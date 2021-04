Marko Cortés aseguró que el PAN no permitirá invasión del “morenavirus” en las próximas elecciones

Marko Cortés aseguró que "irán por todo" en los siguientes comicios del 6 de junio (Foto: Twitter @MarkoCortes)

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), se encuentra en el norte del país realizando mítines y apoyando a los candidatos del blanquiazul de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, el líder panista llamó la atención de la esfera pública debido a unos comentarios que hizo en el estado de Sinaloa durante la campaña de Mario Zamora, candidato a la gubernatura.

“Estamos dando la batalla en todo el país y Sinaloa va a ser un estado en donde el morenavirus no va a invadir, no vamos a permitir, no vamos a permitir que esa mancha destructiva nos contagie y eche todo a perder”, declaró Cortés.

De igual forma, destacó que el PAN está dando batalla en los 15 estados, en los 300 distritos y “van por todo” en los comicios del 6 de junio.

“Venimos porque hoy más que nunca México necesita un equilibrio, un contrapeso, no puede volver a ocurrir esta aprobación fuera de la Constitución que se da para ampliarle el mandato al presidente del Poder Judicial de la Federación”, sentenció.

A su llegada a Mazatlán, para acompañar a los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD en sus campañas por los municipios de Concordia, Escuinapa, Mazatlán y el Rosario refrendó que las tres fuerzas políticas opositoras se han unido porque “creen en las instituciones y observan un deterioro del país”.

Durante una conferencia de prensa, Cortés resaltó que las administraciones de Morena son muy mal evaluadas, “no hay servicios ni inversión”, factores que, según el líder panista, provocan inseguridad y falta de empleo.

Asimismo, Cortés confía en tener un buen resultado electoral porque no solamente se ha sumado capacidad, sino la fuerza de Acción Nacional, del PRD y del PRI.

En el caso de Sinaloa indicó que tienen todas las posibilidades de triunfo. “Y veo que Sinaloa padece el mismo mal de la estrategia de los abrazos y no balazos que ha llevado a México a una situación de más inseguridad, en donde el crimen dicho por los Estados Unidos controla un tercio del territorio nacional”, concluyó.

NOS LLEVAN A UNA DICTADURA

El pasado 25 de abril, ante la aprobación de la polémica Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía por dos años más el mandato de Arturo Zaldívar al frente de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el PRI, PAN y PRD presentarán una acción de inconstitucionalidad.

Así lo adelantó Marko Cortés durante su gira por San Luis Río Colorado, Sonora. Aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere contrapesos y “nos está llevando a una dictadura”, porque quiere controlarlo todo, como si el país no fuera una democracia sino “una monarquía”.

“Están concentrando poder de manera indebida, inconstitucional, tienen una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, que desde el 97, 1997, ya nadie había tenido, tiene mayoría en Cámaras, para reformas, para aprobaciones, y han abusado de ellas”, añadió.

Enfatizó que el líder de la autollamada “Cuarta Transformación” declaró que sí era constitucional la reforma, al argumentar que con Zaldívar sí se logrará transformar al Poder Judicial, lo que consideró como un experimento para, en su momento, poderlo hacer también a la Presidencia de la República.

Recordó que el jefe del Ejecutivo indicó que sí era constitucional la reforma, al argumentar que con Zaldívar “sí se logrará transformar al Poder Judicial”.

