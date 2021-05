Las palabras de Vicente Fox después de ser distinguido con honoris causa por la Universidad de Miami

Vicente Fox recibió honoris causa de la Universidad de Miami (Foto: Twitter / @VicenteFoxQue)

La tarde de este jueves 13 de mayo, el ex presidente de México, Vicente Fox, presumió en redes sociales que recibió un premio Honoris Causa por parte de la Universidad de Miami en Florida.

Acompañando al ex mandatario estuvo su esposa Marta Sahagún y de acuerdo por lo publicado en la plataforma digital, el reconocimiento lo recibió junto a cientos de egresados de la institución académica que dieron por terminados sus estudios en el Hard Rock Stadium.

“Hoy tuve el privilegio de recibir un certificado honoris causa por parte de la Universidad de Miami, además acompañé a todos los estudiantes en su ceremonia de graduación y brindarles unas palabras en esta nueva etapa, los jóvenes son el futuro del mundo y necesitamos de su liderazgo”, publicó en su cuenta oficial de Twitter quien presidió a México del 2000 al 2006 por el Partido Acción Nacional (PAN).

Vicente Foz acompañó a los egresados de la Universidad de Miami durante su ceremonia de graduación (Foto: Twitter / @univmiami)

En la imagen que compartió, Vicente se ve junto a Marta desde las gradas del estadio donde juegan los Miami Dolphins de la National Football League (NFL). En el fondo se ve al cúmulo de estudiantes que recibieron su diploma de egresados en la generación que se graduó este miércoles.

“Dejen que su impacto sea positivo. Elijan ver y escuchar dónde se necesitan sus acciones, habilidades y atributos. Luego, preséntense. Estén listos y no podemos esperar a ver cómo se destacan. Felicitaciones, Clase del 2021”, dijo Julio Frenk, decano de la universidad a los egresados de la ingeniería en ciencias atmosféricas y marina.

Esta aparición en redes sociales se distingue de la mayoría de Fox Quesada, pues desde que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente del periodo 2018-2024, la mayoría de sus participaciones son para criticarlo y promover a la llamada oposición parlamentaria.

Luisito Comunica con Vicente Fox (Foto: Twitter / @LuisitoComunica)

No obstante, también ha tenido una aproximación a redes sociales de manera poco ortodoxa respecto a otros ex mandatarios. Esto porque a diferencia de Felipe Calderón que sólo concede entrevistas a comunicadores reconocidos como Adela Micha, o Enrique Peña Nieto que no ha hecho presencia en medios, Vicente Fox se dejó entrevistar por uno de los youtubers más famosos del mundo: Luisito Comunica.

El comunicador de la plataforma de Google publicó una foto el pasado 23 de abril con el ex presidente de México en su cuenta oficial de Twitter, donde dijo que logró realizar una “buena plática” con el primer mandatario nacional por el PAN y los usuarios de redes sociales se precipitaron en hacer comentarios tanto en favor como en contra.

“Se viene lo chido mi querido Luisito Comunica, muy buena platica con Juan Bertheau en Entre Cortinas con un buen Gran Malo”, publicó el también ex gobernador de Guanajuato por el blanquiazul.

Vicente Fox ha hecho otras participaciones en diversos medios de comunicación y en redes sociales (Foto: Cuartoscuro)

Otra participación en medios destacada por Fox fue cuando aseguró que, derivado de la crisis económica que trajo el COVID-19, “difícilmente” tiene para comer. Pero a diferencia de las anteriores, esta no fue en Twitter, sino para la cadena de noticias CNN en Español.

“Tuvimos que cerrar las tres fundaciones porque pudiera haber brotes de contaminación. Lo que es Centro Fox, Vamos México y lo que es Crisma, que está en San Miguel de Allende, donde atendemos a 250 personas con discapacidad cerebral y que por el momento no es posible atenderlas porque ponemos en riesgo su salud”, agregó durante la entrevista en mayo del 2020.

Aunado a esto, no perdió la oportunidad de criticar el gobierno de la 4T y respecto al problema epidémico, el presentador le preguntó al ex mandatario si confía en los números oficiales que ofrece el gobierno de AMLO a lo que Fox expresó que no.

