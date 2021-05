Ejecutaron a tres hombres en la colonia Bugambilias de Jiutepec, Morelos

Los cuatro se encontraban bebiendo cervezas cuando recibieron el ataque (Foto: Facebook/Erika Islas)

Un grupo armado atacó a cuatro hombres en la colonia Bugambilias, ubicada en el municipio de Jiutepec, Morelos. Tres de ellos murieron por los impactos de bala, y uno resultó herido de gravedad.

Los primeros reportes señalaron que el atentado se dio alrededor de las 22:00 horas, cuando las víctimas se encontraban sobre la calle Paseo de las Delfas tomando algunas cervezas. El sobreviviente fue trasladado por sus familiares a las instalaciones de los bomberos de Civac, para luego ser llevado por rescatistas al hospital.

Elementos de la policía estatal acudieron a la zona donde encontraron los cuerpos de los sujetos, de entre 20 y 35 años, que se encontraban tirados en el suelo, boca abajo. Los presuntos responsables se trasladaban en un automóvil Ibiza de color blanco y en una camioneta Duster café, vehículos en los cuales lograron escapar.

Paramédicos llegaron al lugar y sólo confirmaron la muerte de los tres hombres. Elementos del cuerpo de seguridad de Morelos acordonaron la zona para que el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (SEMEFO) realice las indagatorias correspondientes.

Dos cadáveres quedaron juntos y otro terminó más alejado (Foto: Twitter/@DavidMonroyMx)

Hasta el momento, las autoridades municipales no se han expresado respecto al tema. Las víctimas no han sido identificadas, y no se reporta ninguna detención u operativo para dar con los responsables.

En algunas imágenes que circulan en redes sociales, dos cadáveres quedaron juntos y muy cerca de una camioneta camioneta blanca. Uno de ellos portaba una camisa blanca, abierta hasta el pecho, y un pantalón de mezclilla azul, mientras que el otro tenía una playera negra, con la leyenda “Levi´s”, y un short azul marino con dos franjas blancas a los costados.

Por otra parte, el tercer cuerpo, más alejado de los demás, se encontró recostado de lado, con una playera gris estampada, un pantalón negro con la leyenda “Adidas” en el tobillo, y unos tenis guinda. Con su mano derecha sostenía su “caguama” y en su cabeza vestía una gorra negra de piel sintética.

*Información en desarrollo...