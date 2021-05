Así se deslindó Cuauhtémoc Cárdenas de Morena pese a los halagos de AMLO

MORELIA, MICHOACÁN, 19MARZO2014.- El líder moral del PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, quien es propuesto por algunos sectores del partido para dirigirlo, se presentó en el edificio del Instituto de Investigaciones Históricas en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UMSNH y en la cual hablo acerca de la Reforma Energética. FOTO: ALAN ORTEGA /CUARTOSCURO.COM

Pese a ser mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un importante precedente en su carrera política y del Movimiento Regeneración Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas está lejos de sentirse parte del mismo.

Durante una entrevista con el periodista Alejandro Domínguez, el ingeniero aseguró que se mantiene lejos de la vida política y no forma parte ni apoya o impulsa a ningún funcionario, aspirante o partido.

“No (me siento parte de Morena), yo estoy fuera de la actividad partidaria y este es un movimiento, sin duda alguna, pues partidario electoral. Tampoco estoy impulsando y menos oponiéndome a ninguna cuestión de carácter electoral, ninguna candidatura de nadie ni de un partido ni de una persona en particular”, confirmó ante las cámaras de Milenio Televisión.

Sin embargo, aseguró que trata de ser un ciudadano activo que no solo tiene opiniones políticas, también las comparte ya sea de manera privada o en caso necesario, de forma púbica.

“Yo diré que soy un ciudadano activo. Esto es que hablo cuando se ofrece, trato de presentar mis puntos de vista. A veces en escritos de prensa, a veces en conferencias, a veces en pláticas”, dijo.

Y aseguró, además, que la última vez que vio al presidente fue el 18 de octubre de 2020, pero no tuvieron la oportunidad de platicar, pero si fuese necesario, se sentaría con él o con quien sea a discutir el futuro del país.

“Yo me siento con todo el mundo, no tengo temor a sentarme con quienes a veces piensan que uno no debiera reunirse. Yo digo que más allá de que se te salten alguna que otra pulga, no sucede nada”, aseveró el ex jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

MÉXICO, D.F., 10JUNIO2014.- Cuauhtemoc Cardenas, Lider Moral del PRD durante la reunion que mantuvo con lideres en el DF con motivo del inicio de la recaudacion de firmas para que se realice la consulta popular en la Reforma Energetica. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Lo anterior, luego de que se difundiera en las redes sociales se difundiera una fotografía de la reciente reunión de Porfirio Muñoz Ledo con la senadora Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas, en la que establecieron una conversación sobre temas coyunturales de México.

Al respecto, cabe recordar que ellos tres fueron los pensadores de izquierda que estaban afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que al ver un sin fin de arbitrariedades crearon el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Hoy como hace 35 años nos reunimos los tres grandes luchadores de la democracia contemporánea, la Senadora Ifigenia Martínez, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y yo. Analizamos detenidamente los problemas políticos y económicos por los que atraviesa nuestro querido país”, escribió Muñoz Leo en Twitter.

De acuerdo con el ingeniero, en entrevista con Milenio Televisión, únicamente se trato de una reunión como las que mantienen de manera periódica, y no de ninguna reunión para establecer un nuevo frente político.

“No veo el motivo para que yo participe en él, además no conozco las propuestas, las ideas, los puntos importantes que se pretenderían en una agrupación en la que yo participara. Nadie me ha presentado un documento. Esto no puede surgir nada más de una de una o de varias pláticas, si no se concretan en los compromisos que uno pudiera adoptar frente a un grupo y frente a la opinión pública”, sentenció el ingeniero.

MÉXICO, D.F., 10JUNIO2014.- Cuauhtemoc Cardenas, Lider Moral del PRD durante el mensaje que realizaron donde dieron su postura oficial respecto a las reforma energetica. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Como reflexión final, pidió a los partidos políticos que dejen loa ataques entre ellos y se preocupen por dar a conocer la agenda política o legislativa, así como el rumbo por el que quieren llevar al país, además de asegurar que no sabría por quién votar en las próximas elecciones.

”Lo que quisiéramos ver es, si se va a formar una bancada de un partido político en la cámara de diputados, por ejemplo, qué hará esa bancada, qué proyectos, qué agenda legislativa tiene, a dónde quiere llevar al país. Yo personalmente no sabría por qué y por quién votar”

SEGUIR LEYENDO: