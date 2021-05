Prueba por prueba: así fue el paso de Andrea Meza para coronarse en Miss Universo

Andrea Meza Miss Universo (Video: @MissUniverse)

Miss Universo, el certamen de belleza más popular del mundo, no solamente se trata de modelar frente a unos jueces, pues las mujeres ganadoras se convierten en auténticas líderes al demostrar, además, su habilidad e inteligencia.

Por lo anterior, las aspirantes a ganar el título de la Reina de Belleza deben atravesar por distintas etapas en las que Andrea Meza, la mexicana ganadora de la última versión del certamen, se distinguió sobre sus rivales.

Con esta hazaña, la originaria de Chihuahua, de 26 años, se convirtió en la tercera mexicana en conseguir el triunfo en el emblemático concurso internacional, siendo Lupita Jones, en 1991, y Ximena Navarrete, en 2010, sus antecesoras en ganar el certamen.

Pero, ¿cuáles fueron cada una de las pruebas que atravesó a lo largo de la semana?

Primero, Andrea fue parte de una competencia preliminar que tuvo lugar el 13 de mayo de 2021. Ahí, las concursantes se entrevistaron con el panel de jurados en privado para disputarse los primeros puntos. Un día más tarde desfilaron en traje de baño y traje de noche durante el show de presentación.

Llegados a la gala final, misma que se transmite por la televisión en 190 países, misma que tuvo lugar en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida, Estados Unidos, las 20 reinas nacionales elegidas para los cuartos de final fueron nombradas e inició el espectáculo. La plaza número 21, fue elegida por el público a través de una aplicación móvil.

Llegó entonces el momento de la competencia, pues las 21 seleccionas fueron evaluadas en tres diferentes rondas. La primera fue en un traje de baño, donde inmediatamente fueron eliminadas 11 de ellas.

Andrea Meza, por su parte, lució un atuendo en color amarillo y un pareo azul que le cubría los brazos, hombros espalda y caía hasta sus piernas. Además, durante toda la competencia lució maquillaje MUBA, una marca vegana y libre crueldad animal, aplicado por Andrés Felipe.

Andrea Meza Miss Universo (Video: @MissUniverse)

Ya instalada entre las 10 más populares del certamen, siguió su desfile en traje de noche, mismo que fue elegido por ella misma, y cinco mujeres más fueron eliminadas para llegar a las 5 definitivas finalistas.

Meza fue la primera seleccionada en seguir a la ronda final, esto al avanzar junto con las representantes de India, Brasil, República Dominicana y Perú. La decisión se dio justo después de desfilar con su traje de gala lleno de lentejuelas, chaquiras y flecos, el responsable fue el diseñador michoacano Ivis Lenin.

Andrea Meza Miss Universo (Video: @MissUniverse)

La gran final

Una vez en la final, Andrea Meza tuvo que someterse a una pregunta por parte del jurado y otra pregunta final, que fue escogida vía Facebook, y fue la misma para todas las finalistas.

La pregunta que respondió Andrea Meza fue la número ocho, leída por Brook Lee, Miss Universo 1997, y decía: “Si fueras la líder de tu país, ¿cómo habrías enfrentado la pandemia del COVID-19?”, algo que se relacionaba directamente a lo que opinaba sobre cómo creía que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había manejado la pandemia de coronavirus.

Meza respondió que creía que no hay una manera perfecta de lidiar con esta difícil situación como lo es el coronavirus, “sin embargo, algo que yo hubiera hecho sería una cuarentena antes de que esto creciera, porque perdimos muchas vidas y no podemos enfrentar eso. Debemos cuidar a nuestra gente. Esa es la razón por la que hubiera cuidado de ellos desde el principio”.

Andrea Meza Miss Universo (Video: @MissUniverse)

Andrea cerró su participación con el tema cómo se cambian los estándares de belleza, a lo que ella contestó: “Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no sólo radica en cómo nos vemos. Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tienen valor”.

Andrea Meza Miss Universo (Video: @MissUniverse)

Cuando se dio a conocer que Andrea Meza fue seleccionada como Miss Universo 2021, las dos finalistas, Miss México y Miss Brasil, Julia Gama, se tomaron de las manos de forma simbólica, ya que por la actual pandemia de COVID-19, se mantuvieron sanas distancias durante la celebración del certamen.

El conductor del concurso, Mario Lopez, dio a conocer el resultado con la frase “¡Viva México!”. La mexicana recibió la corona y banda de manos de la sudafricana Zozibini Tunzi, quien, por la situación, retuvo el reinado desde 2019.

Anuncian que méxico ganó Miss Universo (Video: @MissUniverse)

SEGUIR LEYENDO: