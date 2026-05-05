Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

Rayadas y Tuzas buscarán su pase a la gran Final del Clausura 2026 (X@Rayadas | X@TuzosFemenil)

Pachuca y Rayadas de Monterrey se verán las caras en las Semifinales del Clausura 2026 con el objetivo de avanzar a la gran Final, luego de vencer a Chivas y Cruz Azul respectivamente.

Los horarios de esta semifinal y la otra eliminatoria entre Toluca y América los dio a conocer esta mañana la Liga MX Femenil a través de un comunicado.

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Dónde y a qué hora ver la Semifinal de ida entre Pachuca y Rayadas Femenil

El enfrentamiento está programado para el jueves 7 de mayo a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo. Aunque la Liga MX Femenil ha difundido los horarios, la confirmación oficial sobre el canal de transmisión aún está pendiente. No obstante, se espera que Fox One sea la señal encargada de llevar las acciones a los hogares, tal como ha ocurrido durante el torneo con los partidos de Pachuca.

Semifinal ida entre Pachuca y Rayadas

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Día: jueves 7 de mayo de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One

Lucia Garcia de Rayadas celebra un gol en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra

Semifinal de ida entre Toluca y América

Día: jueves 7 de mayo de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Hidalgo

¿Cómo llegan Rayadas y Tuzas a Semifinal de ida?

Ambos equipos llegan con impulso tras superar a rivales de peso. Pachuca eliminó a Chivas con un marcador de 2-0 en el Estadio Hidalgo, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar un segundo título en la Liga MX Femenil.

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Al mismo tiempo, Rayadas de Monterrey avanzó tras una contundente victoria de 4-0 sobre Cruz Azul, lo que le permitió asegurar su presencia en semifinales, cortando las aspiraciones celestes por segunda temporada consecutiva.

Títulos de Liga MX Femenil

La antesala de la Gran Final del Clausura 2026 ofrece la posibilidad de ver una definición inédita en la Liga MX Femenil. Están en juego dos boletos para la última instancia, lo que abre la puerta a combinaciones históricas entre los cuatro semifinalistas.

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En cuanto al palmarés, Rayadas de Monterrey encabezan la lista con cuatro títulos: Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024. Este registro las posiciona como el club más laureado entre los clasificados a semifinales.

Jheniffer Da Silva Cordinali (i) y Sandra Mayor de Tigres celebran un gol en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel

Por su parte, América acumula dos campeonatos, conseguidos en el Apertura 2018 y el Clausura 2023. El equipo azulcrema se mantiene como uno de los referentes del fútbol femenil mexicano.

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El caso de Pachuca también resulta relevante, ya que cuenta con un campeonato, obtenido en el Clausura 2025, que representa además la conquista más reciente en la liga.

Finalmente, Toluca llega a esta fase con el objetivo de obtener su primer título en la categoría femenil. De avanzar, marcaría un hito para la institución.

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