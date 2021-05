Negaron suspensión a la hija de Rosario Robles contra el congelamiento de sus cuentas bancarias

Mariana Moguel es la hija de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga (Foto: Cuartoscuro)

Mariana Moguel fue negada una suspensión definitiva por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México contra cualquier orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar o incautar sus cuentas bancarias registradas en BBVA Bancomer. Moguel es la hija de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.

Además, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal admitió a trámite el juicio promovido por la titular de la entonces Sedesol, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, contra Alejandro Gertz Manero, cabeza de la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntamente violar su derecho a la presunción de inocencia.

El fiscal de la República informó a través de una videoconferencia con académicos de El Colegio de México en agosto del 2020 que Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex (Petróleos Mexicanos), recibía un trato distinto al de Robles Berlanga, ex secretaria de Estado, porque él admitía los cargos, ofrecía pruebas, y cooperaba con las autoridades.

En contraste, la también ex jefa del Gobierno capitalino rechazaba las acusaciones en su contra y no colaboraba con la jurisdicción.

Rosario Robles Berlanga se mantiene presa desde agosto del 2019 en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Es acusada por el delito de ejercicio indebido o ilícito de servicio público: durante el gobierno de Peña Nieto presuntamente desvió más de 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales.

La Fiscalía General de la República demanda una sentencia de 21 años de cárcel.

Las declaraciones del fiscal Gertz Manero provocaron que Robles Berlanga interpusiera una demanda de garantías ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo: mientras que éste inicialmente admitió el trámite, posteriormente declinó competencia y entregó el caso al Juzgado Tercero de Distrito, familiarizado con distintos casos de la entonces secretaria de Desarrollo Social.

No obstante, aunque la FGR intentó desechar el recurso, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaró que el recurso de queja era infundado y remarcó que el proceso era correcto porque se debía analizar si se violó el principio de inocencia de la ex funcionaria.

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha reclamado en diversas ocasiones un trato desigual y violencia política.

“En este tiempo he visto cómo se deja libre a un peligroso narcotraficante, se defiende incondicionalmente a quien por sus omisiones ha causado miles de muertes y se protege a quien es acusado de violencia sexual”, indicó Robles Berlanga en una columna de opinión publicada en el periódico El Universal.

Refirió que ha sido testigo de los ex servidores públicos que han sido extraditados y no han pisado la cárcel. Aunque no menciona ningún nombre en particular, en el caso de Emilio Zebadúa, quien fungió como oficial mayor en Sedesol y Sedatu durante el mismo periodo que Rosario Robles, negoció el criterio de oportunidad y podrá seguir libre mientras aporte datos relevantes.

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, también sigue su proceso en libertad: los cargos en su contra son por operación con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público, y cohecho.

Recientemente, el trabajo hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue cuestionado por la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador por los resultados de la auditoria correspondiente al 2019 y, en ese punto, la ex funcionaria indicó que a la “Auditoría se le descalifica cuando no gustan su informes, se utiliza como ariete para acusarme, sin haber puesto una demanda en mi contra ni tampoco solicitarme que resarcirá el daño”.

