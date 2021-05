“Me llegó el turno”: López-Gatell informó cuándo será vacunado contra COVID-19

López Gatell anunció cuando será vacuna contra COVID-19 (Video: Secretaría de Salud)

Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción a la salud, aseguró que mañana, 13 de mayo, se vacunará contra COVID-19.

A pregunta expresa de un periodista que asistió a la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario dijo que su momento para ser inoculado llegó. Señaló que se encuentra en el sector de población de mayores de 50 años por lo que este jueves asistirá a que se le aplique un antígeno.

“Por supuesto que no me he vacunado porque no me había tocado como he dicho tengo 52 años. Mañana a las nueve de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto, ya me llegó el turno”, señaló.

Cabe señalar que aunque el subsecretario padeció la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 e incluso requirió usar oxígeno complementario debe ser vacunado.

López-Gatell informó que está dentro del rango de edad de vacunación (Foto: REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con las autoridades, quienes se recuperaron de COVID-19 deben aplicarse la vacuna ya que aún no se sabe cuánto tiempo dura la protección que el organismo genera después de enfermarse.

“En este momento no hay suficiente información disponible como para afirmar si una persona que estuvo infectada no volverá a infectarse o por cuánto tiempo estará protegida contra el COVID-19; esto se llama inmunidad natural”, señala la página de Coronavirus de la Secretaría de Salud.

“La evidencia sugiere que es probable que la inmunidad natural contra el COVID-19 no dure demasiado, pero se necesitan más estudios para entender mejor el grado adicional de protección por la vacuna en personas que se han contagiado previamente”, añade.

Por ese motivo es que tanto López-Gatell, al igual que otras personas que ya padecieron la enfermedad deben acudir a inocularse.

Una mujer embarazada recibe hoy la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Asimismo, las personas que ya fueron vacunadas deben seguir aplicando diariamente las medidas sanitarias como uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y mantener una distancia mínima de 1.5 metros respecto a otras personas.

¿Qué pasa después de vacunarme?

Antes de que ser vacunado las autoridades recomiendan comer bien, tomar las medicinas correspondientes, descansar, y mantenerse bien hidratado tomando agua natural. No olvidar llevar identificación oficial y comprobante de domicilio.

En el lugar, preguntar al personal de salud cuál es la vacuna que están aplicando, eso ayudará para posteriormente buscar más información en caso de necesitarlo. Cada vacuna es diferente. Siempre se pueden presentar efectos adversos después de la vacunación, con la vacuna COVID-19 también.

Un trabajador de salud prepara una dosis de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus de Pfizer-BioNTech (Foto: REUTERS / Henry Romero/ Foto de archivo)

Lo más común es el dolor e hinchazón en donde se inyecta, pero también puede haber escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones o mareo. Es muy raro que las vacunas provoquen efectos adversos graves, pero ante cualquier síntoma posterior a la vacuna, se recomienda acudir con un profesional de salud de confianza para ser atendido.

No se debe recurrir a la automedicación ni ponerse nada sobre el lugar de la inyección. El cuerpo está reaccionando a la vacuna y es normal sentir malestar, ya que el cuerpo está respondiendo. La protección de la vacuna llega después de por lo menos dos semanas de haber recibido el esquema completo (algunas vacunas son de una sola dosis). Ya con el esquema completo se puede empezar a tener algunas actividades.

Actualmente se exhorta a las personas a seguir utilizando cubrebocas y evitar tener contacto directo con otras personas para ayudar a prevenir la propagación del virus que causa el COVID-19.

