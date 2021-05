Por qué Abel Murrieta, candidato de MC asesinado, no usaba escolta

Abel Murrieta (Foto: Facebook@Abel Murrieta)

“No tengo miedo”, era el lema con el que Abel Murrieta se presentó, de la mano de Movimiento Ciudadano (MC), a estas elecciones por Cajeme en el estado de Sonora; sin embargo, ayer este jueves 13 de mayo fue asesinado mientras repartía información de su proyecto a los votantes.

Su lema lo llevó a la vida diaria, pues no utilizaba escolta o guardaespaldas porque siempre dijo que él no tenía nada que temer y no debía nada, aunque había enfrentado a grupos delictivos y de narcotráfico durante su paso como Procurador General del Estado de Sonora.

Información que confirmó MC: “Fue procurador de Sonora 9 años y salió con la frente en alto, con su reputación intacta y la tranquilidad que solo puede tener quien siempre actuó de manera correcta y cumplió con su deber. Abel tenía la conciencia tranquila, tanto que nunca tuvo escoltas ni chofer”.

Se nombró como un candidato "sin miedo" (Foto: captura de pantalla de Twitter @AbelMurrietaG).

En una entrevista que concedió a un medio local, a inicios del mes de mayo, el candidato expresó su sentir sobre el estatus de la delincuencia en su estado y afirmó: “Yo voy en serio porque esto parece no solamente broma, hay veces que no sabes si es indolencia o si es falta de ganas (el actuar del gobierno contra el crimen organizado). Yo voy en serio y también voy sin miedo. Para poder hacer esto tienes que estar muy consciente a lo que vas”.

De acuerdo a algunos medios en Sonora, desde que inició como secretario particular de Wenseslao Cota y Rolando Tavares, ex procuradores de justicia durante la gubernatura de Manlio Fabio Beltrones, renunció a usar escolta pese a que fue un pilar para la implementación del sistema de registro de asesinatos en el estado en el año 2005.

Abel Murrieta (Foto: Facebook@Abel Murrieta)

El tema de seguridad era uno de los ejes centrales dentro de la campaña, debido a que fue el área donde desarrolló su carrera. Fue procurador de justicia durante el gobierno de Eduardo Bours durante cinco años. Previo a ser titular, se desempeñó como subprocurador en el sexenio de Guillermo Padrés, momento en el que fue cuestionado por el manejo que se le dio a la tragedia de la Guardería ABC. También se desempeñó como diputado local y federal

No obstante, luego de alejarse del trabajo de Padrés, se volvió crítico de los siguientes gobiernos, por ejemplo, se opuso al trasvase de agua de Cajeme a Hermosillo y se integró al movimiento “NoAlNovillo en Ciudad Obregón.

Debido a su crítica, se volvió uno de los hombres más cercanos a Ricardo Bours, con quien ya había trabajado. Cercanía que se vio durante esta campaña electoral, debido a que ambos decidieron alejarse del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y unirse al proyecto de MC Sonora.

Durante unos años se alejó del actuar político, aunque se volvió cercano a la familia LeBarón. Volvió en 2018 cuando intentó ser secretario de Seguridad en Sonora, ya que el congreso local abrió el proceso a aspirante. No logró ser electo, mucho se cuestionó si fue porque era un fuerte crítico al gobierno priísta de Claudia Pavlovich, en especial dentro del tema de seguridad.

Abel Murrieta (Foto: Twitter@AbelMurrietaG)

“Los ciudadanos honestos y trabajadores, no tenemos porque estar en el momento y en el lugar equivocado”, fue una de las últimas declaraciones que dio ante los medios de comunicación. Desafortunadamente, la tarde del día de ayer (13 de mayo) fue asesinado a balazos el candidato, alrededor de las 5 de la tarde en Ciudad Obregón, en las calles Guerrero y California.

Aunque aún no se tiene el porqué del asalto, algunos reportes afirmaron que un hombre que caminaba por la zona le disparó al menos en diez ocasiones. Abel Murrieta quedó sobre la banqueta frente a sus colaboradores, fue trasladado a un hospital privado donde se confirmó su muerte.

