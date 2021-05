Amparo contra el Gobierno de la CDMX fue aceptado por falta de mantenimiento en L-12 del Metro

Claudia Sheinbaum ordenó dos peritajes para determinar qué ocasionó el accidente del Metro (Foto: CDMX)

Un juez federal admitió la demanda de amparo levantada por un ciudadano en contra del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, por no haber dado mantenimiento adecuado a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, derivando en la muerte de 26 personas y lesiones en más de 70.

Dicha acción legal fue interpuesta por un ciudadano identificado como Martín Eduardo “C” el pasado 10 de mayo, una semana después del lamentable accidente de la Línea 12.

El amparo aceptado por el Juzgado Decimoquinto en Materia Administrativa reclama la “Omisión de mejorar y dar mantenimiento a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México” bajo el expediente 519/2021.

De tal modo, se fijó que el próximo 17 de junio se realice la audiencia constitucional, en donde se decidirá el procedimiento a seguir.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de realizaron la revisión a la zona del derrumbe del tren del Metro de la Línea 12 (Foto: Cuartoscuro)

Aceptan otra demanda por el Metro

El ciudadano Héctor “H” también interpuso una demanda de amparo contra el gobierno capitalino por la posible falta de mantenimiento en la estación Pantitlán del Metro que conecta las líneas A, 1, 5 y 9.

El mismo juzgado federal le concedió una suspensión provisional. Dicha demanda fue levantada a raíz del accidente de la Línea 12.

Tras los hechos, usuarios publicaron imágenes en redes sociales en donde se observa un puente de la estación Pantitlán con grietas, hundimientos y posibles fallas estructurales que también podrían ocasionar un accidente fatal.

(Captura de pantalla: Twitter)

Denuncia contra directivos del Metro

A los amparos en contra el gobierno de la Ciudad de México se suma la denuncia contra Florencia Serranía Soto, directora del SCT, interpuesta por el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SMTSTCM).

Además, también presentaron una denuncia contra el subdirector general de mantenimiento, Nahum Leal Barroso, la gerente de Obras y Mantenimiento, Alejandra Flores Saldívar y al subdirector general de Operación, Alberto García Lucio este viernes.

“Este gremio solicitará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que a través de la Fiscalía de Servidores Públicos, investigue a los funcionarios citados, como probables responsables de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, delito de corrupción y los que resulten”, apuntó el sindicato.

“Es imperdonable que no haya un culpable, que no haya responsables. No es posible que el Gobierno de la Ciudad de México haya encargado un peritaje en el que está participando la misma directora del Metro; nos vamos a dar cuenta que en el dictamen va a salir culpable un trabajador, como están acostumbrados, o que fue un accidente fortuito”, aseveró el secretario general del sindicato, Jesús Urbán Puerto, el pasado 7 de mayo.

Serranía y Sheinbaum supervisando trabajos en el Metro (Foto: CDMX)

Urbán Puerto señaló que la falta de mantenimiento en la Línea 12 del Metro “fue uno de los probables motivos por los cuales se dio este accidente”.

En ese sentido, pese a las manifestaciones y exhortos para que se separe del cargo Florencia Serranía y funcionarios relacionados, nadie ha sido removido, en consecuencia tampoco se han señalado culpables y en menor medida se han hecho detenciones.

A manera de justificación para no quitarla del cargo, Claudia Sheinbaum, ha dicho que debe hacerse una investigación y un peritaje que determinen lo que ocurrió, antes de señalar a posibles culpables.

Desde que se anunció la construcción de la Línea 12 del Metro, la llamada “Línea Dorada”, estuvo envuelta en la polémica. Aunque la finalidad era conectar el Oriente de la capital del país (la zona menos desarrollada de la Ciudad de México) con el surponiente, el proyecto, edificación y operación fueron severamente cuestionados.

SEGUIR LEYENDO: