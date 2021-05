Mariana Rodríguez respondió a las acusaciones por delitos electorales: “no dejaremos que AMLO intervenga en las elecciones de Nuevo León”

Rodríguez emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde refirió que la investigación es una herramienta del presidente de México para intervenir en las elecciones (Foto: IG/@marianardzcantu)

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer la apertura de carpetas de investigación en contra de Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez, esta aseguró que no encuentra inconveniente en ser investigada, pues hasta ahora “no tiene nada que esconder”.

Desde que comenzó la jornada electoral, Mariana Rodríguez ha sido vista en los eventos de campaña apoyando al candidato de Movimiento Ciudadano, quién, junto con Adrián de la Garza, lidera actualmente las encuestas del estado. Sin embargo, la también influencer pasó a ser foco de atención cuando su nombre apareció entre las personas investigadas por delitos electorales.

Tras el anuncio de las autoridades, Rodríguez emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde refirió que la investigación es una herramienta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para intervenir en las elecciones del estado de Nuevo León.

Mariana Rodríguez ha sido vista en los eventos de campaña apoyando al candidato de Movimiento Ciudadano (Foto: Instagram @marianardzcantu)

“No tengo nada que ocultar, que me investiguen a detalle”, escribió en un Instastorie que acompañó con la publicación de un usuario de Twitter que también cuestionaba las acciones de la FGR: “Investigar primero a Mariana Rodríguez que a los asesinos de la Línea 12 del Metro. ¿Por qué no pospusieron la investigación para evitar la carroña política? son los peores, estamos hasta la madre”, se lee en la publicación.

En un siguiente post aparecía un tweet con la frase: “El verdadero Lord Montajes es López Obrador usando a la FGR para bajar a los que van arriba en Nuevo León, parece que quiere imponer a Clara Luz a como de lugar”.

Rodríguez entonces agregó que “no dejarían que el presidente intervenga en las elecciones de Nuevo León”, pues concordó con el comentario del usuario. Además de compartir otras publicaciones que abordaban esa misma hipótesis.

“Fuera Morena”, escribió también en su comunicado. “Ni un voto para Morena este 6 de Junio”.

Concluyó su posicionamiento con una imagen de fondo naranja en la que se leía: “A seguirle. Este 6 de junio Nuevo León se pinta de Naranja”.

(Foto: IG/@marianardzcantu)

Por su parte, Samuel García también hizo un comunicado al respecto de los supuestos delitos electorales que se le imputan. En sus rede sociales, el candidato afirmó que el único delito que ha cometido es “ir arriba en las encuestas”

“El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”, escribió en su cuenta de Twitter.

El pasado 10 de mayo, la FGR anunció la apertura de carpetas de investigación en contra de Mariana Rodríguez, Samuel García y Adrián de la Garza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien recientemente fue acusado por el presidente López Obrador de entregar “tarjetas rosas” a cambio de votos.

En el caso de García Sepúlveda, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga un posible delito electoral en cuanto al financiamiento de la candidatura por parte de particulares, en específico a familiares del senador con licencia.

