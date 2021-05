Normalistas de Ayotzinapa rechazaron vínculo con partidos políticos

(Foto: EFE)

Medio centenar de estudiantes mexicanos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 jóvenes en 2014, se desmarcaron este viernes de partidos políticos en una protesta en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, donde causaron destrozos en oficinas de dos institutos políticos.

A las afueras de las oficinas estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los estudiantes de Ayotzinapa rechazaron tener vínculo con partidos que participan en el proceso de las elecciones del 6 de junio.

“Nosotros no pertenecemos a ningún movimiento ni partido político y lo que sucede es que muchos (candidatos) se están abanderando de la normal y nosotros no compartimos su ideología”, dijo un estudiante no identificado al inicio de la protesta.

“Tienen que buscar otra estrategia y no deben utilizar el nombre de la Normal de Ayotzinapa”, añadió el joven, quien junto a sus compañeros rompió cristales de las oficinas del PRD, sacaron papelería a la calle y le prendieron fuego.

Medio centenar de estudiantes mexicanos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa se desmarcaron este viernes de partidos políticos en una protesta en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, donde causaron destrozos en oficinas de dos institutos políticos. (Foto: EFE)

Además, los jóvenes, todos con el rostro cubierto, exigieron a los partidos no hacer campañas o actividades políticas a nombre de Ayotzinapa, uno de los casos de violencia más emblemáticos del Gobierno anterior (2012-2018), y gritaron la consigna: “¡Ayotzi no se vende!”.

“No estamos ni estaremos apoyando a ningún partido de izquierda ni derecha y les decimos a aquellos que buscan ganar su candidatura que lo hagan mediante sus propios medios y no valiéndose de nuestra institución, ni de nuestra lucha social”, agregó el estudiante.

Caso Ayotzinapa: la estrategia del “Cuini”, líder del CJNG, para evitar extradición

Fuentes gubernamentales consultadas por Gómez Leyva aseguraron que desde hace un año, “El Cuini” dijo poseer información respecto a Ayotzinapa, la cual compartiría con las autoridades que investigan el caso. (Foto: gobierno de México)

El caso Ayotzinapa daría un giro inesperado luego de que Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otorgara información para evitar su extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva, el cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se reunió la tarde de este miércoles 12 de mayo con la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa, con el objetivo de otorgar datos exclusivos.

Omar Gómez Trejo, titular de esta Unidad dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), se reunió con González Valencia por al menos seis horas en el Módulo de alta seguridad conocido como “El Diamante”.

Fuentes gubernamentales consultadas por Gómez Leyva aseguraron que desde hace un año, “El Cuini” dijo poseer información respecto a Ayotzinapa, la cual compartiría con las autoridades que investigan el caso.

Familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa protestan frente al antimonumento en la Avenida Reforma, hoy, en Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez

Reportes extraoficiales indicaron que, presuntamente, los datos aportados por González Valencia fue reunida desde hace varios meses por las fuerzas del CJNG para señalar a “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”, grupos delictivos posiblemente involucrados con la desaparición de los 43 normalistas.

Cabe destacar que el pasado fin de semana, este líder del CJNG fue trasladado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha, luego de dos años en el Penal del Altiplano tras su detención en febrero de 2015.

Tras su llegada, se reforzó la seguridad de las instalaciones para evitar una “narcofuga” con las acontecidas el pasado 29 de enero de 2020, cuando Víctor Manuel Félix, “El Vic”, hijo del consuegro y compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como Luis Fernando Meza y Yael Osuna escaparon del Reclusorio Sur.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina se sumaron a las cientos de cámaras de videovigilancia y un comando de guardianes altamente entrenados, que vigilan a los acusados durante las 24 horas de todos los días.

