inicio de la emergencia sanitaria, Frenk Mora se mostró atónito, pues no se ha logrado explicar el hecho de que incluso la Secretaría de Salud decidiera no realizar suficientes pruebas e incluso señaló que se ha intentado confundir a la población diciendo que no son necesarias.

“Yo no sé si en México sepamos algo que se desconozca en el resto del mundo, porque todos los demás países han insistido en que la clave para entender y controlar la pandemia y reabrir de manera segura la economía es hacer más pruebas”, destacó.

Con base en esta determinación de las autoridades sanitarias, Frenk Mora aprovechó para criticar el hecho de que se llamara a la gente a permanecer en sus hogares: “La salud pública normalmente no requiere que todo mundo se quede en casa. Llegamos a esa situación extrema porque al inicio de la pandemia, cuando había unos cuantos casos, se le minimizó y trivializó”.

De esta manera, la relevancia de las pruebas se halla en la misma naturaleza de la pandemia, pues es un fenómeno muy difícil de controlar y muestra de ello fue que en México creció de tal forma que resultó imposible detectar cada caso individual. Entonces, por ello “se tuvo que que seguir la estrategia de la mitigación”, comentó el especialista.

Respecto al número de personas contagiadas, Frenk Mora aseguró que las cifras están siendo subestimadas, lo cual conlleva incertidumbres de cara a la reapertura económica, pues “si no sabemos bien a bien la magnitud del problema, es difícil pensar en una solución óptima”.

Si bien el gobierno federal ya ha anunciado las acciones que llevará a cabo con el fin de reabrir las actividades económicas y sociales, el ex secretario de Salud reconoció que el país es heterogéneo y por lo tanto no ha habido una sola pandemia. En las diferentes entidades se ha comportado de manera distinta y por ello “hay partes que pueden estar listas para abrir, pero en la generalidad, en definitiva no”, concluyó.

