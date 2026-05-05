Exalcalde de Mazatlán acusa amenazas y responsabiliza a Rocha e Inzunza por su seguridad

Las declaraciones de Luis Guillermo Benítez reavivan la presión política en torno a Rubén Rocha Moya, en un contexto de investigaciones abiertas.

El exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, hizo públicas nuevas declaraciones en las que responsabiliza al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, de cualquier acto que pudiera afectar su integridad o la de su familia, luego de una serie de entrevistas en medios nacionales.

Benítez emite posicionamiento tras entrevistas en medios

A través de un mensaje, el exalcalde señaló que sus declaraciones recientes tienen como objetivo exponer situaciones que, afirmó, han afectado a ciudadanos en Sinaloa.

PUBLICIDAD

“A raíz de mis recientes declaraciones en medios nacionales, que no buscan revanchismo, hago responsable públicamente a Rubén Rocha Moya y a Enrique Inzunza Cázarez de cualquier acto en contra mía y de mi familia”, expresó.

Comunicado de Luis Guillermo Benitez.

En el mismo posicionamiento añadió: “Sinaloa no se puede quedar callado”, frase con la que cerró su mensaje.

PUBLICIDAD

Relato sobre presiones para dejar el cargo en 2021

Como parte de sus declaraciones, Benítez retomó hechos relacionados con el proceso interno de 2021 para la candidatura a la gubernatura de Sinaloa.

Según su versión, durante ese periodo recibió presiones para presentar su renuncia al cargo como alcalde de Mazatlán.

PUBLICIDAD

El exfuncionario afirmó que se le planteó una advertencia directa: “Si no firmas la renuncia, atente a las consecuencias”.

El exalcalde señala que fue oblogado a dejar su cargo.

De acuerdo con su testimonio, este señalamiento influyó en su decisión de dejar el cargo en ese momento.

PUBLICIDAD

Benítez también indicó que, en ese contexto, se modificó el rumbo de la contienda interna, lo que derivó en su salida del proceso.

Señalamientos sobre el funcionamiento de instituciones estatales

En sus intervenciones, el exalcalde también hizo referencia al papel de distintas instituciones durante ese periodo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo señalado por Benítez, se habrían realizado acciones desde órganos estatales en contra de ciertos actores públicos.

Entre los puntos mencionados destacan:

PUBLICIDAD

La apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía estatal contra determinados perfiles.

La realización de auditorías administrativas por la Auditoría Superior del Estado .

La integración de expedientes en momentos específicos del proceso político.

Las acusaciones en torno al caso han generado un clima de alta tensión política y mediática en Sinaloa. REUTERS/Luis Barron/File photo

Estos elementos fueron expuestos por el exalcalde como parte de su versión sobre los hechos ocurridos durante su administración.

Ruptura en el proceso interno y salida de la contienda

Benítez explicó que participó en el proceso interno de 2021 con la intención de competir por la gubernatura de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Sin embargo, señaló que posteriormente quedó fuera de la contienda.

De acuerdo con su relato, su salida ocurrió tras una serie de hechos que incluyeron presiones políticas y la formalización de su renuncia al cargo municipal.

PUBLICIDAD

Licencia de Rocha y apertura de investigaciones

Las declaraciones del exalcalde se producen en un contexto marcado por la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya al cargo, presentada el 2 de mayo de 2026.

La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya marca un nuevo capítulo en medio de las investigaciones en curso. Foto: Gobierno de Sinaloa.

La separación temporal del cargo ocurre luego de que autoridades de Estados Unidos hicieran públicos señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

A partir de ello, en México la Fiscalía General de la República inició investigaciones para esclarecer los hechos.

Tras la licencia, el Congreso de Sinaloa designó a una persona titular interina para encabezar el Poder Ejecutivo estatal mientras se desarrollan las indagatorias.

Señalamientos que incluyen a Rocha Moya e Inzunza

De acuerdo con la información difundida en distintos espacios, tanto Rocha Moya como Enrique Inzunza Cázarez han sido mencionados en señalamientos relacionados con presuntas irregularidades.

Enrique Inzunza Cázarez aparece vinculado a acusaciones que forman parte de un conflicto político en desarrollo. Enrique Inzunza Cázarez Portada

Entre los aspectos referidos en estos señalamientos se encuentran:

Supuestos vínculos con organizaciones delictivas .

Posible protección a actividades relacionadas con el narcotráfico .

Señalamientos de presuntos actos de corrupción .

Referencias a posibles facilidades para el tránsito de sustancias ilícitas.

Ambos han rechazado las acusaciones. En el caso de Rocha Moya, ha señalado públicamente que se trata de imputaciones sin sustento. No obstante, las investigaciones continúan en curso por parte de las autoridades correspondientes.

El desarrollo de estos hechos ocurre en un contexto de seguridad complejo en Sinaloa, entidad que en los últimos meses ha registrado un incremento en hechos de violencia.

En este escenario, las declaraciones de actores políticos, así como las investigaciones abiertas, mantienen la atención pública sobre el curso de los procedimientos legales y las decisiones institucionales que se adopten en torno al caso.