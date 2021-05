“No la odie por ser bonita”: Lilly Téllez y Estefanía Veloz desatan polémica por el triunfo de México en Miss Universo

(Foto: Facebook Lilly Téllez / Instagram @estefaniavloz)

En la noche del domingo pasado, Andrea Meza consiguió la tercera corona de Miss Universo para México. Un logro que fue reconocido a gran escala, pues dicho título no había pisado el país desde hace casi 11 años.

Por supuesto, con su victoria también volvió a resurgir el controversial debate sobre los certámenes de belleza. Entre una de las debatientes estuvo la abogada Estefanía Veloz quien, en un principio, realizó una publicación en Twitter.

“Ya que andan muy emocionados porque una mujer mexicana es Miss Universo, les recuerdo que matan 10 mujeres mexicanas TODOS LOS DÍAS.”, aseveró.

Ésta generó diversas opiniones cruzadas, una de ellas de un usuario quien cuestionó a modo de burla: “¿Crees que es un concurso basado en estándares de belleza impuestos por los hombres y no la belleza “alternativa” que promueve el feminismo? Y que chingue a su madre el PG”.

Ante ello, la también feminista contestó: “Sí es, esos estándares de belleza son parte del problema.”

Fue así que Lilly Téllez, senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció en contra de este comentario; sin embargo, Veloz no ha emitido alguna contra respuesta.

“La belleza de Andrea Meza es un orgullo para México. No la odie por ser bonita”, escribió la funcionaria en la misma plataforma.

Y es que en los últimos años, los certámenes de belleza han sido el blanco de diversos debates en donde se les señala como perpetuadores de los estándares de belleza que organizaciones feministas han luchado por erradicar.

A pesar de ello, Andrea Meza emitió un emotivo mensaje tras su coronación como Miss Universo, en el cual aseguró que la belleza radica en el espíritu, el alma y los valores de cada uno; un discurso muy parecido con el que se defendió en el certamen.

“Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”, expresó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, unos minutos antes de ser titulada como la más bella “del universo” añadió: “Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos”.

Con esta victoria, la originaria de Chihuahua, de 26 años, se convierte en la tercera mexicana en conseguir el triunfo en el emblemático concurso internacional, siendo Lupita Jones, en 1991, y Ximena Navarrete, en 2010, sus antecesoras en ganar el certamen.

En una de las etapas del certamen, la joven fue cuestionada sobre una forma de proteger a las personas en medio de la pandemia de COVID-19 a lo cual contestó que, antes de que todo hubiera pasado, ella habría puesto a todo el mundo en cuarentena, “porque perdimos tantas vidas y no podemos perder más por eso”.

En una segunda oportunidad de cautivar a los jueces y al mundo con su opinión, Andrea Meza habló acerca de los estereotipos: “Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solamente radica en cómo nos vemos, para mi la belleza radica en el alma, en el espíritu y los valores. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.

El triunfo de la mexicana valió de diversas felicitaciones de cientos de mexicanos orgullosos, personalidades del mundo de los concursos de belleza, del espectáculo e incluso de la política, como el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, y del canciller, Marcelo Ebrard.

