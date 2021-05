“Siempre ha sido mal perdedor”: tunde Anaya a AMLO por intervenir en el proceso electoral

Video: Twitter @RicardoAnayaC

“López Obrador está interviniendo vulgar y tramposamente en el proceso electoral.”, así fue como el excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, acusó al mandatario, Andrés Manuel López Obrador, de intervenir en las elecciones electorales para atacar a los candidatos de oposición.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el funcionario del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que esta no sería la primera ocasión en las que unas elecciones son “manchadas por la intervención tramposa de un presidente”, pues, recordó, él vivió una situación similar durante los comicios donde aspiró por la banda presidencial.

“En 2018 me tocó vivirlo a mí y les aseguro que es frustrante y profundamente injusto. Desde el mismo gobierno me acusaron con una bola de mentiras. ¿Y qué resultó al final? Pues que no había nada. Incluso el Tribunal Electoral castigó a los funcionarios involucrados y la PGR me declaró inocente porque no había un delito. Claro, eso lo reconocieron ya que había pasado la elección”, relató.

Es así que el panista subrayó la gravedad de que estos hechos perduren hasta el día de hoy ya que, aseguró, daña la democracia.

(Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Con ese contexto, Anaya aseveró que López Obrador ha vuelto a replicar estos actuares con su intervención en las elecciones por la gubernatura de Nuevo León para así perjudicar a los candidatos que figuran como un riesgo para la gobernanza de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Hoy estamos viviendo la misma historia. Un presidente que usa todo su poder y su influencia para atacar, todo su poder y su influencia para atacar, por medio de los órganos de justicia del Estado, a los candidatos incómodos, a los que van ganando a Morena.”, demandó.

A pesar de ello, mencionó que este comportamiento no figura como una novedad en la carrera política del mandatario ya que, señaló, “siempre ha sido mal perdedor”, aludiendo a las reacciones ante sus derrotas en las elecciones gubernamentales de 1988 y 1994, y en las presidenciales de 2006 y 2012.

“No es que el presidente haya cambiado. Siempre ha sido mal perdedor. Fíjate, nunca ha aceptado una derrota. (...) Ese es López Obrador, el que nunca acepta una derrota; el que cuando va perdiendo, hace trampa; el que para no perder, mete el pie y las manos y lo que haga falta, sin importar si es legal o no; el que cuando le estorban las instituciones, las manda al diablo.”, dijo.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @RicardoAnayaC)

Además, mencionó que, frente a un escenario donde la preferencia del partido que lo llevó a la presidencia se ve amenazada, AMLO, ahora como presidente, volvió a acusar de fraude y declaró “una guerra” al Instituto Nacional Electoral (INE) desde antes de los próximos comicios del 6 de junio.

“Cuando le conviene, que el pueblo decida, ¿verdad? Pero cuando va a perder Morena, quiere usar la Fiscalía en contra de los que les van a ganar a su partido.”, afirmó.

Sin embargo, afirmó que estas acusaciones también tienen otra razón de trasfondo: distraer el ojo público de la tragedia de la Línea 12 del metro que cobró la vida de 26 personas el pasado 3 de mayo.

“Cree que somos tontos. Pero ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a distraer. No vamos a olvidar las consecuencias de su negligencia criminal.”, concluyó.

(Foto: Cuartoscuro)

El pasado 10 de mayo, La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación contra Adrián de la Garza, de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, candidatos a la gubernatura de Nuevo León por presuntos delitos electorales.

Ante la noticia, el presidente López Obrador, refrendó su apoyo a la decisión de la dependencia, e incluso señaló que fue él fue quien denunció los posibles delitos electorales de los aspirantes, porque, declaró, no será cómplice del fraude electoral; recordó que ahora es un delito grave y como autoridad tiene la responsabilidad de denunciarlo, “aunque se enojen los conservadores”, dijo.

“Cómo no voy a tener que ver, claro que si, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, no podemos ser cómplices del fraude... Todos debemos manifestarnos y defender la democracia, porque con democracia nadie se va a sentir absoluto en ningún nivel”, subrayó.

