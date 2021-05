“La ineptitud mata”: durísima crítica de Ricardo Anaya al gobierno de AMLO por la tragedia en el Metro

(Twitter: @RicardoAnayaC)

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), arremetió nuevamente contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta vez, con el motivo del desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. “La ineptitud mata”, es la consigna con la que el político se volcó en contra de las acciones de la actual administración, y recordó también otras famosas posturas con lo que él consideró el costo que han significado.

“Lección de la tragedia de la línea 12: LA INEPTITUD MATA. No es la primera vez: ⁃ “Abrazos no balazos” = 35,000 muertos por año. ⁃ Cerrar los ductos = tragedia de Tlahuelilpan. ⁃ Desabasto de medicamentos = 1,600 niños con cáncer fallecidos. ¡Vota! Es ahora o nunca”, es el mensaje con el que publicó en su cuenta de Twitter uno de sus habituales videos, su duración es de casi cuatro minutos.

“Que no nos quieran engañar”, inicia diciendo Anaya en el video, “la tragedia de la Línea 12 del Metro no se debió a un desastre natural o a un accidente que no se pudiera prever. A las cosas por su nombre. Se debió única y exclusivamente a la ineptitud de quienes no hicieron su trbaajo y de quienes tomaron decisiones equivocadas”, reclamó.

Asimismo recordó que en marzo de 2020 “chocaron dos trenes en la estación Tacubaya”, así como lo ocurrido el pasado 9 de enero cuando “se incendió el Centro de Control de la Línea 6″ o el incendio en marzo pasado de la Línea 4. “Ya había señales de alarma”.

Anaya envió sus condolencias a los familiares de las 26 víctimas mortales de la tragedia ocurrida la semana pasada en la capital del país. “Nadie debería tener que pagar con la vida por la ineptitud de un gobierno cuya principal responsabilidad es protegerlos”, refirió, “y no se trata de hacer leña del árbol caído, sino de entender por qué pasó para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir”.

