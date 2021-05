Miss Universo 2021: cómo y dónde ver la primera edición pospandemia

Banksy, también en criptomonedas: en 14 minutos se subastó el famoso “Lanzador de flores” a 12.9 millones de dólares

La emblemática obra del artista británico, titulada originalmente “Love is in the air”, generó gran revuelo en la subasta Sotheby’s: volvió a confirmarlo como un símbolo estético y político, y como una firma que integra los estándares más exclusivos del mercado internacional