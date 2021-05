Novia de Vicente Fernández Jr. estaría vendiendo su casa para ayudarlo

La novia de Vicente Fernández Jr. estaría vendiendo una casa para ayudar a su pareja (Foto: Instagram / @vcientefrjr9)

Vicente Jr. no ha hecho acto de presencia en más de un mes e incluso detuvo su campaña electoral. Las especulaciones sobre su desaparición son diversas: mientras que algunos periodistas aseguran que pudo haberse contagiado de COVID-19, otros aseguran que se encuentra en rehabilitación y su novia está vendiendo su casa para ayudar con los gastos.

Los presentadores de Chisme No Like aseguraron que el hijo de Vicente Fernández está internado en una clínica de rehabilitación y por ello se ha alejado de las redes sociales y de las cámaras.

Según Mariana González, la novia de Vicente Jr., él se encuentra muy bien y no está internado en ningún lugar, aseguró que ha sido sólo un rumor sin fundamentos. También dijo que se mantienen unidos, pero no quiso mostrarlo en cámara ni dio mayores explicaciones sobre el paradero de su pareja.

La propiedad es una lujosa casa en Jalisco (Foto: Captura de pantalla)

“La única pregunta que yo puedo contestar es que si yo sigo con Vicente. Sí, sí sigo con Vicente, estamos muy bien. Todo está muy bien, Vicente está en perfectas condiciones”, dijo en redes sociales.

Elisa Beristain y Javier Ceriani hoy compartieron imágenes de la supuesta propiedad que González ha puesto en venta en Jalisco queriendo ayudar a su novio, aunque el anuncio que se mostró dice que tiene más de un año de haberse publicado.

La propiedad, según la descripción del sitio de bienes raíces a través en la cual fue puesta en venta, cuenta con 600 metros cuadrados, 4 recámaras, 6 baños, 4 estacionamientos, alberca y terraza. Se encuentra en una de las colonias más prestigiosas de Guadalajara y se estaría vendiendo en 15 millones de pesos.

Incluso la campaña del cantante no ha seguido desde su desaparición (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Los periodistas aseguran que el problema que tiene el cantante no es adicción a alguna sustancia nociva, pues él nunca ha sido de consumirlas, sino que se trata de algo económico, pues en sí la información de su desaparición surgió ya que no estaba saldando sus deudas a pesar de que cuenta con grandes bienes inmobiliarios en lujosas colonias de México.

Juan José Origel había revelado que Junior estaba resguardado en su casa debido a que se había contagiado de SARS-CoV-2, pero esta teoría fue descartada porque anteriormente el cantante se había vacunado contra la enfermedad.

Por otra parte, la periodista Ana María Alvarado dio a conocer que el candidato a diputado podría haber abandonado el país por un su supuesto conflicto con la secretaría de Marina:

“Fíjate que otra amistad me dijo que también tenía problemas en la Marina porque tiene alguna propiedad en Vallarta y que también debe ahí los pagos de la Marina. Entonces no sé por dónde va el asunto, porque como que lo veo muy complicado. Hay como versiones muy opuestas”, especuló la periodista.

Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., aseguró que su pareja se encuentra bien (Foto: Instagram / @marianagp01)

La versión de que el cantante dejó el país fue confirmada por su novia al periodista Eliud Arce, quien es el corresponsal de Grupo Imagen en Guadalajara, según informó en el espacio televisivo.

“Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”, relató el periodista.

Al hermano de Alejandro Fernández no se le ha visto en las celebraciones más importantes de la familia y los demás Fernández se han negado a dar declaraciones acerca del cantante, al igual que su novia.

SEGUIR LEYENDO: