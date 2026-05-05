México Deportes

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

El encuentro está programado para el jueves 7 de mayo a las 19:00 horas

Guardar
Rayadas y Tuzas buscarán su pase a la gran Final del Clausura 2026 (X@Rayadas | X@TuzosFemenil)
Rayadas y Tuzas buscarán su pase a la gran Final del Clausura 2026 (X@Rayadas | X@TuzosFemenil)

Pachuca y Rayadas de Monterrey se verán las caras en las Semifinales del Clausura 2026 con el objetivo de avanzar a la gran Final, luego de vencer a Chivas y Cruz Azul respectivamente.

Los horarios de esta semifinal y la otra eliminatoria entre Toluca y América los dio a conocer esta mañana la Liga MX Femenil a través de un comunicado.

PUBLICIDAD

Dónde y a qué hora ver la Semifinal de ida entre Pachuca y Rayadas Femenil

El enfrentamiento está programado para el jueves 7 de mayo a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo. Aunque la Liga MX Femenil ha difundido los horarios, la confirmación oficial sobre el canal de transmisión aún está pendiente. No obstante, se espera que Fox One sea la señal encargada de llevar las acciones a los hogares, tal como ha ocurrido durante el torneo con los partidos de Pachuca.

Semifinal ida entre Pachuca y Rayadas

PUBLICIDAD

  • Día: jueves 7 de mayo de 2025
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Transmisión: Fox One
Lucia Garcia de Rayadas celebra un gol en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra
Lucia Garcia de Rayadas celebra un gol en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra

Semifinal de ida entre Toluca y América

  • Día: jueves 7 de mayo de 2025
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Hidalgo

¿Cómo llegan Rayadas y Tuzas a Semifinal de ida?

Ambos equipos llegan con impulso tras superar a rivales de peso. Pachuca eliminó a Chivas con un marcador de 2-0 en el Estadio Hidalgo, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar un segundo título en la Liga MX Femenil.

Al mismo tiempo, Rayadas de Monterrey avanzó tras una contundente victoria de 4-0 sobre Cruz Azul, lo que le permitió asegurar su presencia en semifinales, cortando las aspiraciones celestes por segunda temporada consecutiva.

Títulos de Liga MX Femenil

La antesala de la Gran Final del Clausura 2026 ofrece la posibilidad de ver una definición inédita en la Liga MX Femenil. Están en juego dos boletos para la última instancia, lo que abre la puerta a combinaciones históricas entre los cuatro semifinalistas.

En cuanto al palmarés, Rayadas de Monterrey encabezan la lista con cuatro títulos: Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024. Este registro las posiciona como el club más laureado entre los clasificados a semifinales.

Jheniffer Da Silva Cordinali (i) y Sandra Mayor de Tigres celebran un gol en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel
Jheniffer Da Silva Cordinali (i) y Sandra Mayor de Tigres celebran un gol en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel

Por su parte, América acumula dos campeonatos, conseguidos en el Apertura 2018 y el Clausura 2023. El equipo azulcrema se mantiene como uno de los referentes del fútbol femenil mexicano.

El caso de Pachuca también resulta relevante, ya que cuenta con un campeonato, obtenido en el Clausura 2025, que representa además la conquista más reciente en la liga.

Finalmente, Toluca llega a esta fase con el objetivo de obtener su primer título en la categoría femenil. De avanzar, marcaría un hito para la institución.

Temas Relacionados

PachucaRayadasMonterreyClausura 2026Liga MX FemenilSemifinalmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas

El Guadalajara tendrá una misión complicada, ya que debe vencer a los felinos por dos goles de diferencia para avanzar a semifinales

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso

Los fanáticos ahora pueden aparecer en la colección oficial al diseñar una imagen a su gusto para aparecer en las mejores selecciones del mundo

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso

¿Sabías que dos mexicanos son autores de los goles más bonitos en la historia de los mundiales de acuerdo a FIFA?

Manuel Negrete y Mónica Ocampo han inscrito sus nombres en los libros de historia de la Copa del Mundo

¿Sabías que dos mexicanos son autores de los goles más bonitos en la historia de los mundiales de acuerdo a FIFA?

América rompe el silencio sobre Israel Reyes y su supuesto fichaje con la Roma

Santiago Baños aclaró la situación tras los rumores que colocaban al defensa en Italia

América rompe el silencio sobre Israel Reyes y su supuesto fichaje con la Roma

México vs Serbia: la iniciativa que busca impulsar la adopción de lomitos y gatos en Toluca

La selección mexicana disputará este juego de despedida en territorio mexiquense previo a lo que será el Mundial 2026

México vs Serbia: la iniciativa que busca impulsar la adopción de lomitos y gatos en Toluca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así era la red de narcopilotos que operaba Alejandro Flores Cacho para el Cártel de Sinaloa sancionada por EEUU

Así era la red de narcopilotos que operaba Alejandro Flores Cacho para el Cártel de Sinaloa sancionada por EEUU

“Narcosindicatos”: Napoleón Gómez Urrutia denuncia que mineras se apoyan del crimen organizado

Una traición, una detención y un asesinato: así fue la caída de los Beltrán Leyva, la poderosa organización que fue aliada del Cártel de Sinaloa

Marina del Pilar no pedirá licencia como gobernadora de Baja California ante reunión con alcaldes

Sicarios disparan a cuatro mujeres, una muere y tres quedaron heridas en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Esta es la cantidad de dinero que Paulina Rubio y Colate deberán pagar en menos de 48 horas para evitar cárcel

Esta es la cantidad de dinero que Paulina Rubio y Colate deberán pagar en menos de 48 horas para evitar cárcel

Desde una supuesta relación con su hermano hasta su enigmática personalidad: los mitos que rodean la vida de María Félix

Madonna le rinde tributo a México en la Met Gala 2026: el peculiar gesto en honor a Leonora Carrington

Kristal Silva reacciona ante rumores de conflicto en Venga la Alegría

¿Omar García Harfuch en La Casa de los Famosos México? Productora lanza petición: “Habrá grandes sorpresas”

DEPORTES

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso

¿Sabías que dos mexicanos son autores de los goles más bonitos en la historia de los mundiales de acuerdo a FIFA?

América rompe el silencio sobre Israel Reyes y su supuesto fichaje con la Roma

México vs Serbia: la iniciativa que busca impulsar la adopción de lomitos y gatos en Toluca

Checo Pérez habla sobre su actuación en el GP de Miami: “Esperaba más de este fin de semana”