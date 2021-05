El momento viral de Miss Panamá: se tropezó al tratar de tomar una selfie

Fotos: Captura de pantalla de Instagram / @chicapicosa2

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo la panameña Carmen Jaramillo se resbaló con una valla de seguridad dentro del hotel Hard Rock, cuando intentaba tomarse una selfie con los aficionados que esperaban la salida de las concursantes de belleza. Miss Panamá reaccionó rápidamente para evitar su caída, apoyándose de la banda de seguridad y de la pared que estaba detrás de ella.

Después de este incidente, la participante dedicó unas palabras a su país a través de su cuenta de Twitter: “Panamá mía no te cambio por ninguna, soy completamente tuya... Desde tu acento a tus curvas, aunque gire a lo largo del planeta para mí eres la primera. Mi alma se escribe con tus letras, Panamá”

Desde el inicio del certamen, Miss Panamá se posicionó como una de las grandes favoritas para llevarse la corona universal, o por lo menos quedar dentro del top 5.

Tanto que el Zar de la belleza, Osmel Sousa, considera que tiene grandes posibilidades de ganar: “[…]la de Panamá está bien, es una niña suelta, es muy elocuente y habla muy bien”.

Carmen nació en la ciudad La Chorrea, tiene 26 años y actualmente se encuentra terminando su carrera en periodismo en la Universidad de Panamá, y está iniciando sus estudios en psicología en la Universidad Latina.

Comenzó su participación en los concursos de belleza para lograr ser Miss Panamá en el 2014, llegando a las finales, obteniendo el tercer lugar. Un año después decidió representar a su país en otro en el certamen Reina Hispanoamericana, quedando en quinto lugar. Jaramillo siguió preparándose para seguir participando, y así lo hizo en el 2015 asistiendo al Miss Earth de Australia, donde ganó tres medallas de oro y una de bronce.

Durante su discurso en la coronación de Miss Panamá 2020 agradeció a Dios y a la organización, ya que pudo cumplir uno de sus más grandes sueños. En una imagen compartida en su Instagram, añadió que “asumo este compromiso con toda la responsabilidad que amerita, porque sé que con trabajo y perseverancia todo lo podemos lograr”

En una entrevista con Adamari López para Telememundo se le cuestionó por qué debería ser Miss Universo 2020, Carmen comentó: “Me considero una mujer trabajadora, la perseverancia es algo que me caracteriza a mí y lo he descubierto con el paso de los años, Siete años me ha tomado llegar a donde realmente quería y nunca desistí”.

También se le cuestionó que si lograba ganar la corona de Miss Universo, ella respondió: “Lo primero que haría es ver a mi abuelita, ella tiene la ilusión de que cumpla mis sueños y que todo el esfuerzo que he estado haciendo todo este tiempo se haga realidad, se materialice y pueda llegar con la corona a Panamá, en ese caso sería la segunda (corona), Sería un orgullo para ella y el país entero”.

El certamen destacó a Carmen y la colocó en el Top 5 de “Llegada a la concentración de Miss Universo”.

Este jueves se transmitirá a través de YouTube el desfile de trajes típicos de Miss Universo y la final del concurso por la corona se realizará el 16 de mayo, en Florida, Estados Unidos, en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

