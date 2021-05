“La vida privilegiada lo ha dejado sin corazón”: Loret de Mola criticó a AMLO por la tragedia en la Línea 12 del Metro

(Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

El periodista, Carlos Loret de Mola, expresó sentirse decepcionado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, luego de que la tragedia de la Línea 12 del Metro lo exhibiera como “un presidente al que la privilegiada vida en Palacio Nacional lo ha dejado sin corazón para entender el dolor del pueblo sobre el que manda”.

En su columna de opinión para El Universal, el comunicador aseguró sentirse sorprendido ante dicha actitud, especialmente, porque el mandatario había promulgado su imagen como un dirigente popular y cercano hacia las personas más desfavorecidas; aspecto que, se esperaría, mantuviera durante toda su administración.

“Pero no. Ya con la banda tricolor al pecho, hemos visto una triste metamorfosis: aquel hombre que se ensució los zapatos para recorrer dos veces todos los municipios del país está convertido —para ponerlo en sus propias palabras— en un fifí que goza de los lujos de Palacio mientras se la vive quejándose de tantos y tantos males que le aquejan (a él, no a su pueblo)”, afirmó.

Es así que el reportero mencionó que esta conducta ha reflejado en el mandatario un egocentrismo monárquico en donde “todo trata se trata de él (...) de su ‘sufrimiento’”.

“No empatiza con las madres solteras a las que despojó de estancias infantiles porque las considera instrumentos de la derecha para atacarlo, no escucha a las víctimas de la violencia porque no quiere manchar su investidura presidencial, no entiende el movimiento de mujeres porque cree que están orquestando una conspiración para derrocarlo, desprecia a los papás de niños con cáncer que no tienen medicinas porque elucubra que están manipulados por las farmacéuticas”, expresó.

En ese sentido, Loret reprochó la prolongada demora y la poca intervención de López Obrador para brindar sus condolencias a las víctimas del 3 de mayo, así como el hecho de que volvió a adoptar un postura defensiva argumentando que “la prensa es injusta con él”.

“Incluso si una cuestionada obra del Metro colapsa y mata a 24 personas, demora 9 horas en ofrecer sus condolencias, le dedica apenas 17 minutos de su voz en su conferencia mañanera (que duró casi dos horas) y rápido vuelve a su muro de los lamentos para quejarse de que la prensa es injusta con él, que es el más atacado desde Madero, bla, bla, bla. Es más importante su “sufrimiento” que el de quienes perdieron un hijo, una hermana, una mamá, un papá, un amigo.”, criticó.

Asimismo, el columnista mencionó que la tragedia del 3 de mayo despojó - de alguna manera - al mandatario de su discurso en donde culpaba a los gobiernos pasados, pues, recordó, la capital ha sido gobernada por militantes de su partido político por más de dos décadas, lo que significa que “en la capital del país, él es los gobiernos del pasado”.

“El mayor golpe político de la tragedia es que sucedió en la Línea 12. Impacta en el núcleo de su gobierno y desarma su discurso favorito: ¿cómo culpar de este mal a los neoliberales del pasado, si el mismo grupo político, el suyo, ha gobernado la Ciudad desde hace más de dos décadas? El que la promovió e inauguró fue su funcionario estrella, Marcelo Ebrard. El que manejó todo el dinero que costó fue el hoy dirigente de su partido, Mario Delgado, cuando era secretario de Finanzas. Y la encargada de darle mantenimiento es su heredera política, la jefa de Gobierno actual, Claudia Sheinbaum.”, cuestionó.

En la noche del 3 de mayo, la Ciudad de México se cimbró y vistió de luto luego de un fatal accidente en una de las trabes entre la estación Nopalera y Los Olivos de la Línea 12, donde un tren se desplomó, dejando 25 muertos y más de 70 heridos; una de las tragedias más grandes en la historia del transporte colectivo.

A través de las redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que ya fueron identificados y puestos a disposición de sus familiares, todos los cuerpos de las personas fallecidas en los hechos ocurridos, entre los cuales resalta el de Brandon Giovani, el único occiso menor de edad, cuya madre y abuela estuvieron buscándolo arduamente desde la noche del desastre.

