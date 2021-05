Elecciones en Nuevo León: AMLO interviene abiertamente en una batalla política sin precedentes

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, admitió que "está metiendo las manos" en la elección de Nuevo León (Fotoarte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

A Nuevo León se le conoce como uno de los motores económicos del país, toda vez que es la tercera entidad federativa que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, solo después de la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), durante el 2020 la economía de Nuevo León registró un desempeño muy diferente al que presentó el país. Mientras que el PIB nacional bajó 0.1% en 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, el de la entidad subió 1.8%.

De esta manera, la entidad se coloca como líder del sector industrial a nivel nacional, aportando el 9.8% del PIB.

Además, Nuevo León es clave en la geografía del país, ya que hace frontera con Estados Unidos, el socio comercial más importante de México.

Imagen de archivo (NOTIMEX/FOTO/JUAN CARLOS PÉREZ/FRE/HUM)

Políticamente, la entidad ha tenido gobiernos de alternancia. Hasta antes de 1997, el estado estaba gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En ese año, ganó la elección Fernando Canales Clariond, el candidato del Partido Acción Nacional. Luego, en el siguiente proceso electoral, el estado regresó a manos del PRI con José Natividad González Parás (2003-2009) y posteriormente con Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), hasta la elección de ese año, cuando Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, se alzó con el triunfo (2015-2021).

En la actualidad, Nuevo León vive un proceso electoral altamente polarizado, en el que los candidatos punteros al gobierno del estado, se han enfrascado en una campaña política de desprestigio, a la cual ha contribuido el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien admitió que “está metiendo las manos” en la elección de la entidad.

Nunca antes, algún mandatario mexicano había admitido de manera pública que está interviniendo en un proceso electoral.

Debido al peso económico de la entidad y su importancia política, el proceso electoral de Nuevo León está considerado como uno de los más relevantes en los actuales comicios. De ahí el interés de López Obrador en ganar esta elección, al grado que no le interesa violar la ley.

Pero, ¿quiénes son los personajes clave en el proceso electoral?

Andrés Manuel López Obrador

Foto: EFE/José Méndez/Archivo

El pasado 5 de mayo y a un mes de las elecciones más grandes de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador denunció durante su tradicional conferencia mañanera y en calidad de “ciudadano”, que el candidato del PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza ( quien de acuerdo con diversas encuestas, aparece en segundo lugar en las preferencias del voto) estaba violando la ley al entregar una tarjeta prometiendo apoyos de 1,500 pesos bimestrales a las mujeres, en caso de ganar la elección.

El presidente pidió ayuda de los ciudadanos para verificar la información difundida en Twitter y pidió a la Fiscalía General de la República que hiciera su trabajo.

“Esto es lo que vi. A ver si es cierto, no vaya a ser un montaje”, expresó el presidente López Obrador al mostrar las tarjetas.

“Todos tenemos que estar cuidando que no haya fraude, y que además se sepa que el fraude es un delito grave”, agregó.

Durante los dos días siguientes, López Obrador siguió insistiendo en el tema y catalogó el hecho como una “encubierta y descarada” compra del voto, por lo que insistió que debía ser denunciado.

(Foto: Twitter/jenarovillamil)

En consecuencia, y aunque se supone que la Fiscalía General de la República (FGR) es un órgano autónomo, libre de la influencia del gobierno federal, la institución dio a conocer la noche del domingo 9 de mayo, que abrió una investigación en contra de Adrián de la Garza y del candidato favorito en las encuestas, Samuel García, este último, por el presunto uso de dinero ilícito en su campaña.

Pero el martes 11 de mayo y a pregunta expresa de una reportera que lo cuestionó si estaba “metiendo las manos” en la elección de Nuevo León, el Jefe del Ejecutivo los admitió sin reparo alguno.

“Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público. Lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”, dijo, al tiempo que aseguró, apoya la decisión de la FGR de investigar a ambos candidatos .

Con sus declaraciones, el jefe del Ejecutivo no solo infringe la veda electoral (en la que no puede pronunciarse sobre asuntos políticos ni difundir los logros de su gobierno), sino que además, también viola al menos dos artículos de la Constitución.

Al no respetar el tema de la imparcialidad, uno de los principios rectores de los procesos electorales, López Obrador transgrede el artículo 41 y el 134 constitucional. Este último señala que ninguna autoridad deberá influir en la equidad de la contienda.

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” advierte el artículo.

Mientras que el artículo 41 habla sobre el principio de imparcialidad.

Antes de que el presidente hiciera la primera denuncia pública de las tarjetas del priista, la noticia del colapso de una “ballena” del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que dejó 26 muertos y más de 70 heridos, acaparaba los titulares de la prensa nacional e incluso en el extranjero.

La sociedad y diversos actores políticos señalaban como posibles responsables de lo ocurrido la noche del 3 de mayo a Marcelo Ebrard, actual canciller y exjefe de gobierno de la capital, así como a Claudia Sheinbaum, actual gobernante de la Ciudad de México; dos de los políticos más cercanos a López Obrador y quienes suenan como posibles aspirantes a suceder al político tabasqueño en la presidencia del país en 2024.

Dos días después, el presidente utilizó su conferencia para exhibir la tarjeta del candidato priista.

Adrián de la Garza

Foto de archivo: REUTERS/Daniel Becerril

Adrián de la Garza Santos es un abogado y político, hijo de Filiberto de la Garza de la Garza, quien fuera procurador General de Justicia de Nuevo León.

Desde muy joven, incursionó en el gobierno de Nuevo León. Primero como asesor del Subdirector Jurídico y luego como secretario particular del director en la Policía Judicial de Nuevo León.

Posteriormente, fue juez calificador y asesor del subdirector jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y secretario particular del director general de Seguridad Pública del Estado. Luego ingresó a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León en donde ocupó diversos cargos.

Fue en 2011 cuando el entonces gobernador Rodrigo Medina lo propuso como procurador estatal, cargo que desempeñó hasta 2015, cuando renunció para participar en el proceso interno de selección de candidato a Alcalde de Monterrey, cargo que ganó en dos ocasiones, convirtiéndose en el primero en la historia de la ciudad en ser electo para dos periodos seguidos.

Para este proceso electoral 2021 en el que los ciudadanos neoloneses elegirán a un nuevo gobernador, De la Garza Santos, abanderado de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” (PRI-PRD) se colocó como uno de los candidatos favoritos.

A lo largo de su campaña electoral, Adrián de la Garza, ha hecho fuertes revelaciones en contra de sus principales contendientes, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y Clara Luz Flores, candidata de Morena, PT, PVEM y Panal, con la intención de posicionarse como el favorito.

El 24 de marzo de 2021, mostró una entrevista entre Clara Luz Flores y Keith Raniere, líder de la organización y secta sexual NXIVM, donde hablaron de temas políticos y sociales.

Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla

El video fue un duro golpe para Clara Luz Flores, quien cayó del primer lugar al tercer puesto de las preferencias electorales. Hasta finales de abril, sólo 16% de la ciudadanía votaría por ella.

Luego, el 16 de abril de 2021, el abanderado priista reveló que Samuel García es pariente de Gilberto García Mena, alias “El June”, líder del Cártel del Golfo, hoy preso en un penal de máxima seguridad por narcotráfico y delitos contra la salud.

El pasado 5 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusó de entregar la denominada “Tarjeta Rosa” con la que promete entregar 1,500 pesos bimestrales a las mujeres del estado, en caso de ser el próximo gobernador.

Luego de que la FGR anunciara una investigación en su contra por la entrega de las tarjetas, Adrián de la Garza viajó a Estados Unidos en donde se entrevistó con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante quien denunció la “grave situación de lo que está pasando, no nada más en Nuevo León, sino en México debido a la gravedad que representa atentar contra la democracia y las libertades de las y los ciudadanos” en el marco de los actuales comicios.

El presidente López Obrador se pronunció sobre este hecho en su conferencia de este jueves 13 de mayo.

“Ya me fueron a acusar a la OEA, ¿imagínense? la OEA”, dijo entre risas refiriéndose a la reunión que Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD, sostuvo ayer con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

López Obrador dijo aceptar que la OEA observe el proceso electoral y “vea que no hay censura para nadie”.

Samuel García

Samuel García Sepúlveda, es abogado, político y financiero de 33 años de edad, y militante de Movimiento Ciudadano (MC). Tiene dos doctorados, uno en Política Pública y Administración Pública en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITSEM. Mientras que su segundo doctorado en derecho fiscal lo realizó en la ITAC Universidad.

En junio de 2020 fue acusado de falsificar su título de posgrado y una constancia de mención honorífica, y aunque él se defendió y dijo que las inconsistencias en las firmas se debía a que el rector de la institución estaba de vacaciones, el medio local Info7 informó que la Universidad ITAC había dejado de funcionar y que sus instalaciones se encontraban abandonadas.

A lo largo de su meteórica carrera política, Samuel ha sido diputado local plurinominal ( bajo la organización Rescatemos Nuevo León ), líder interino de Movimiento Ciudadano, senador de la República y ahora busca ser el próximo gobernador de Nuevo León.

Samuel García siempre ha estado envuelto en la polémica, principalmente, por expresiones clasistas y machistas. Una de las más recordadas ocurrió en agosto de 2020, durante una transmisión de Instagram Live, en donde le dijo a su esposa Mariana: “Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna. Me casé contigo pa’ mí, no pa’ que andes enseñando”.

En consecuencia, muchas mujeres en modo de protesta subieron fotos enseñando las piernas en Twitter mediante el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera. Después, Samuel se disculpó y aseguró que solamente se trataba de una broma machista.

Luego, el 10 de diciembre de 2020, cuando era precandidato a la gubernatura desató burlas en redes sociales cuando en una entrevista con un medio digital recordó que cuando tenía 15 años de edad, su papá lo hizo trabajar en su despacho de abogados, y aunque los viernes salía a pasear con sus amigos y regresaba a las dos de la madrugada, lo obligaba a levantarse el sábado a las cinco de la mañana para que lo acompañara a jugar golf y pagarle su sueldo después de recorrer los 18 hoyos en el campo.

Foto: @Roberto Mtz / IG.

“Iba a la prepa de ocho a dos, y papá le decía a mamá ‘no le hagas de comer, acá le voy a tener su comida’, yo me iba a la oficina y más tarde al fútbol americano, pero era bien duro porque me decía: ‘si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana”, lo que fue motivo de burlas.

Meses después, Samuel García participó en el podcast del youtuber Roberto Mtz (Roberto Adrián Martínez Osuna) en donde se le preguntó si la política debería ser una actividad filantrópica, a lo que contestó:

“Yo me he topado con gente muy valiosa que vive con un sueldito de 40, 50, y son felices; tienen para su familia, para las colegiaturas”, dijo.

La respuesta desató la indignación ya que en México los trabajadores en promedio apenas ganan entre 3,000 y 7,000 pesos mensuales por trabajos realizados en la economía formal.

Ya como candidato al gobierno de Nuevo León, Samuel se dedicó a hacer una fuerte campaña en redes sociales, acompañado de su esposa Mariana, quien es influencer de moda, lo que le ha permitido al político impactar fuertemente entre los jóvenes neoloneses.

Aunque el 30 de mayo de 2018 el diario mexicano El Universal publicó los nexos familiares de Samuel con Gilberto García Mena, alias “El June”, uno de los líderes del Cártel del Golfo, pero durante la actual campaña al gobierno del estado, el tema volvió a salir a la luz.

Imagen de archivo (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

El 16 de abril de 2021, el abanderado de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” (PRI-PRD), Adrián de la Garza, presentó un video en el que se observa a Samuel García siendo un niño, en una fiesta de XV años, en la que también se encuentra su tío Gilberto García “El June”, hoy preso en un penal de máxima seguridad por narcotráfico y delitos contra la salud.

Pero además, el priista acudió a la FGR para acusar a Samuel y a su padre de lavado de dinero, a través de la adquisición de tres inmuebles en una zona exclusiva a precio muy por debajo del valor comercial. También señaló que, a través del despacho de los dos, Firma Jurídica y Fiscal SC, habían dado depósitos en efectivo a Blanca Esthela Garay Tovar, cuñada de “El June”.

Ese mismo día, Samuel fue cuestionado en una conferencia de prensa sobre su parentesco con “El June”. En tono molesto, advirtió que no caería en el juego de De la Garza, que está “desesperado” porque ya ha sido rebasado en los sondeos de opinión.

En diversas encuestas, Samuel García aparece como el candidato favorito, con un promedio del 34% de las preferencias del voto.

Clara Luz Flores

(Foto: Facebook/Clara Luz Flores Carrales)

Clara Luz Flores Carrales llegó como candidata de Morena a la candidatura al gobierno de Nuevo León en medio de la polémica, toda vez que era militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que renunció en febrero de 2020, argumentando que el partido no le aportaba “valor” al estado ni al país..

Durante sus 22 años de militancia priista, fue diputada local en Nuevo León entre 2006 y 2009; secretaria del Ayuntamiento de Escobedo, entre 2003 y 2006; así como directora jurídica municipal en el mismo municipio entre 2000 y 2003.

A pesar de que su candidatura había sido rechazada por un sector duro de Morena debido a su militancia en el PRI, Clara Luz se impuso en las encuestas internas de la organización convirtiéndose en la abanderada del partido creado por Andrés Manuel López Obrador, en la crucial entidad norteña.

Ya con el arranque de las campañas electorales, Flores Carrales se ha visto envuelto en la polémica, primero, porque fue acusada de manipular con fines políticos la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, pero la más contundente, fue la parición pública de un video -dado a conocer por Adrián de la Garza- en el que la ahora aspirante a gobernar Nuevo León, se reunió con el líder de la secta sexual NXIVM, Keith Raniere, sentenciado a 120 años de prisión en Estados Unidos por los delitos de explotación sexual, fraude y trata de personas.

Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla

En la grabación, Clara Luz Flores asegura que acudió con él para saber cómo resolver el problema de la “fábrica de delincuentes” y resaltó que un gobierno populista es aquel que le da a la gente lo que cree que necesita y Raniere coincide con la afirmación.

“Entonces, cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere, están en lo correcto”, pregunta Flores a Raniere.

Éste le responde que “los políticos son normalmente elegidos por la gente dándole a la gente lo que quiere o lo que creen querer, opuesto a lo que necesitan”.

Tras la difusión del video, la candidata de Morena aseguró que solo había tomado algunos cursos de superación personal y que no conocía el nombre de NXIVM.

El video y la serie de excusas que dio la candidata morenista, tuvieron repercusiones inmediatas: una caída brutal en las encuestas, que la llevaron de encabezar la preferencia del voto de los neoloneses, al tercer sitio.

El INE y el TEPFJ

(Foto: Cuartoscuro/ Especial)

Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han estado muy activos en esta atípica elección intermedia.

En el caso de Nuevo León y tras la denuncia de la Fiscalía General de la República en contra de Adrián de la Garza y Samuel García, tanto el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, como el consejero Ciro Murayama, aseguraron que en el caso de las tarjetas adjudicadas al priista, no constituyen un fraude electoral, ya que solo se trata de “un cartón” y no contiene dinero.

En sesión del Consejo General realizada el pasado 12 de mayo, Murayama señaló que “entregar cartones” como promesas de gobierno sin que contengan dinero, es “propaganda de mal gusto” pero no una violación o ilegalidad que amerite retirar candidaturas, toda vez que así lo estableció el Tribunal Electoral desde el 2017.

Recordó que en las elecciones de ese año se analizaron casos iguales en las campañas del Estado de México con la llamada “Tarjeta Rosa” y en Coahuila con el “Monedero Rosa”, en donde en votación dividida se decidió no sancionar a pesar de que él creía lo contrario.

Detalló también que sancionaron la acción de que a cambio de esa tarjeta se pedía la credencial de elector, pero la Sala Superior del TEPJF lo revocó.

“Entonces, la entrega de tarjetas prometiendo cosas quedó validada por el órgano jurisdiccional, pretender que ahora el candidato a la gubernatura de Nuevo León de Movimiento Ciudadano o la candidata de Morena o el candidato del Partido Verde en otro lado pueda ser retirado de la contienda por eso, tiene un problema. Primero, no se retiran candidaturas cuando está en curso si cumplieron con sus obligaciones y segundo, la mera entrega de cartoncillos o de plásticos, si no tiene dinero, bienes o servicios detrás no es en sí ilegal, es una propaganda que nos puede parecer de mal gusto pero la autoridad jurisdiccional la permitió”, puntualizó en la sesión del 12 de mayo pasado.

El viernes 14 de mayo, durante su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Murayama Rendón y a Córdova Vianello de haber cambiado de postura sobre el uso de tarjetas y monederos en las elecciones locales de Coahuila y el Estado de México, realizadas en 2017, a las que se entregan actualmente, específicamente, en el caso de Nuevo León.

Para ello, mostró un video en el que ambos consejeros electorales condenan el uso de las tarjetas. Después, se mostró un fragmento de las declaraciones de Ciro Murayama en 2021.

Video: Gobierno de México

“(...) En 2017 hubo dos campañas en donde se repartieron tarjetas: en el Estado de México, una que se llamaba ‘Salario rosa’ y en Coahuila, otras que se llamaban ‘Mi monedero’ o ‘Mi monedero rosa’. Esta autoridad cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización determinó que el entregar un cartón prometiendo acciones de gobierno, era simplemente propaganda, se determinó en votación dividida (...)”, y se corta el video.

Momentos después, Murayama Rendón reaccionó a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy el presidente acusó a consejeros del INE de cambiar el criterio sobre la entrega de tarjetas. No es verdad. En 2017 buscamos sancionar esa práctica, pero el Tribunal Electoral revocó nuestra decisión. Y nos guste o no, hay que acatar resoluciones”, escribió, al tiempo que compartió el mismo video que proyectó López Obrador, pero que fue cortado. Ahí se escucha decir a Murayama que a su parecer, la entregas de esas tarjetas o monederos debían haberse sancionado, pero perdió la votación.

Video: Twitter @CiroMurayamaINE

“En 2017 hubo dos campañas donde se repartieron tarjetas: en el Estado de México, una que se llamaba Salario Rosa y en Coahuila otras que se llamaban Mi monedero o Mi monedero Rosa’. Esta autoridad, cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización, determinó que el entregar un cartón prometiendo acciones de gobierno era simplemente propaganda. Se determinó en votación dividida, para mí debería haberse sancionado, pero perdí esa votación, ‘a lo hecho pecho’”, dijo.

“En el caso de Coahuila, se pedía información del elector y eso nos pareció incorrecto y por eso sancionamos el hecho de entregar una tarjeta a cambio de datos del electorado. Sin embargo, el Tribunal Electoral revocó esa sanción de este Consejo General y la entrega de tarjetas prometiendo cosas que se van a echar a andar como programas sociales, que se van a ampliar derechos, quedó validada por el órgano jurisdiccional”, finalizó el video subido por el consejero en su red social.

A tres semanas de que se realicen las votaciones de las elecciones más grandes de la historia en México, la guerra de declaraciones entre el presidente -que sigue intentando influir en el proceso electoral, en especial en Nuevo León-, y las autoridades electorales, siguen subiendo de tono.

